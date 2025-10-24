Bloco do Bituca: BH ganha bloco de carnaval em homenagem a Milton Nascimento

O Carnaval de Belo Horizonte, reconhecido por sua efervescência cultural e pela força dos blocos de rua, ganha um novo integrante este ano. Nasce o Bloco do Bituca, uma homenagem vibrante e poética a um dos maiores nomes da música brasileira, o eterno mineiro Milton Nascimento.
O bloco surge da paixão de Márcio Melo e Paula Santos pela obra do artista, unindo o ritmo contagiante do batuque de rua com a profundidade da poesia de suas canções. Mais do que apenas uma celebração carnavalesca, é um verdadeiro “gesto de gratidão em vida” a um legado que ensina sobre afeto, liberdade e o forte senso de pertencimento que a música de Milton evoca.
Idealizado e planejado ao longo de um ano, o Bloco do Bituca transforma agora o desejo em som e movimento. A proposta é fazer com que a rua se torne o palco onde “o coração de Minas bate mais forte”, valorizando a cultura, as raízes e tudo o que é comum e sagrado para os mineiros: a amizade, o abraço e a música que une.
Para dar o pontapé inicial em sua jornada carnavalesca, o Bloco do Bituca fará seu lançamento oficial no dia 14 de novembro, sexta-feira, a partir das 18h. O evento acontece no BARzenho, localizado no tradicional bairro Lagoinha. Os ingressos para essa estreia já estão disponíveis e podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla.
Prepare-se para ouvir o “som das montanhas e do tambor” ecoando nas esquinas, um convite irrecusável para sentir toda a emoção que a música do Bituca desperta. Afinal, como ele mesmo cantou: “Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá.”
