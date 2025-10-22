Ribeirão Preto recebe maior festival de cerveja IPA do mundo em novembro ((Foto: @versdat 130))

A 12ª edição do festival IPA Day Brasil, maior evento do mundo dedicado ao estilo India Pale Ale, será realizado em Ribeirão Preto no dia 22 de novembro, no Espaço Bella Città. Este ano, a organização ampliou o conceito de “harmonizassom” que contempla três palcos e 14 atrações musicais, harmonizando as diferentes intensidades de 40 rótulos de IPAs com estilos que vão do chorinho ao heavy metal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: A alta temporada está chegando: aproveite para viajar antes

“Além de complexas e saborosas, as IPAs possuem intensidades diferentes que atendem às preferências do consumidor e combinam com cada momento do festival. Assim, elas também são capazes de harmonizar com diferentes gêneros musicais”, explica o organizador do festival, Rafa Moschetta.

O festival, que vai reunir mais de 1.500 pessoas, funciona no formato degustação livre de cervejas e água. Este ano, o evento ampliou a praça de alimentação que terá opções como burgers, pastéis, defumados, comida koreana, japonesa, vegetariana, vegana e sorvetes.

Com cerca de 70% do público formado por turistas, o IPA Day conta com a “Casa da IPA”, um pacote especial de três dias de hospitalidade que inclui hospedagem em hotel oficial, um kit de boas-vindas lupulado, welcome party exclusiva, transporte até o evento e um tour cervejeiro na cidade.

Speed date

Com o objetivo de ampliar as opções de programação para turistas e moradores de Ribeirão Preto durante o final de semana prolongado pelo feriado do Dia da Consciência Negra, o IPA Day criou o projeto Cidade da IPA, que articula eventos e descontos em pontos de venda.

LEIA TAMBÉM: Organic Festival Trancoso 2025: 6ª edição começa no final do mês

Uma das atrações é o Speed Date Cervejeiro, uma série organizada de degustações compostas por cinco mesas onde os cervejeiros, criadores de cada rótulo, receberão os fãs que se revezam em degustações guiadas com explicações sobre os detalhes das receitas.

Os palcos

O Harmonizassom propõe que cada ambiente acompanhe o perfil de intensidade das IPAs — das versões mais leves e refrescantes às mais potentes e encorpadas. A proposta é que o público explore diferentes atmosferas e descubra como cada estilo musical potencializa as sensações provocadas pelos aromas e sabores da cerveja.

No Palco Vibe, externo, o clima é descontraído, com sombra, boa conversa e trilha sonora leve — samba, choro e folk para acompanhar IPAs suaves de até 5% ABV. Já o Palco Variedade mistura ritmos e rótulos, reunindo discotecagem, jazz, blues e rock clássico com IPAs de teor alcoólico médio. E para quem prefere emoções mais fortes, o Palco Intensidade entrega potência máxima: riffs pesados, rap e heavy metal em harmonia com IPAs acima de 8%.

Liderança feminina

Assim como no IPA Day SP, a edição nacional do festival adotou este ano o selo “Eu Apoio Negócios Criados e Liderados por Mulheres”, que faz parte do projeto “Criado por Elas, Liderado por Elas”, idealizado por Luiza Tolosa, da Cervejaria Dádiva. Desta forma, os rótulos produzidos por marcas com protagonismo feminino receberão a identificação.

LEIA TAMBÉM: Edição de 40 anos do Natal Luz em Gramado começa na próxima quinta-feira (23)

A iniciativa complementa os esforços do festival para ampliar, ano a ano, a participação e a presença feminina no evento, tanto no público quanto nas atrações. Este ano, o concurso Melhor IPA do Brasil, competição paralela ao evento que reúne um júri de especialistas, também terá uma categoria para reconhecer rótulos com protagonismo feminino.

O festival

O IPA Day Brasil nasceu em 2012, no centro de distribuição da cervejaria Colorado, e em sua primeira edição reuniu todas as IPAs comerciais do Brasil. É o maior festival dedicado exclusivamente às IPAs e o evento cervejeiro mais tradicional de Ribeirão Preto. Desde 2023, compõe o calendário oficial da cidade (lei 14.841/23). Desde 2019, realiza uma edição do evento na capital paulista, o IPA Day SP, que tem se tornado uma plataforma de cultura urbana e cervejeira.

Todos os participantes do festival recebem um copo colecionável, que é símbolo do evento: um pote de vidro de 200 ml com tampa e tirante, cuja arte muda a cada edição. No formato de degustação livre de IPAs e água, o IPA Day conta com uma brigada de voluntários, verdadeiros amantes do estilo, que atuam no atendimento e nos serviços ao público durante o festival.

Programação:

Palco Vibe

IPAs de 0% a 5% ABV

14h: Choro de Casa

16h: Sweetgrass & Steel (Country & Folk). Top 3 do público no IPA Day SP

18h: Carol Viana (Soft Rock, Jazz e Blues)

20h: Maria Orfina (Brasilidades)

Palco Variedade

IPAs de 5,1% a 8% ABV

14h: Coletivo de DJs Tutu

16h15: The 4 Riders (Tributo a The Doors + clássicos de Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin)

18h15: Nil Guimarães Quarteto (Blues)

20h15: Mr. Damm (Especial Queen)

LEIA TAMBÉM: Evite sofrer um golpe ao reservar sua viagem de férias

Palco Intensidade

IPAs com mais de 8% ABV

13h30: School of Rock Ribeirão (Rock’n’roll)

15h00: Kamila MC (rap, funk, boom bap, trap e blues)

16h30: The Moon Riders (Tributo a Black Sabbath, Led Zeppelin & Deep Purple). Top 3 do público no IPA Day SP

18h30: Mother Trouble (rock com energia e atitude). Top 3 do público no IPA Day SP

20h30: Versão 2 (nu metal e clássicos do rock dos anos 90 e 00)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo