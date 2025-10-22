Do Maracanã a La Bombonera: lançamento da Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul - (crédito: Uai Turismo)

Do Maracanã a La Bombonera: lançamento da Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul ((Foto: Victor Barbosa/Pexels))

A América do Sul acaba de ganhar uma nova rota turística dedicada exclusivamente ao mundo do futebol, conectando a paixão pelo esporte que une Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A iniciativa coroa o fim da Presidência Pro Tempore brasileira à frente do Mercosul e consolida uma articulação liderada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério do Esporte, para a instituição do roteiro por estádios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: A alta temporada está chegando: aproveite para viajar antes

A iniciativa, alinhada à marca “Visit South America”, busca usar o futebol – uma das manifestações culturais mais profundas e transversais da América do Sul –para promover uma experiência integrada, diversificada e sustentável, fortalecendo o turismo como motor de desenvolvimento econômico, social e de cooperação na região. O objetivo central é potencializar o turismo esportivo e aumentar o fluxo de viajantes internacionais entre os países do bloco.

“Este é um legado que o Brasil deixa na presidência do Mercosul. Estamos usando a paixão que une nosso continente para criar um produto turístico integrado, poderoso e sustentável”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino. “A Rota vai fortalecer a marca ‘Visit South America’ e, consequentemente, atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, gerando desenvolvimento e fortalecendo nossos laços culturais”, acrescenta Sabino.

Segundo dados da FIFA e de órgãos oficiais de turismo, mais de 60% da população sul-americana se declara torcedora ativa de futebol, e os clubes locais movimentam não apenas torcidas, mas também amplos circuitos econômicos, culturais e turísticos.

Neste contexto, os estádios de futebol se destacam como espaços de encontro e de memória viva, onde se entrelaçam história, arquitetura, arte popular e emoção coletiva. Muitos deles contam com museus, centros de interpretação, visitas guiadas e infraestrutura para receber turistas nacionais e internacionais.

LEIA TAMBÉM: Viagens e tecnologia impulsionam o Carnaval 2026, de acordo com Booking.com

“O futebol conta a história do nosso povo. Está nas ruas, nos campos de várzea, nas escolas, nas comunidades. É uma paixão que atravessa gerações, que faz parte da vida de meninas e meninos, de homens e mulheres. A Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul é uma forma de valorizar essa identidade, que compartilhamos com os nossos irmãos sul-americanos, e mostrar ao mundo a força que o futebol tem na nossa cultura”, destaca o ministro do Esporte, André Fufuca.

Estrutura

A Rota nasce com o propósito de integrar os principais estádios do bloco que possuam valor simbólico, atratividade turística e capacidade receptiva. Os critérios de seleção incluem relevância histórica, oferta de visitas guiadas, museus ou centros de memória, além de acessibilidade e infraestrutura adequadas.

Participam desta primeira fase dezenas de estádios icônicos do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. A lista inclui gigantes como:

Brasil: Maracanã, Allianz Parque, Neo Química Arena, Arena BRB Mané Garrincha, Beira-Rio, Arena do Grêmio e o Museu Pelé.

Maracanã, Allianz Parque, Neo Química Arena, Arena BRB Mané Garrincha, Beira-Rio, Arena do Grêmio e o Museu Pelé. Argentina: La Bombonera, Más Monumental, Diego Armando Maradona e Estádio Mario Alberto Kempes.

La Bombonera, Más Monumental, Diego Armando Maradona e Estádio Mario Alberto Kempes. Uruguai: Estádio Centenario, Gran Parque Central e Campeón del Siglo.

Estádio Centenario, Gran Parque Central e Campeón del Siglo. Paraguai: Museu CONMEBOL, Estádio Defensores del Chaco e Estádio La Nueva Olla.

Museu CONMEBOL, Estádio Defensores del Chaco e Estádio La Nueva Olla. Chile: Parque Estádio Nacional.

Parque Estádio Nacional. Bolívia: Estádio Hernando Siles e Estádio Ramón Tahuichi Aguilera.

LEIA TAMBÉM: Ribeirão Preto recebe maior festival de cerveja IPA do mundo em novembro

Copa de Futebol Feminino 2027

Quatro dos estádios brasileiros incluídos na Rota serão palco de jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027: Neo Química Arena, Mané Garrincha, Beira-Rio e Maracanã. O evento acontecerá pela primeira vez na América Latina e terá jogos em oito capitais brasileiras. Os jogos serão realizados entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

O Governo do Brasil atua de forma integrada com estados, municípios e parceiros para garantir que a Copa do Mundo Feminina de 2027 seja um marco de desenvolvimento, inclusão e legado social.

Além do espetáculo esportivo, o Governo Federal tem discutido de forma interministerial os legados sociais do torneio, com foco em impulsionar o acesso de meninas e mulheres ao esporte, ampliar oportunidades no mercado de trabalho esportivo e fortalecer políticas públicas para o futebol feminino em todas as suas dimensões.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



