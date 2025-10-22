Viagens e tecnologia impulsionam o Carnaval 2026, de acordo com Booking.com (Luiz Cegato é o entrevistado deste episódio (Foto: Uai Turismo))

Neste episódio, o Podcast Uai Turismo mergulha na revolução que está redesenhando o setor de viagens e tecnologia, impulsionada por grandes plataformas digitais como a Booking.com, em entrevista exclusiva com o Gerente de Comunicação para a América Latina, Luiz Cegato. O avanço acelerado da Inteligência Artificial foi outro ponto abordado, em um momento em que a experiência do viajante é cada vez mais personalizada, instantânea e orientada por dados. Neste contexto, Minas Gerais desponta como protagonista de uma tendência que ganha força: o crescimento expressivo das buscas por destinos mineiros para o Carnaval de 2026.

Dados das pesquisas da Booking.com conectam viagens e tecnologia

Entre os dias 5 e 12 de outubro, observou-se um salto notável nas pesquisas por viagens programadas para o período de 14 a 17 de fevereiro de 2026, recorte que cobre o Carnaval. Nesse intervalo, Belo Horizonte registrou aumento de 837% nas buscas, enquanto Tiradentes avançou 819%. Monte Verde cresceu 252%, Ouro Preto 472% e Poços de Caldas 109%. Em termos de variação percentual no panorama nacional, Belo Horizonte e Tiradentes ficaram atrás apenas de Olinda e Tamandaré, em Pernambuco, dois destinos historicamente consolidados no calendário carnavalesco. O dado é simbólico: mostra não apenas apetite crescente por Minas no feriado mais popular do país, mas também a diversificação do imaginário do Carnaval brasileiro, que hoje combina blocos de rua, história, natureza, gastronomia e bem-estar.

A entrevista explora em profundidade o papel das plataformas digitais na construção dessa demanda. Esse ecossistema torna pesquisas mais eficientes e induz descobertas — muitas vezes colocando destinos mineiros no radar de perfis que antes não os consideravam para o Carnaval. O resultado aparece nas origens das buscas: brasileiros lideram o crescimento com alta de 837%, seguidos por portugueses (+135%), chilenos (+181%) e estadunidenses (+143%), enquanto os franceses apresentam retração (-14%). O mapa sugere uma combinação de turismo doméstico aquecido e interesse internacional segmentado, com influência de câmbio, conectividade aérea e conteúdo digital.

No caso de Belo Horizonte, a consolidação do Carnaval de rua como um dos maiores do país ajuda a explicar o salto. A capital mineira se especializou em blocos democráticos, programação diversa e hospitalidade, o que, somado a uma rede hoteleira robusta e bem conectada às plataformas, cria um “match” perfeito com mecanismos de recomendação que privilegiam destinos capazes de absorver picos de demanda. Em Tiradentes, o apelo do conjunto arquitetônico, da gastronomia e dos eventos culturais forma um contraponto charmoso ao agito — uma experiência de Carnaval com estética histórica e atmosfera íntima, que dialoga com tendências de microviagens e luxo discreto. Ouro Preto, por sua vez, mantém uma tradição universitária vibrante, com blocos e repúblicas que a IA já identifica como nichos específicos de interesse, ao passo que Monte Verde agrada a quem busca clima de montanha, natureza e hospedagens aconchegantes. Poços de Caldas entra no radar de quem prioriza descanso e bem-estar, vertentes que crescem quando o viajante quer fugir da superlotação dos grandes centros carnavalescos.

Para quem empreende no turismo

Ao longo da conversa, Cegato falou sobre as implicações para o trade local. Como pousadas e hotéis podem usar a teconologia para melhorar descrições, fotos e respostas a turistas. A entrevista traz caminhos práticos: investir em conteúdo multilíngue para captar os turistas internacionais, experiências que dialoguem com consultas recorrentes e garantir dados atualizados em plataformas.

No fim, a mensagem é clara: a revolução digital não substitui a essência da hospitalidade, mas a potencializa. Com dados em alta, Belo Horizonte e Tiradentes sinalizam que o Carnaval de 2026 pode ser um marco para Minas Gerais no mapa do desejo. Cabe ao ecossistema — poder público, iniciativa privada e comunidades — aproveitar o impulso e transformar buscas em estadias memoráveis. É sobre isso que o podcast Uai Turismo vai falar: como a tecnologia abre portas, como o turista muda e por que Minas está pronta para recebê-lo de braços abertos. Confira a íntegra da entrevista no link acima.

