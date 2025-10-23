Plano Brasis da Embratur destaca Minas no turismo internacional (Lideranças nacionais e do estado de Minas Gerais estiveram juntas, para trabalhar a atração de turistas internacionais (Foto: Uai Turismo))

Belo Horizonte (MG) – O lançamento do Plano Brasis da Embratur, realizado nesta quinta-feira (em Belo Horizonte), reuniu autoridades e representantes do setor turístico nacional e mineiro em um evento marcado pela apresentação de estratégias baseadas em dados, parcerias institucionais e fortalecimento da presença internacional do Brasil e de Minas Gerais no mapa do turismo mundial.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que o novo plano “é fruto de um trabalho conjunto com o Sebrae e outros parceiros, em uma construção coletiva que reconhece a diversidade do turismo brasileiro”. Segundo ele, o nome Brasis reflete justamente essa pluralidade: “O Brasil não é uma decisão fácil para o turista internacional, pela sua diversidade. O Plano Brasis existe para mostrar como é possível avançar ainda mais, respeitando as singularidades de cada estado”, afirmou.

Freixo também ressaltou que o documento é o 13º plano estadual apresentado e que todos os estados brasileiros terão versões adaptadas às suas realidades. “A gastronomia brasileira, por exemplo, depende das regiões. Não existe uma gastronomia única, mas muitas cozinhas que contam histórias diferentes. É isso que faz o Brasil ser único”, completou.

Minas no foco da promoção internacional

Durante o evento, o diretor de Marketing da Embratur, Bruno Reis, apresentou dados que reforçam o momento positivo do turismo brasileiro. “Pela primeira vez em 60 anos, o Brasil ultrapassou a marca de 7 milhões de turistas internacionais, entre janeiro e setembro deste ano”, destacou. Segundo ele, o novo plano inaugura uma visão de negócios para o ambiente do turismo, com foco em conversão e competitividade internacional.

“Não se trata mais apenas de dizer que o Brasil é lindo. Nossa estratégia é baseada em dados. Decisões sérias não podem ser tomadas de qualquer jeito”, afirmou Reis, acrescentando que a Embratur passa a atuar como “um farol que orienta a promoção turística internacional do país”.

Entre as novidades, o diretor enfatizou que, diferentemente do antigo Plano Aquarela — desenvolvido por consultoria espanhola — o Plano Brasis foi construído integralmente com tecnologia e consultoria brasileiras.

Para Minas Gerais, o cenário é promissor. Em 2024, o estado recebeu 43.287 turistas internacionais e vem se destacando em campanhas da Embratur, com a gastronomia mineira e o Instituto Inhotim pela primeira vez incluídos em uma ação global. “Minas é um estado consolidado e referência em posicionamento”, afirmou Reis.

Ele também indicou os mercados prioritários para conversão de turistas: Chile, Argentina e Paraguai (consolidados); Estados Unidos, Reino Unido, França e Portugal (essenciais); e Itália e Colômbia (em crescimento). “Minas precisa fortalecer o bureau e unificar o trade. O destino só funciona quando todos os atores estão alinhados”, reforçou.

Turismo como força econômica e cultural

O evento também contou com representantes das principais instituições do setor em Minas Gerais.

A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Bottega, destacou a diversidade mineira como reflexo do próprio país: “Brasis e Minas são muitas. O projeto reconhece essa pluralidade. Somos além de samba, sol e praia. Minas tem 60% do patrimônio histórico do Brasil e tudo para ganhar o mundo”, afirmou.

Já a presidente da Belotur, Bárbara Menucci, reforçou o papel de Belo Horizonte como porta de entrada para o estado. “O BH Airport é estratégico para essa conexão. Temos projetos que valorizam nossa cultura e história, como o Bares com Alma e o Menu Experiências, com 18 vivências que mostram a alma boêmia e gastronômica da capital”, explicou.

A presidente da ABIH-MG, Flávia Badaró, lembrou que o turismo representa 7% do PIB mineiro e ressaltou a importância da hospitalidade: “Na hotelaria, a experiência do turista ganha alma — do luxo às pequenas hospedagens familiares. É o sentimento de hospitalidade que nos diferencia”, afirmou.

O diretor superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, informou que a instituição investiu mais de R$ 10 milhões no turismo mineiro desde 2024, em parceria com o governo estadual e a Belotur. “O turismo é impulsionado pelos pequenos empreendedores. É neles que o desenvolvimento do setor se transforma em geração de renda”, pontuou. Já Nathália Heringer, Analista de Turismo do Sebrae Minas, disse que: “na prática, o Sebrae atua no desdobramento do plano em Minas Gerais, trazendo conexões comerciais para o estado a fim de que o público internacional consiga vivenciar as experiências mineiras, em projetos liderados pela instituição”.

Já o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, reforçou o caráter estratégico do turismo para o desenvolvimento econômico: “A agenda do turismo movimenta mais de 50 setores e começa nas pessoas. Gente que gosta de gente é o que torna as experiências verdadeiras”, afirmou, citando exemplos internacionais de destinos que cresceram sem perder sua autenticidade.

Integração e oportunidades tendo em comum o Plano Brasis da Embratur

O evento marcou um momento de integração entre as esferas federal, estadual e municipal, com destaque para o alinhamento entre Embratur, Sebrae e as entidades mineiras. Entre as metas apresentadas estão a ampliação de conexões internacionais a partir de Minas Gerais, o fortalecimento das ações promocionais com Portugal — onde o número de turistas cresceu 198% — e a inserção do estado nas rotas das grandes operadoras internacionais.

Para Bruno Reis, a mensagem é clara: “Não basta criar demanda, é preciso saber convertê-la. E para isso, é necessário método, escala e, acima de tudo, trabalho conjunto”, concluiu.

