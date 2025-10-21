Palazzo Torquetti marca uma nova era para a hotelaria belorizontina (Foto: Divulgação/ MHB Hotelaria)

Na última segunda-feira (13), o hotel reuniu empresários, jornalistas, representantes do trade turístico além de grandes nomes do setor para uma noite especial. O evento marcou não apenas a abertura oficial do empreendimento, mas também a celebração da força da união entre inovação, cultura e hospitalidade. Para abrilhantar a ocasião, o Palazzo Torquetti recebeu uma palestra exclusiva de Cristiano Lopes, que compartilhou os principais insights da “NRF Retail’s Big Show 2025”, o maior evento mundial de varejo, realizado em Nova York. A apresentação destacou tendências, estratégias e cases inspiradores, com o propósito de estimular novas ideias e posicionamentos para o mercado brasileiro. Após a palestra os convidados celebraram o momento em um coquetel servido no roof top.

Com 367 unidades habitacionais, 700 vagas de estacionamento e 53 mil m² de área total construída, o Palazzo Torquetti impressiona por sua grandiosidade e modernidade. O hotel conta com área de lazer premium incluindo sauna, spa e academia, dois restaurantes — um na cobertura e outro no terceiro andar, abertos ao público — além de amplos espaços para eventos e convenções. O empreendimento se destaca também por sua localização estratégica, fácil acesso e uma vista deslumbrante da Serra do Curral, um dos principais cartões postais das Alterosas. O valor de comercialização de apartamentos parte de R$ 563 mil e a locação mensal para unidades fora do pool começam em R$ 2.800 conforme pesquisa em sites imobiliários.

Com conceito multiuso, o hotel oferece hospedagem de alto padrão e uma estrutura pensada também para long stay (longa permanência), com apartamentos amplos que chegam a 80 m², proporcionando o conforto residencial aliado à conveniência única de um hotel. Segundo a MHB Hotelaria, administradora do empreendimento, o Palazzo Torquetti foi concebido para acolher e surpreender. “Este hotel representa o espírito mineiro de bem receber, oferecendo experiências únicas a quem vem a Belo Horizonte a trabalho ou lazer”, destaca a Presidente da MHB Hotelaria, Ludmila Bicalho Cortes.

Lideranças do turismo presentes no lançamento reforçaram a importância de empreendimentos como este para o fortalecimento do setor. Minas Gerais é atualmente o segundo estado mais procurado por turistas no Brasil, atrás apenas de São Paulo, o que evidencia o potencial crescente da hotelaria e do turismo na região.

Sofisticação e conforto no coração de Belo Horizonte

Localizado na icônica Avenida Raja Gabaglia, o Palazzo Torquetti Hotel & Eventos oferece uma experiência completa para quem busca comodidade e excelência em Belo Horizonte. Com acesso facilitado às principais regiões da cidade, como o Centro, Savassi e Vila da Serra, em Nova Lima, o hotel é a escolha ideal para negócios e lazer. Um empreendimento moderno que conta com apartamentos divididos nas categorias Standard e Master, todos cuidadosamente equipados com frigobar, micro-ondas, TV a cabo, ar-condicionado, secador de cabelo, mesa de trabalho, cofre eletrônico e Wi-Fi de ultra velocidade.

O hotel ainda dispõe de espaços exclusivos para eventos, feiras além de ambientes planejados para proporcionar experiências únicas, como áreas destinadas a grandes operações comerciais. Completo, moderno e localizado em um dos pontos mais nobres da capital mineira, o Palazzo Torquetti é o lugar perfeito para quem busca requinte, exclusividade, conforto e praticidade.

O Palazzo Torquetti é um empreendimento diferenciado, com centro comercial, apartamentos de 19 a 76m2 e que, após finalizada suas etapas de expansão, contará em suas 367 unidades habitacionais com um total de 1.100 leitos. “É sem sombra de dúvida um marco para Belo Horizonte. Em novembro outros 60 apartamentos se somarão aos iniciais 30 já em operação. Com isso o “pool” de locação de apartamentos atingirá 90 unidades ainda este ano”, afirma o gerente geral do empreendimento, Sady César Vieira Viana. Sady ostenta o genuíno DNA hoteleiro. Ele é filho do amigo César Viana, executivo ainda escreve páginas importantes da hotelaria no Brasil, liderando inúmeros hotéis e entidades ao longo dos últimos anos. Foi através do César que conheci Pablo Ramos em 2007, quando ele, ainda bem jovem chegou de Governador Valadares para sequência importante de sua carreira que culminou com a criação da rede MHB Hotelaria em Belo Horizonte alguns anos mais tarde. Durante sua conversa comigo no hotel que eu gerenciava na ocasião, Pablo me impressionou por sua experiência para um gestor de apenas 30 anos, sua intrepidez e visão aguçada de futuro.

PHV Engenharia

PHV Engenharia foi fundada em 1997 por Paulo Henrique Vasconcelos e é uma das maiores construtoras do país segundo o Ranking Intec da Construção Civil (2020). Para além das iniciais de seu fundador a empresa se define também como: “Profissionais em Habitat de Vanguarda”. Destaca-se no cenário nacional por sua atuação nas áreas de desenvolvimento e incorporações imobiliárias, execução de obras residenciais de alto luxo, comerciais e industriais personalizáveis, além de obras de urbanização, infraestrutura e terraplanagem. A PHV também é proprietária, desde 2021, do Hotel BH Plaza localizado estrategicamente no bairro de Lourdes ao lado do Conexão Aeroporto além de ter construído o Condo Hotel Ville Celestine no bairro Luxemburgo em BH, agraciado com Traveller’s Choice do Tripadvisor como um dos melhores meios de hospedagem da capital mineira.

O vice-presidente executivo da PHV Engenharia, Marcos Paulo, destaca que o Palazzo Torquetti é a melhor opção para quem está focado em conforto e praticidade. “O empreendimento é um complexo comercial e residencial completo. O morador ou hóspede têm acesso fácil a comodidades básicas de alimentação e serviços rápidos, conta com o conforto da sua casa somado aos serviços de hotel. Além disso, numa das regiões mais nobres da cidade”. Marcos Paulo acrescenta que o Palazzo tem uma operação única, já que seu projeto utilizou um potencial construtivo diferenciado em relação à lei municipal de uso e ocupação do solo vigente, que não permite a construção de outros empreendimentos deste porte na região.

MHB Hotelaria

Empresa mineira, nova no mercado, mas respaldada pela experiência de seus colaboradores. Atuante no segmento da hospitalidade, aplica suas habilidades e experiência para oferecer aos seus investidores, colaboradores e fornecedores, uma gestão moderna baseada em comprometimento, transparência e resultado. Oferece um posicionamento diferenciado que vai muito além dos padrões e serviços do segmento hoteleiro. Seu portfólio é composto pela gestão hoteleira, consultoria e administração de condomínios em empreendimentos com as marcas próprias da MHB Hotelaria, além das áreas de alimentos e bebidas dos empreendimentos com restaurantes próprios. O staff corporativo, experiente na indústria hoteleira garante que as áreas de Finanças, Receitas e Distribuição, Vendas, Marketing, Operações e Recursos Humanos desempenhem uma gestão moderna, focada e ágil. Um dos principais objetivos é a conscientização no que diz respeito à sustentabilidade, não só com o meio ambiente, mas também junto aos seus colaboradores e investidores. A MHB Hotelaria e Consultoria, também representa hotéis e oferece suporte comercial com escritório próprio para atendimento e central de reservas em Belo Horizonte.

“A junção das habilidades conquistadas ao longo dos anos pelas duas empresas (PHV e MHB) trará benefícios no futuro. A estrutura e o suporte desenvolvidos pela MHB ao longo dos anos, sua gestão equilibrada minimizando custos, potencializando as oportunidades e aproveitando os talentos e recursos para atuar de forma consciente num mercado que já não é mais o mesmo, fará toda a diferença”, em 2021 assim definiu a parceria, Pablo Giordani Camara Ramos, visionário fundador da MHB (ex-PGCR), que a um ano precocemente nos deixou deixando um maravilhoso legado aos seus sucessores.

“Todos nós da MHB estamos muito felizes com a repercussão que o Palazzo Torquetti tem causado no mercado de BH. Ainda estamos em “soft opening”, ajustando as operações. Em breve teremos outros 100 apartamentos disponíveis para utilização e até o ano que vem os 367 que compõe a totalidade da edificação. Seguimos fortes buscando inovar em todas as áreas do hotel com foco na experiência do cliente”, Daniel Sanches, Diretor Comercial da MHB Hotelaria.

