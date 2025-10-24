Turismo Náutico ganha força no Brasil (O lazer náutico se torna cada vez mais acessível e se afirma como uma tendência de qualidade de vida no país. (Foto: Divulgação))

O Brasil vive um processo de democratização do lazer náutico, impulsionado por uma mudança de comportamento: em meio a uma rotina cada vez mais digital (com quase 90% dos lares conectados à internet, segundo o IBGE), o verdadeiro luxo é encontrar a natureza e a pausa para o bem-estar longe das telas.

Com um potencial náutico gigantesco – cerca de 42 mil km de vias navegáveis –, o turismo brasileiro caminha para atender a esse desejo crescente. O resultado é visível: o país já ultrapassa a marca de 1 milhão de embarcações de lazer registradas (dados da Acobar), refletindo a busca por equilíbrio, privacidade e convivência.

Essa expansão está sendo facilitada por novos modelos de negócios que tornam o acesso à água mais simples, como cotas compartilhadas, consórcios, aluguéis, aplicativos e financiamentos. Além disso, a indústria naval tem investido na produção de modelos mais compactos e acessíveis, ideais para quem sonha em ter o primeiro barco.

Itajaí: a capital da náutica e inspiração

Itajaí (SC) se destaca como um polo náutico de inspiração. Com a Marina Itajaí, a cidade possui uma das infraestruturas mais completas do setor para receber embarcações de todo o mundo.

Profissionais do setor enxergam nessa modernização uma porta aberta para o desenvolvimento de uma nova cultura de lazer. “Ao incentivarmos a náutica por meio da criação de estrutura moderna e iniciativas que integram a sociedade a esse tipo de lazer, abrimos espaço para o desenvolvimento de um setor que gera empregos e impulsiona o acesso das pessoas à navegação. O mar tem representado uma válvula de escape, proporcionando experiências, privacidade e momentos de convivência e bem-estar, além da descoberta de refúgios paradisíacos e contato com a natureza. O mar oferece isso: liberdade, pausa e reconexão,” afirma um especialista do setor.

Seja para alugar uma lancha por um dia ou considerar a compra de um veleiro, o turismo náutico no Brasil se apresenta como a opção ideal para quem busca fugir do caos urbano e se reencontrar com a natureza, oferecendo momentos inesquecíveis em águas brasileiras.

