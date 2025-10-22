A alta temporada está chegando: aproveite para viajar antes (Vista para Vitória - Espírito Santo (Foto: Uai Turismo))

Com a alta temporada se aproximando, os meses que antecedem o pico de turistas, de outubro a novembro, são ideais para quem deseja viajar com mais economia e tranquilidade. Nesse período, passagens aéreas e hospedagens costumam ter preços mais acessíveis, e os destinos oferecem uma atmosfera mais calma, com atendimento personalizado e comércio local ainda sem o movimento intenso.

De acordo com levantamento da Booking.com, 58% dos viajantes brasileiros preferem destinos nacionais. O dado reflete a valorização das experiências dentro do país, aliando praticidade, facilidade de planejamento e melhor custo-benefício.

Já o estudo Tendências de Turismo, realizado pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI) a pedido do Ministério do Turismo (MTur), aponta que o Nordeste lidera as intenções de viagem dos brasileiros (48%), seguido por Sudeste (38%), Sul (16%), Norte (7%) e Centro-Oeste (6%). Entre os principais atrativos estão o sol, a praia e as experiências ligadas à natureza, saúde e bem-estar.

Tranquilidade no litoral baiano

Baixio – Bahia (Foto: Reprodução Instagram)

No Nordeste, quem busca fugir do óbvio e da alta temporada pode apostar em Baixio, um paraíso ainda pouco explorado no litoral norte da Bahia, no município de Esplanada, a cerca de 120 km de Salvador. Com praias desertas, lagoas cristalinas e dunas em meio à vegetação nativa, o destino é perfeito para quem procura exclusividade e contato com a natureza.

Entre as opções de hospedagem, destacam-se o Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe by Slaviero Hotéis, com estrutura completa, spa, piscinas, restaurante, bar, serviços de praia e quadras de beach tennis; e a charmosa Pousada Aldeola by Slaviero Hotéis, que oferece acomodações amplas para até seis pessoas, vista para o mar ou jardim, piscina e restaurante.

Ambas são pet friendly e contam com atividades já incluídas na diária, como trilha até a Lagoa Azul, caminhada ecológica até a Ponta de Inhambupe (onde o rio encontra o mar) e passeios de bicicleta para explorar o vilarejo.

Calmaria e mar cristalino em Maceió

Maceió – Alagoas (Foto: Reprodução Instagram)

Ainda no Nordeste, Maceió (AL) é uma excelente escolha para quem busca calor o ano todo e quer aproveitar a cidade em um ritmo mais leve. Fora da alta temporada, as praias ganham um ar mais sossegado, e os preços em hotéis e restaurantes ficam mais convidativos.

O Jatiúca Suítes Resort by Slaviero Hotéis é uma ótima opção para famílias, com acomodações que recebem até seis pessoas e localização privilegiada em frente à Praia de Jatiúca. Conta com piscina e acesso à completa estrutura de lazer do anexo Jatiúca Hotel & Resort, que inclui spa, restaurantes, espaço kids, quadras esportivas, jacuzzi e outros serviços.

Charme e boa gastronomia em Vitória

Vitória – Espírito Santo (Foto: Uai Turismo)

No Sudeste, a capital capixaba combina clima ameno, boa gastronomia e belas paisagens. Vitória (ES) é mais tranquila nesse período e oferece excelente custo-benefício, especialmente em regiões como a Praia de Camburi e o charmoso Centro Histórico.

À beira-mar, o Slaviero Hotel Vitória é uma sugestão para quem busca conforto e praticidade antes da alta temporada. Próximo ao famoso Triângulo das Bermudas (polo de bares e vida noturna) e a menos de 10 minutos do aeroporto, possui piscina, restaurante e estacionamento. Integrado ao Clube Quadra A, oferece ainda quadras esportivas e playground. O hotel também é pet friendly.

Refúgio e vinho no Paraná

Vinícola Araucária (Foto: Reprodução Instagram)

No Sul do país, o Hotel Boutique Vinícola Araucária by Slaviero Hotéis é um convite à desconexão. Localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o hotel é cercado por araucárias e vinhedos, com 16 chalés que combinam conforto e exclusividade.

Cada acomodação dispõe de lareira, banheira com vista para a natureza e produtos Vinotage. A hospedagem inclui tour e degustação na vinícola, vinho cortesia de 375 ml, 15 minutos de massagem relaxante no spa, passeio de bicicleta, pesque e solte e pedalinho. Recentemente, a unidade inaugurou uma sala de jogos. Assim como outras unidades da rede, é pet friendly.

A propriedade ainda oferece trilhas, lago e o prestigiado Restaurante Gralha Azul, especializado em culinária regional e com vista para as parreiras, um cenário perfeito para uma escapada romântica.

