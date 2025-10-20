Pesquisa mostra tendências para viagens de brasileiros em 2026 ((Foto: Juani Sanchez/corelens))

O ano de 2026 será marcado por viagens mais autênticas, conectadas e transformadoras, segundo o recém-lançado Travel Trends 2026, do Skyscanner, apresentado no Brasil pela primeira vez. O estudo sobre as tendências de viagem desenvolvido pela plataforma global de viagens analisou bilhões de buscas realizadas no site e contou com uma pesquisa global com mais de 22 mil pessoas, incluindo mil brasileiros que já planejam suas viagens para o próximo ano.

Com o custo de vida ainda como um fator decisivo, as viagens do próximo ano estão sendo planejadas com um forte propósito, moldadas por paixões individuais e pela noção clara do que realmente “vale a pena” para o viajante. O estudo aponta que o brasileiro está pronto para embarcar mais e gastar mais, priorizando experiências que transformam.

Os dados revelam as principais tendências que irão moldar o comportamento dos viajantes em 2026, abrangendo novos hábitos de consumo, preferências culturais e escolhas de destinos. Entre os destaques estão sete tendências globais que mostram como os viajantes estão redesenhando suas jornadas, além de listas dos destinos mais buscados na plataforma e dos locais com maior queda no preço das passagens aéreas (partindo de São Paulo).

Para onde os brasileiros querem viajar em 2026

Os dados do estudo analisaram milhares de dados e selecionaram 10 destinos que registraram os maiores aumentos nas buscas em relação ao ano anterior. “Os brasileiros estão voltando seus olhares para destinos menores e menos conhecidos, que oferecem experiências autênticas, além das atrações turísticas já consolidadas”, revela Bruna Reis, especialista em voos e viagens do Skyscanner.

Barretos, Brasil (+383%) – Famosa pelo rodeio e pela cultura sertaneja, Barretos vem se consolidando como um polo turístico após investimentos em infraestrutura e ações de promoção nacional e internacional. Copiapó, Chile (+263%) – Porta de entrada para o Atacama e o Desierto Florido, fenômeno natural raro que deve ocorrer na primavera de 2026. Assunção, Paraguai (+121%) – A capital paraguaia ganha visibilidade com novas rotas internacionais e um aumento de 53% no turismo em 2025. Montego Bay, Jamaica (+86%) – Resort caribenho com praias, campos de golfe e vida noturna vibrante, em alta graças ao número recorde de visitantes da América Latina e à forte repercussão na mídia. Santa Cruz, Bolívia (+86%) – Cidade tropical que combina charme colonial e vida moderna, atraindo turistas como base para explorar as missões jesuíticas, parques naturais e a rota até o Salar de Uyuni. Oranjestad, Aruba (+72%) – Sol, mar azul e clima agradável o ano todo. O destino vem ganhando popularidade entre os brasileiros com o aumento das opções de voos diretos. Hong Kong, China (+71%) – Metrópole vibrante de gastronomia, cultura e eventos, em alta após a flexibilização de vistos para brasileiros. Casablanca, Marrocos (+59%) – Seus mercados coloridos e passeios pelo deserto têm atraído brasileiros depois de viralizarem no TikTok e no Instagram. Sófia, Bulgária (+57%) – Uma forma acessível de explorar a Europa. Montanhas, cafés e uma atmosfera tranquila tornam a cidade atraente para quem busca baixo custo e autenticidade. Tirana, Albânia (+56%) – Conhecida por suas ruas coloridas e clima festivo, ganhou fama entre brasileiros como a “nova Croácia”, ainda pouco explorada.

As rotas com maior redução no preço das passagens aéreas em 2026, saindo de São Paulo

Especialistas do Skyscanner reuniram as tarifas aéreas que registraram as maiores quedas no preço para o próximo ano. “A redução é resultado de fatores como a abertura de novas rotas, o aumento de frequências por companhias aéreas low cost e a retomada de voos diretos, como a rota São Paulo–Porto, recentemente reativada”, explica Bruna.

Assunção, Paraguai (–60%)

Caxias do Sul, Brasil (–28%)

Santa Cruz, Bolívia (–27%)

Punta Cana, República Dominicana (–26%)

Fernando de Noronha, Brasil (–22%)

Porto, Portugal (–19%)

Fortaleza, Brasil (–17%)

Recife, Brasil (–16%)

Orlando, Estados Unidos (–14%)

Ushuaia, Argentina (–13%)

As 7 tendências que vão moldar o turismo em 2026

Em 2026, o turista brasileiro promete embarcar mais e gastar mais. Segundo levantamento do Skyscanner com mil viajantes do país, 58% planejam viajar mais ao exterior do que em 2025, impulsionados por um desejo crescente de experiências personalizadas e enriquecedoras. Mesmo com o aumento no custo de vida, a maioria pretende investir mais em passagens (53%) e hospedagem (45%), priorizando conforto, gastronomia e atividades locais.

As experiências são o novo luxo: 63% querem gastar com passeios e tours, enquanto 51% planejam viagens para mais de uma cidade. As redes sociais seguem moldando o comportamento: Instagram (64%) e YouTube (63%) lideram como principais fontes de inspiração. O uso de IA no planejamento também vem se consolidando, com 81% se dizendo confiantes em usar ferramentas de inteligência artificial para pesquisar, comparar e até reservar viagens. O cenário aponta para um viajante mais conectado, exigente e disposto a transformar cada jornada em algo verdadeiramente pessoal.

Glowmads (De mãos dadas com a beleza): “Em 2026, 33% dos brasileiros pretendem comprar produtos de beleza e skincare locais durante as viagens, incorporando o autocuidado à experiência de viajar”, afirma Isla dos Santos, especialista em voos e viagens do Skyscanner. A tendência é comum entre todas as gerações: 35% da Geração Z e dos Millennials seguem o movimento, em comparação com 29% da Geração X e 32% dos Boomers. 41% dos entrevistados afirmam que fazem atividades relacionadas à beleza durante a viagem porque faz parte da sua prática de autocuidado, enquanto 37% querem experimentar a cultura de beleza local.

Shelf discovery (Os sabores nas prateleiras): A prática de visitar supermercados durante as viagens consolidou-se como uma forma autêntica de explorar a cultura local. 39% dos brasileiros pretendem conhecer supermercados e mercearias em suas viagens em 2026. Entre os principais motivos estão o desejo de descobrir comidas, lanches e bebidas que não existem no Brasil (48%), encontrar souvenirs acessíveis para presentear (35%) e observar o cotidiano em outros países (27%). “Os supermercados se tornaram quase atrações culturais para os viajantes, oferecendo uma amostra dos hábitos e sabores locais”, analisa Isla.

Bookbound (Viagens literárias): 76% dos brasileiros já fizeram ou considerariam fazer uma viagem inspirada pela literatura. “Os livros podem influenciar a escolha dos destinos das pessoas”, revela Isla. Segundo o levantamento, 46% dos brasileiros considerariam visitar um destino mencionado em um livro, 44% incluiriam livrarias ou bibliotecas famosas em seus roteiros e 38% gostariam de conhecer as cidades natais de autores.

Destination check-in (O destino é o check-in): Para muitos viajantes, o hotel ou a pousada deixaram de ser apenas um lugar para passar a noite e se tornaram o protagonista da viagem. Os números confirmam essa transformação: 61% dos brasileiros já escolheram um destino principalmente por causa de um local onde queriam se hospedar. A tendência é ainda mais forte entre os mais jovens — 64% da Geração Z e 66% dos Millennials, em comparação com 38% dos Boomers. “Estamos vendo as acomodações saírem do pano de fundo e assumirem o centro do palco, tornando-se experiências por si só”, afirma a especialista em voos e viagens do Skyscanner.

Catching flights and feelings (Conexões aéreas e humanas): 75% dos brasileiros já fizeram ou considerariam fazer uma viagem com o objetivo de conhecer novas pessoas. Segundo Isla, “os dados refletem uma mudança na forma como as pessoas viajam sozinhas. Mais do que independência, a jornada solo está se tornando também um espaço de socialização.” Essa abertura é ainda mais evidente entre os mais jovens: 85% da Geração Z e 79% dos Millennials já fizeram ou considerariam esse tipo de viagem, em comparação com 63% da Geração X e 56% dos Boomers.

Altitude shift (Mudança de altitude): As montanhas serão verdadeiros refúgios em 2026. Mais do que pelos esportes radicais, elas atraem pela promessa de ar puro, silêncio e bem-estar. “87% dos brasileiros já planejam ou consideram uma viagem para regiões montanhosas no verão ou outono de 2026, o que mostra que o turismo de altitude deixou de ser um nicho e passou a conquistar um público muito mais amplo”, revela Isla.

Family miles (Milhas em família): As chamadas viagens multigeracionais, que reúnem pais, filhos e avós, estão em alta. 69% dos brasileiros viajariam com familiares por prazer genuíno, enquanto 24% fariam isso para tornar as férias mais acessíveis. “Essa tendência reflete o desejo de criar memórias coletivas e fortalecer laços, mas também está relacionada a questões práticas, como o compartilhamento de custos”, explica Isla. Entre os mais jovens, o movimento é ainda mais evidente: 43% da Geração Z viajou com os pais e 61% dos Millennials com seus filhos pequenos nos últimos dois anos.

Com mais de 100 milhões de usuários mensais em 30 idiomas, o Skyscanner apresenta este estudo em 19 mercados e 10 idiomas, consolidando sua posição como líder global na definição de novas formas de compreender o turismo.

Metodologia: pesquisa Travel Trends 2026 – Brasil, realizada entre 10 e 16 de julho, com 1.000 brasileiros adultos que planejam viajar em 2026.

