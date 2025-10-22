Explore uma das civilizações mais fascinantes da história sem sair de São Paulo - (crédito: Uai Turismo)

(Experiência leva os visitantes a uma recriação de Machu Picchu como ela era em seu auge (Foto: Divulgaçao/Fever))

A partir de 20 de novembro de 2025, na Galeria Extra Morumbi, em São Paulo, o público brasileiro poderá embarcar em “Machu Picchu: Viagem à Terra Perdida”, uma impressionante experiência de realidade virtual (VR) que recria a Cidade Perdida em seu esplendor máximo.

Trata-se de uma produção ‘Fever Original’, apresentada pela plataforma Fever em parceria com a Virtual Worlds, estúdio criativo especializado em VR. A fidelidade da jornada é garantida por uma combinação de tecnologia de ponta, incluindo escaneamento a laser e reconstruções 3D hiper-realistas.

O que confere à experiência sua precisão histórica e visual é um contexto inusitado: aproveitando o isolamento imposto pela pandemia, a equipe da Virtual Worlds obteve acesso exclusivo a Machu Picchu, um momento raro em que o sítio arqueológico estava completamente vazio. Essa oportunidade única permitiu a documentação in loco e resultou na reconstrução digital mais fiel já feita da cidade, modelo que inclusive tem sido utilizado em pesquisas científicas e produções cinematográficas, como Transformers: O Despertar das Feras.

Com aproximadamente 45 minutos de duração, a viagem no tempo promete ser uma imersão completa. O público verá a Cidade Perdida como poucos a viram em séculos, restaurada em todos os seus detalhes.

Uma viagem no tempo e nos sentidos

Através dos óculos de realidade virtual, os visitantes percorrem templos sagrados, terraços agrícolas e antigas residências incas, embalados por trilhas sonoras originais e uma narrativa cinematográfica envolvente. A jornada explora os costumes e crenças do povo inca, com destaque para momentos espetaculares como um eclipse solar, encontros com criaturas mitológicas andinas e cenas do cotidiano da civilização.

Guiando a aventura está Teri, um robô-guia com a voz do ator Terry Crews – famoso por seu papel como Julius na série “Todo Mundo Odeia o Chris” – na versão original, e uma dublagem nacional para o público brasileiro.

Após temporadas de sucesso em Berlim e Los Angeles, a chegada a São Paulo tem um significado especial. Desenvolvida em colaboração com historiadores, arqueólogos e especialistas em cultura andina para garantir o máximo respeito histórico, a estreia marca o reencontro simbólico do público latino-americano com uma das civilizações mais emblemáticas do continente.

Os ingressos para a jornada já estão disponíveis na plataforma Fever e no site oficial do evento.

Machu Picchu: Viagem à Terra Perdida

Data de abertura: 20 de novembro de 2025

Local: Galeria Extra Morumbi — Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi, São Paulo

Duração: Aproximadamente 45 minutos

Idade mínima: a partir de 10 anos. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas dos adultos responsáveis

