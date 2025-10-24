Bondinho do Pão de Açúcar®, primeiro teleférico do Brasil, completa 113 anos (O Parque Bondinho Pão de Açúcar®, um dos mais icônicos cartões-postais do mundo, celebra 113 anos de história no próximo 27 de outubro. (Foto: foto: Divulgação/Parque Bondinho Pão de Açúcar®))

Um dos cartões-postais mais famosos do mundo está em festa. No próximo dia 27 de outubro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® celebra 113 anos de história. Com o visionário projeto do engenheiro Augusto Ferreira Ramos, que começou a ser posto em prática em 1908, o atrativo nasceu como um marco de inovação e orgulho para a cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1912, o Bondinho é o primeiro teleférico do Brasil, o terceiro do mundo e ainda é o mais antigo em operação no planeta, tendo transportado mais de 54 milhões de visitantes ao longo de sua existência.

Ao longo dos anos, o Parque Bondinho acompanhou o desenvolvimento da Cidade Maravilhosa: modernizou seus bondes por duas vezes, nas décadas de 1970 e 2010, passou a contribuir com a preservação da biodiversidade local com ações de conservação a partir dos anos 1970 e se tornou palco de grandes eventos culturais – como o histórico festival Noites Cariocas, no Morro da Urca, que já recebeu nomes como Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso, Tim Maia e Titãs.

Após mais de um século, o atrativo segue acompanhando o movimento do turismo carioca e brasileiro, contribuindo com a experiência de quem visita a principal porta de entrada do Brasil – o Rio de Janeiro. O ano de 2025 é de recordes para o mercado: apenas no primeiro semestre, o setor movimentou mais de R$106 bilhões de reais, e o mês de agosto do ano foi o melhor da história em termos de visitantes estrangeiros, 576 mil – superando o recorde das Olimpíadas de 2016, que foi de 537 mil turistas. E o momento é histórico também para o parque, que recebeu mais de 1,6 milhão de visitantes entre janeiro e setembro.

Celebração com mate, batucada e pôr do sol

Para marcar a data, o Parque Bondinho preparou uma programação especial para os visitantes. O dia 27 de outubro contará com apresentações do projeto Bora Batucar e da tradicional Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ). Além da música, o clima festivo inclui a distribuição do tradicional mate carioca e bolo de aniversário. O público poderá vivenciar o clima da celebração e tirar fotos instantâneas em meio ao que muitos consideram ser o pôr do sol mais bonito da capital.

A experiência no Bondinho vai além da vista. O parque é referência em turismo sustentável e oferece vivências memoráveis, como o Amanhecer no Parque Bondinho, que permite assistir ao nascer do sol no alto do Pão de Açúcar com música e gastronomia. Há também a exposição interativa “Memórias de um Cartão-Postal” e a Praça dos Bondes, onde é possível conhecer exemplares históricos dos teleféricos que marcaram as diferentes fases da operação.

A gestão do parque reforça o compromisso de ir além da beleza cênica: “Mais do que um cartão-postal, queremos ser um lugar onde o tempo se mistura à paisagem e cada visita se transforma em lembrança, conectando experiência, cultura e sustentabilidade”, frisa. É um convite a se conectar com a natureza, a história e a autenticidade do Rio de Janeiro.

Outras iniciativas verdes do Parque Bondinho

O Parque Bondinho Pão de Açúcar® é referência em turismo sustentável e possui uma série de iniciativas que conectam experiência, educação e preservação do meio ambiente, utilizando sua posição única como cenário e plataforma para promover a sustentabilidade. O Jardim do Mel, por exemplo, é um espaço no Morro da Urca mantido em parceria com a AME-Rio – associação de meliponicultores dedicada à preservação de espécies nativas e conscientização de seu importante papel para o meio ambiente – para conservar abelhas nativas sem ferrão, com a instalação de colmeias e plantio de flora nativa. Já o Bosque das Artes é refúgio a céu aberto no morro Pão de Açúcar que convida o público a se conectar com a natureza por meio da arte de Carlos Vergara.

Para auxiliar na educação de crianças e jovens, o atrativo possui o Educa Bondinho, programa educativo que já impactou mais de 80 mil estudantes de escolas públicas e privadas. Através do Educa, o Parque Bondinho promove uma aula a céu aberto e engaja os participantes em atividades de imersão nos morros da Urca e Pão de Açúcar, conectando o conteúdo da sala de aula com a prática no seu entorno natural.

Além disso, o parque possui parcerias para catalisar iniciativas de conscientização ambiental. Uma delas é com o Verde Mar, projeto criado em 2014 que concentra seus esforços na preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos, combatendo desafios como a poluição e a degradação ambiental e promovendo práticas sustentáveis. Outra parceria é com o Projeto Baleia Jubarte que, desde 1988, se dedica à conservação da espécie e divulgação de sua importância para a biodiversidade. No período de migração desses animais, o atrativo acolhe um ponto fixo de observação e promove expedições pela costa para estudo e contemplação do fenômeno migratório das baleias jubarte. Em 2025, o Parque Bondinho também instalou uma experiência interativa na Cápsula do Tempo, onde os visitantes puderam imergir em imagens de tirar o fôlego captadas por integrantes do Projeto.



“Ao completar 113 anos, reafirmamos que o Parque Bondinho é muito mais do que um ponto turístico: é um espaço de pertencimento para o Rio, onde cada visitante acrescenta sua história. Neste momento de efervescência do turismo nacional, nosso compromisso é seguir inovando, preservando e encantando com respeito e autenticidade”, afirma Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, holding que administra o Parque Bondinho Pão de Açúcar®.

