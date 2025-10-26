Ilhéus: entre as praias da Bahia, o ciclo do cacau e os cenários de Jorge Amado (O Jardim Atlântico Beach Resort é uma das melhores opções de hospedagem. Além do conforto, estimula os hóspedes a desbravarem a histórica Ilhéus (Foto: Uai Turismo))

Localizada no sul da Bahia, Ilhéus é um daqueles lugares que parecem reunir o melhor de muitos mundos: praias extensas e ensolaradas, um centro histórico repleto de memórias e uma atmosfera literária que ecoa os romances de Jorge Amado. A cidade, fundada oficialmente em 1536 como “Vila de São Jorge dos Ilhéus”, cresceu à beira do Atlântico e tornou-se um importante polo econômico e cultural, especialmente durante o ciclo do cacau, entre os séculos XIX e XX.

O ciclo do cacau começou a moldar a identidade de Ilhéus ainda no século XVIII, quando as primeiras sementes foram plantadas em 1752. Com o tempo, o cultivo prosperou e a região se transformou em uma das principais produtoras do país. Na virada para o século XX, o cacau já havia colocado Ilhéus no mapa mundial, atraindo comerciantes e famílias que ergueram casarões imponentes e palacetes de fachada ornamentada. Esses “coronéis do cacau” fizeram da cidade um símbolo de prosperidade, o que se refletiu na arquitetura, na economia e até nos costumes locais.

Chocolates na costa do cacau

Apesar das crises que afetaram a lavoura no final do século XX, a herança dessa época permanece viva. Hoje, as antigas fazendas abriram as portas ao turismo e oferecem experiências completas, em que o visitante acompanha todas as etapas de produção — da árvore à barra — e degusta chocolates de origem local. A fazenda Capela Velha é um bom exemplo: além de mostrar como o cacau se transforma em chocolate de alta qualidade, permite conhecer um pouco mais da cultura agrícola que formou a base econômica da região.

O cacau é o símbolo de Ilhéus e orgulho brasileiro na produção de chocolates (Foto: Uai Turismo)

Mas não é apenas o cacau que fez de Ilhéus um destino especial. A cidade ganhou projeção mundial graças à literatura. Jorge Amado, um dos mais lidos escritores brasileiros, transformou Ilhéus em cenário de seus romances mais conhecidos, como Gabriela, Cravo e Canela e Terras do Sem Fim. Suas histórias deram vida a personagens que encarnam a alma baiana, em meio às disputas políticas, à sensualidade e à religiosidade que caracterizam o cotidiano local.

Hoje, quem percorre o centro histórico reconhece os lugares que inspiraram o escritor. O Quarteirão Jorge Amado reúne o bar Vesúvio, o restaurante Bataclan e a Casa de Cultura Jorge Amado, onde estão expostos objetos, fotografias e edições antigas de suas obras. Caminhar por essas ruas é uma experiência quase literária: cada esquina parece recontar passagens dos livros que fizeram de Ilhéus uma cidade universal.

Em Ilhéus é possível sentir toda a obra de Jorge Amado (Foto: Uai Turismo)

O cabaré mais famoso de Ilhéus hoje é um restaurante típico e centro cultural

O Bataclan, aliás, é uma atração à parte. No auge do ciclo do cacau, era o ponto de encontro dos coronéis, um misto de cabaré e casa de shows frequentado pela elite local. A lenda diz que havia uma passagem secreta ligando o cabaré à Catedral de São Sebastião, permitindo que os coronéis se dessem ao luxo de rezar e pecar quase ao mesmo tempo. Hoje, o Bataclan renasceu como restaurante e centro cultural, preservando a memória desse período com exposições, apresentações e pratos típicos da culinária baiana.

O cabaré mais famoso da Bahia e das obras de Jorge Amado é, hoje, um restaurante de centro cultural importante de Ilhéus (Foto: Uai Turismo)

O centro histórico, por sua vez, é um retrato vivo da riqueza arquitetônica deixada pela era do cacau. A Catedral de São Sebastião domina a paisagem com sua imponência neoclássica, enquanto a Igreja de Nossa Senhora da Vitória e a de São Jorge completam o circuito religioso que também aparece nas obras de Jorge Amado. Entre uma praça e outra, os casarões coloniais, as sacadas trabalhadas em ferro e os vitrais coloridos formam um cenário que transporta o visitante para outra época.

Ecosul Turismo transforma Ilhéus em referência internacional em ecoturismo e pesquisa de baleias

Além da história e da literatura, Ilhéus também é sinônimo de natureza exuberante. Suas praias, banhadas por águas mornas e cercadas por trechos de Mata Atlântica, agradam tanto quem busca sossego quanto quem prefere movimento. No litoral sul, o mar é mais tranquilo, ideal para famílias. Já as praias do norte, mais abertas, são procuradas por surfistas e aventureiros. Em determinados meses do ano, é possível até avistar baleias-jubarte em migração — um espetáculo natural que complementa a diversidade do destino.

Avistar as baleias jubarte é uma das atrações imperdíveis e emocionantes de Ilhéus (Foto: Ecosul Turismo)

A Ecosul Turismo, sediada em Ilhéus (BA), vem se consolidando como referência em ecoturismo científico ao unir observação de baleias e golfinhos com pesquisa acadêmica. Fundada em 2021 pela bióloga marinha Alice e pelo pesquisador francês Thomas, a empresa nasceu do desejo de aproximar o público da natureza por meio da ciência e da educação ambiental. Com parcerias ativas com o Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos de Ilhéus (GPMAI/UESC) e o Projeto Baleias na Serra, a Ecosul financia e apoia estudos sobre o comportamento e a conectividade das jubartes no Atlântico Sul, destinando parte de seu faturamento à pesquisa científica. A temporada de avistamento ocorre entre junho e outubro, período em que as baleias se aproximam do litoral para acasalamento e nascimento de filhotes. Com saídas diárias organizadas a partir do Ilhéus Iate Clube, a empresa já registrou 93% de sucesso nas observações de baleias em 2024 e projeta alcançar a marca de 100 saídas anuais em 2025, atraindo turistas e pesquisadores de diversas partes do mundo e reforçando Ilhéus como destino internacional de turismo responsável e sustentável.

Gastronomia baiana

A gastronomia local é outro ponto alto. A cidade oferece uma fusão irresistível de sabores baianos e produtos regionais. Restaurantes e bares tradicionais, como o Vesúvio, preservam receitas históricas, e os cafés de chocolate artesanal vêm ganhando espaço, valorizando a produção de cacau da região. Em muitos estabelecimentos, é possível provar pratos inspirados nas obras de Jorge Amado, como o famoso “quibe do Nacib”, recriação de um dos símbolos de Gabriela, Cravo e Canela.

Os restaurantes do Jardim Atlântico Beach Resort apresentam a gastronomia típica baiana (Fotos: Uai Turismo)

Onde se hospedar em Ilhéus

Para aproveitar ao máximo o que Ilhéus tem a oferecer, vale escolher uma hospedagem que una conforto e localização estratégica. O Jardim Atlântico Beach Resort é uma das opções mais indicadas para quem deseja vivenciar o melhor da cidade com tranquilidade. Situado em uma área de 34 mil m² à beira-mar, o resort combina estrutura moderna com o charme da hospitalidade baiana. Possui piscinas, áreas verdes, espaços de lazer e fácil acesso ao centro histórico — está a cerca de seis quilômetros do coração de Ilhéus. O empreendimento aposta em práticas sustentáveis e em experiências culturais que dialogam com o espírito da região, reforçando a vocação da cidade para o turismo de qualidade.

O Jardim Atlântico Beach Resort oferece o conforto e facilidades de um resort “pé na areia”, mas também a facilidade de circular pela história de Ilhéus (Foto: Uai Turismo)

O visitante que chega a Ilhéus logo percebe que a cidade vai além das praias e do sol. Há uma sensação de mergulho no tempo, em que cada rua, fazenda ou casarão carrega fragmentos da história do cacau e das narrativas de Jorge Amado. Ao mesmo tempo, há um ar de renovação, visível nas iniciativas culturais, nas chocolaterias artesanais e na preservação de um patrimônio que continua inspirando viajantes do mundo inteiro.

Mais do que um destino de férias, Ilhéus é uma síntese do que a Bahia tem de mais autêntico: a mistura de tradição e alegria, fé e festa, poesia e mar. É o tipo de lugar onde o visitante não apenas descansa, mas descobre — em cada esquina, em cada sabor e em cada história — um pedaço da alma brasileira.

