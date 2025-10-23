Rockefeller Center sediará festa da Copa do Mundo FIFA 26™ (Um dos pontos altos da celebração será a transformação do icônico Rink do Rockefeller Center em um campo de futebol vibrante, equipado com telões de alta definição. (Foto: Reprodução Site))

Em uma celebração que promete agitar a cidade de Nova York, o Comitê Anfitrião da Copa do Mundo FIFA 26™ NYNJ, em parceria com a Telemundo e o Rockefeller Center, anunciou a criação da Vila de Fãs oficial da Copa do Mundo NYNJ 26 e Telemundo. O evento levará a emoção do maior torneio de futebol do mundo diretamente para Midtown Manhattan, tornando o coração da metrópole na festa definitiva para torcedores e turistas de todo o planeta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Do Maracanã a La Bombonera: lançamento da Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul

A Vila de Fãs contará com uma programação dinâmica que inclui exibições de jogos e muita transmissão ao vivo das partidas. A localização escolhida garante visibilidade e fácil acesso, reforçando o papel de Nova York como um destino global.

O gelo vira gramado e a história do futebol é homenageada

Um dos pontos altos da celebração será a transformação do icônico Rink do Rockefeller Center em um campo de futebol vibrante, equipado com telões de alta definição. O espaço permitirá que a comunidade se reúna para acompanhar as transmissões ao vivo, criando uma atmosfera de estádio no meio da cidade.

Já o Channel Gardens se tornará um local de reverência à história do esporte, prestando homenagem às oito nações que já ergueram o troféu da Copa do Mundo FIFA. Cada seção honrará os campeões e jogadores lendários que marcaram os momentos mais inesquecíveis do futebol.

Esporte, cultura e comunidade no coração da festa

Do outro lado da Plaza, uma área festiva promete unir esporte, cultura e comunidade através de uma série de experiências interativas, programações voltadas para toda a família e ativações de marca. Tudo pensado para celebrar a energia global do torneio e envolver todos os visitantes.

LEIA TAMBÉM: Explore uma das civilizações mais fascinantes da história sem sair de São Paulo

A celebração se estenderá por todo o campus de três quarteirões do Rockefeller Center, incluindo o terraço do Top of the Rock. O famoso mirante de Nova York, conhecido por suas vistas deslumbrantes do horizonte, oferecerá momentos exclusivos e brindes temáticos para quem adquirir ingressos durante o período da Fan Fest.

A iniciativa não apenas promove o evento esportivo, mas também consolida Nova York como um centro de convergência cultural e turística durante a Copa do Mundo FIFA 26™.

Para mais informações sobre a Copa do Mundo FIFA 26™ na região de NYNJ, visite as redes sociais oficiais do evento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



