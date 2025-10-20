Mercado de Origem dos Olhos D’água anuncia a maior Oktoberfest de BH com entrada gratuita ((Fotos: Cintia Magalhães/@bsfotografias))

A Oktoberfest Mercado de Origem dos Olhos D’água, em Belo Horizonte, está de volta para três dias de celebração da cultura cervejeira, gastronomia e muito rock’n’roll. O evento acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, no rooftop totalmente coberto, prometendo aquecer o público com mais de 40 rótulos e shows imperdíveis.

A festa, que celebra a tradicional festa alemã com um toque mineiro, já confirmou oito grandes nomes do rock. A Banda Ca$h e a M8 – que fará sua emocionante despedida dos palcos neste evento – lideram a programação musical. O público ainda poderá curtir o Legião II, em um tributo ao grupo liderado por Renato Russo, além de shows com Putz Grilla, Mix Tape, Bauxita e o cantor João Guimarães. Nos intervalos, o DJ DH comanda o som.

Além da música, a Oktoberfest oferece uma experiência completa com jogos cervejeiros típicos da festa, feira de artigos de rock e flash tattoo.

Para os amantes da cerveja, o evento é um verdadeiro paraíso. Mais de 40 rótulos de peso estarão disponíveis, incluindo grandes nomes como Verace, Krug, Cervejaria Jairos, Salute e Villa Alemã. Um dos destaques é a Marzen, a cerveja especial da Oktoberfest que estará disponível exclusivamente no evento.

O portfólio de cervejas da festa é reforçado por rótulos premiados, alguns deles presentes no Tapping da Chopp do Mercado. Entre as conquistas recentes, a OG American IPA (Medalha de Bronze na República Tcheca em 2020), a Wien Vienna Lager (Medalha de Prata no Concurso Brasileiro de Cervejas – CBC, em 2020 e no BBC Florianópolis em 2023) e a 1589 Munich Dunkel (Medalha de Bronze na República Tcheca em 2021 e Prata no CBC em 2023).

Ainda se destacam a Jairo’s Fest – Märzen (Medalha de Bronze no Brasil Beer Cup – BBC Florianópolis em 2022) e a Midnight Walk – American Pale Ale (Medalha de Bronze no Concurso Mineiro da Cerveja de 2023).

O evento é uma oportunidade de degustar tanto os sucessos da Cervejaria Jairo’s quanto rótulos de parceiras, como a Session IPA da Mills, já eleita a melhor do Brasil. O grande portfólio cervejeiro garante que o público possa harmonizar a gastronomia típica com o melhor da produção nacional.

