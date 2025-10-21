InícioTurismo
Evite sofrer um golpe ao reservar sua viagem de férias

83% dos brasileiros já sofreram golpe ao reservar uma viagem de férias, as tentativas de fraude aumentaram 22% no primeiro semestre

Muitos viajantes, em busca de preços baixos e ofertas rápidas, acabam caindo em armadilhas que podem custar caro quando um imprevisto acontece do outro lado do mundo.

A facilidade da internet em planejar viagens trouxe o mundo para a palma da mão, mas com ela, vieram novas ameaças. O sonho da viagem perfeita pode se transformar em um pesadelo financeiro por causa de um perigo crescente: um golpe envolvendo seguros de viagem falsos.

Pesquisas recentes indicam que o turista brasileiro está cada vez mais na mira dos fraudadores. Um levantamento da Norton revelou que a maioria dos viajantes (83%) já foi alvo de alguma tentativa de golpe ao reservar férias, com 8% identificando fraudes específicas em seguros e pacotes. Descontos que parecem milagrosos (41%), a existência de agências que somem (33%) e sites de reservas falsos (29%) são os iscas mais usadas pelos criminosos.

O cenário é alarmante: dados do Serasa mostram um aumento de 22,9% nas tentativas de golpe no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior, atingindo o setor de seguros em cheio.

Cartão de crédito é suficiente? Não aposte na sorte

Muitos viajantes caem no erro de acreditar que a cobertura do cartão de crédito é proteção suficiente. Especialistas alertam: essa é uma aposta de alto risco.

“As coberturas oferecidas pelos cartões costumam ser limitadas e não atendem a todas as necessidades do viajante. O consumidor só percebe isso quando precisa usar o serviço e descobre que não tem a proteção adequada”, explica Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Para ele, a única forma de garantir que o seguro cumprirá seu papel é buscar uma seguradora confiável. “O primeiro passo é procurar empresas regulamentadas e autorizadas pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão que fiscaliza o setor e protege os consumidores”, afirma o executivo.

Seu check-list antigolpe: como escolher um seguro confiável

Contratar um seguro viagem vai muito além de buscar o preço mais baixo. É um exercício de diligência que protege seu investimento e sua tranquilidade. Para te ajudar a não cair em golpe, Reichenbach listou pontos cruciais que você deve checar antes de fechar qualquer negócio:

  • Histórico da Seguradora: Verifique há quanto tempo a empresa atua no mercado. A solidez inspira mais confiança.
  • Reputação Digital: Pesquise a fundo as avaliações de clientes em plataformas como Reclame Aqui e Google, observe seu relacionamento nas redes sociais e a forma como responde a críticas.
  • Transparência: O regulamento do seguro deve ser claro e fácil de entender. Fuja de “letras miúdas” que escondem exclusões de cobertura.
  • Suporte no Destino: A empresa oferece atendimento 24 horas? Possui rede de prestadores de serviço (médicos, hospitais) no país para onde você está indo?

O executivo reforça: “É importante que o consumidor saiba exatamente o que está contratando. A clareza do regulamento e o acesso fácil a informações fazem toda a diferença para evitar surpresas desagradáveis.”

10 critérios essenciais para a sua escolha

Para garantir que sua viagem não se transforme em dor de cabeça, a Real Seguro Viagem sugere um check-list de dez pontos que você deve conferir antes de assinar:

  1. Registro e autorização pela SUSEP.
  2. Tempo de mercado da seguradora.
  3. Reputação comprovada em sites de reclamação.
  4. Regulamento claro e transparente.
  5. Atendimento ao cliente eficiente (suporte 24/7).
  6. Cobertura médica adequada ao destino (alguns exigem valores mínimos).
  7. Coberturas adicionais importantes (cancelamento, extravio de bagagem, assistência jurídica).
  8. Rede de parceiros no local da viagem.
  9. Facilidade de contratação e acesso rápido à apólice.
  10. Agilidade e eficácia no suporte em caso de sinistro.

No final, o seguro viagem não é apenas um item burocrático, mas a garantia de que sua aventura pelo mundo terá a proteção necessária para que imprevistos não estraguem suas férias.

