Organic Festival Trancoso 2025: 6ª edição começa no final do mês

O Organic Festival Trancoso realiza sua 6ª edição entre 29 de outubro e 2 de novembro de 2025, reunindo em Trancoso, Bahia, 64 convidados de diferentes regiões do país em uma programação que une gastronomia, cultura e turismo consciente. Criado em 2018 por Charles Piriou em parceria com o hotel UXUA, o evento chega à sexta edição consolidado como uma das experiências mais autênticas do calendário brasileiro ao promover reflexão coletiva sobre caminhos para um turismo mais justo, sustentável e conectado à natureza — sempre tendo Trancoso como cenário e inspiração.

Ao longo de cinco dias, o Organic Festival Trancoso organiza uma agenda aberta e multidisciplinar que combina experiências gastronômicas, artísticas e imersivas em diferentes espaços do vilarejo. A proposta é aproximar moradores e visitantes, saberes tradicionais e novas práticas, produtores locais e profissionais reconhecidos, criando encontros reais que valorizam ingredientes, histórias e modos de vida. Em Trancoso, cada atividade é pensada para fortalecer vínculos com o território, estimular a consciência ambiental e destacar a potência criativa da comunidade.

O espírito do festival em Trancoso está ancorado na ideia de que comer, viajar e celebrar são atos culturais e políticos. Nesse sentido, o Organic Festival Trancoso prioriza iniciativas que evidenciam cadeias curtas de produção, respeito ao bioma e economia circular. A curadoria costuma articular experiências que atravessam a mesa e a rua: vivências que vão de degustações e cozinhas colaborativas a rodas de conversa e intervenções artísticas, passando por atividades ao ar livre que convidam a perceber o ritmo da natureza. Tudo para que o público vivencie Trancoso para além dos cartões-postais, com escuta ativa e conexão genuína.

Desde sua fundação, o projeto em Trancoso se firma como plataforma de diálogo entre gastronomia, cultura e meio ambiente. Ao dar visibilidade a produtores, cozinheiros, artistas e mestres da cultura local, o festival amplia repertórios e promove trocas horizontais. A presença de 64 convidados nesta edição reforça a dimensão colaborativa e plural da iniciativa, reunindo vozes de diferentes regiões do Brasil para compartilhar conhecimentos e práticas que respondem aos desafios contemporâneos do turismo — do manejo responsável de recursos à valorização das identidades regionais.

Por que Trancoso?

A própria escolha de Trancoso como sede do evento é parte da mensagem. O vilarejo baiano, conhecido por seu patrimônio natural e por sua hospitalidade, oferece uma moldura que convida à contemplação e ao cuidado. No Organic Festival Trancoso, o território não é apenas palco, mas protagonista: as experiências são desenhadas para dialogar com a paisagem, com os ofícios e com a memória local, numa construção coletiva que ultrapassa a temporada do evento e reverbera ao longo do ano em práticas mais conscientes de moradores, negócios e viajantes.

Além de inspirar um turismo mais responsável, o festival em Trancoso incentiva o consumo informado e o respeito à sazonalidade, princípios que impactam positivamente a gastronomia e a cultura alimentar. Ao destacar ingredientes do entorno e técnicas que traduzem o clima, o solo e o saber-fazer de quem produz, o festival reforça o vínculo entre cozinha e território, mostrando que sustentabilidade também se aprende e se pratica no prato.

Com uma programação que privilegia encontros e experiências, o festival reafirma sua vocação de ponte entre pessoas, sabores e ideias. Em 2025, de 29 de outubro a 2 de novembro, Trancoso volta a ser o ponto de convergência dessa celebração da cultura brasileira, da gastronomia e do turismo consciente. A sexta edição do Organic Festival Trancoso convida moradores e visitantes a participarem de uma jornada imersiva, feita de conversas, descobertas e partilhas que, mais do que entreter, provocam reflexão e deixam legado. Em tempos de urgência climática e de valorização das identidades locais, Trancoso oferece o contexto ideal para um evento que escolhe a sustentabilidade como princípio e a diversidade como método — e que segue, ano após ano, fortalecendo o compromisso com um futuro mais inclusivo, equilibrado e saboroso.

“O Organic Festival Trancoso propõe uma agenda sensorial, onde a gastronomia se cruza com a arte, o ativismo com o afeto, e o turismo com o pertencimento. Tudo isso com um objetivo comum: imaginar juntos um futuro possível – mais justo, mais consciente, mais bonito. Mais do que promover Trancoso como um destino, o Organic Festival Trancoso faz dele um farol do turismo consciente no mundo. Um lugar onde o luxo é respirar fundo, comer com verdade, ouvir com atenção e celebrar a vida com quem está ao redor”, afirma Bob Shevlin, cofundador do UXUA, do Organic Festival Trancoso e membro do conselho da Conservação Internacional, ONG que apoia a curadoria da programação socioambiental do festival.

