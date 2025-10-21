Edição de 40 anos do Natal Luz em Gramado começa na próxima quinta-feira (23) ((Foto: Divulgação))

A contagem regressiva começou: faltam poucos dias para o início da 40ª edição do Natal Luz em Gramado, um dos eventos mais icônicos e aguardados do Brasil. As luzes irão se acender, a música tomar conta das ruas e o público voltar a se emocionar com o espetáculo, que transforma a charmosa cidade da Serra Gaúcha em um verdadeiro cenário de sonho. Este ano, a programação especial celebra quatro décadas de história, reunindo atrações clássicas e novidades que prometem encantar todas as idades.

Desfiles, shows musicais, projeções mapeadas, concertos e o aguardado Grande Desfile de Natal fazem parte da grandiosa programação. A cidade ficará totalmente decorada, com árvores iluminadas, ornamentos temáticos e uma atmosfera acolhedora que remete ao verdadeiro espírito natalino.

A abertura oficial acontece na próxima quinta-feira, dia 23 de outubro, com o acendimento das luzes e apresentações exclusivas, que percorrerá da Praça das Etnias até a Rua Coberta, com partida da praça às 19h. É possível acompanhar a programação completa através do site oficial do Natal Luz.

Para celebrar os 40 anos, a organização preparou surpresas e homenagens especiais aos artistas, produtores e moradores que ajudaram a construir essa trajetória de sucesso. A emoção toma conta de cada canto, desde a Rua Coberta até o Lago Joaquina Rita Bier, onde os espetáculos acontecem em meio a um cenário deslumbrante. Além dos espetáculos, o evento aposta em experiências interativas e inovadoras, como roteiros gastronômicos temáticos, iluminação cênica impressionante e atividades culturais que envolvem visitantes de forma única.

Com expectativa de público recorde e ocupação hoteleira próxima dos 100%, Gramado confirma sua posição como o destino natalino mais procurado da América do Sul. Entre luzes, canções e sorrisos, o Natal Luz celebra 40 anos de encantamento, tradição e amor – um verdadeiro presente para todos que acreditam na magia do Natal.

