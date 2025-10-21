Evite sofrer um golpe ao reservar sua viagem de férias (Muitos viajantes, em busca de preços baixos e ofertas rápidas, acabam caindo em armadilhas que podem custar caro quando um imprevisto acontece do outro lado do mundo. (Foto: Freepik))

A facilidade da internet em planejar viagens trouxe o mundo para a palma da mão, mas com ela, vieram novas ameaças. O sonho da viagem perfeita pode se transformar em um pesadelo financeiro por causa de um perigo crescente: um golpe envolvendo seguros de viagem falsos.

Pesquisas recentes indicam que o turista brasileiro está cada vez mais na mira dos fraudadores. Um levantamento da Norton revelou que a maioria dos viajantes (83%) já foi alvo de alguma tentativa de golpe ao reservar férias, com 8% identificando fraudes específicas em seguros e pacotes. Descontos que parecem milagrosos (41%), a existência de agências que somem (33%) e sites de reservas falsos (29%) são os iscas mais usadas pelos criminosos.

O cenário é alarmante: dados do Serasa mostram um aumento de 22,9% nas tentativas de golpe no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior, atingindo o setor de seguros em cheio.

Cartão de crédito é suficiente? Não aposte na sorte

Muitos viajantes caem no erro de acreditar que a cobertura do cartão de crédito é proteção suficiente. Especialistas alertam: essa é uma aposta de alto risco.

“As coberturas oferecidas pelos cartões costumam ser limitadas e não atendem a todas as necessidades do viajante. O consumidor só percebe isso quando precisa usar o serviço e descobre que não tem a proteção adequada”, explica Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Para ele, a única forma de garantir que o seguro cumprirá seu papel é buscar uma seguradora confiável. “O primeiro passo é procurar empresas regulamentadas e autorizadas pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão que fiscaliza o setor e protege os consumidores”, afirma o executivo.

Seu check-list antigolpe: como escolher um seguro confiável

Contratar um seguro viagem vai muito além de buscar o preço mais baixo. É um exercício de diligência que protege seu investimento e sua tranquilidade. Para te ajudar a não cair em golpe, Reichenbach listou pontos cruciais que você deve checar antes de fechar qualquer negócio:

Histórico da Seguradora: Verifique há quanto tempo a empresa atua no mercado. A solidez inspira mais confiança.

Verifique há quanto tempo a empresa atua no mercado. A solidez inspira mais confiança. Reputação Digital: Pesquise a fundo as avaliações de clientes em plataformas como Reclame Aqui e Google, observe seu relacionamento nas redes sociais e a forma como responde a críticas.

Pesquise a fundo as avaliações de clientes em plataformas como Reclame Aqui e Google, observe seu relacionamento nas redes sociais e a forma como responde a críticas. Transparência: O regulamento do seguro deve ser claro e fácil de entender. Fuja de “letras miúdas” que escondem exclusões de cobertura.

O regulamento do seguro deve ser claro e fácil de entender. Fuja de “letras miúdas” que escondem exclusões de cobertura. Suporte no Destino: A empresa oferece atendimento 24 horas? Possui rede de prestadores de serviço (médicos, hospitais) no país para onde você está indo?

O executivo reforça: “É importante que o consumidor saiba exatamente o que está contratando. A clareza do regulamento e o acesso fácil a informações fazem toda a diferença para evitar surpresas desagradáveis.”

10 critérios essenciais para a sua escolha

Para garantir que sua viagem não se transforme em dor de cabeça, a Real Seguro Viagem sugere um check-list de dez pontos que você deve conferir antes de assinar:

Registro e autorização pela SUSEP. Tempo de mercado da seguradora. Reputação comprovada em sites de reclamação. Regulamento claro e transparente. Atendimento ao cliente eficiente (suporte 24/7). Cobertura médica adequada ao destino (alguns exigem valores mínimos). Coberturas adicionais importantes (cancelamento, extravio de bagagem, assistência jurídica). Rede de parceiros no local da viagem. Facilidade de contratação e acesso rápido à apólice. Agilidade e eficácia no suporte em caso de sinistro.

No final, o seguro viagem não é apenas um item burocrático, mas a garantia de que sua aventura pelo mundo terá a proteção necessária para que imprevistos não estraguem suas férias.

