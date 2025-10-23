BH Airport é premiado por crescimento da capacidade aérea internacional ((Foto: divulgação BH Airport))

O BH Airport recebeu o Prêmio Excelência Turística na categoria Crescimento da Capacidade Aérea Internacional, concedido pela The Data Appeal Company e pela Almawave durante a ABAV Expo. O reconhecimento destaca a ampliação recente da malha internacional do terminal de Confins e a evolução consistente dos indicadores de operações e passageiros.

Entre 2023 e 2024, o aeroporto registrou avanço expressivo no número de pousos e decolagens internacionais, acompanhado por aumento robusto na movimentação de passageiros que entram e saem do país. Segundo a concessionária, os resultados refletem a combinação de demanda reprimida, atração de novas rotas e maior integração de Minas Gerais a destinos estratégicos no exterior.

Mais destinos e conexões no BH Airport

A expansão internacional ganhou fôlego a partir de 2023. Até 2022, as operações estavam concentradas em eixos como Lisboa e Cidade do Panamá. Em seguida, o portfólio foi ampliado com rotas para Bogotá, Curaçao e Santiago do Chile, além da retomada de Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos. Em 2024, houve destaque para a retomada de Buenos Aires e para a operação da SKY rumo a Santiago. Com isso, o BH Airport reforçou a conectividade com Europa, América do Norte, América Latina e Caribe, consolidando posição competitiva como porta de entrada e saída internacional para os mineiros.

Até setembro de 2025, o terminal somou mais de 420 mil passageiros internacionais, ligeiramente acima do verificado no mesmo período de 2024 e muito superior ao patamar de 2023. Em julho de 2025, foi alcançado um pico histórico, com 62.353 passageiros internacionais no mês, equilibrados entre desembarques e embarques. De acordo com a administração, esse é o maior volume mensal desde o início da concessão.

Na avaliação da gestão do aeroporto, a conquista do prêmio coroa um trabalho contínuo de captação de rotas e fortalecimento de parcerias com companhias aéreas. O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, afirma que o terminal está preparado para atender à demanda crescente e se consolidar como “hub de conexões”. Para ele, o avanço contribui para impulsionar o turismo, a economia e a projeção nacional e internacional do estado.

Do lado do poder público, a secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, reforça que o resultado mostra um estado “cada vez mais conectado com o mundo”, ampliando oportunidades para receber visitantes, gerar negócios e difundir a cultura mineira. Já a presidente da Belotur, Bárbara Menucci, destaca a importância da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada e cita a promoção de Belo Horizonte como destino como peça-chave para atrair novas rotas e empresas — um esforço que, segundo ela, traz benefícios diretos à capital e ao trade turístico local.

