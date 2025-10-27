Documentos e vacinas em dia precisam de atenção em viagens com crianças ((Foto: Natalya Zaritskaya))

Com a chegada das férias escolares de fim de ano, a temporada de planejar a viagem em família está aberta! Para garantir que o embarque seja tranquilo e a experiência no destino seja inesquecível, a atenção à documentação de crianças e adolescentes é um item crucial, que não pode ser negligenciado no checklist dos viajantes.

Regras específicas, que variam entre viagens nacionais e internacionais, precisam ser seguidas à risca. A ausência ou a validade inadequada de um documento pode resultar no impedimento do embarque, comprometendo toda a programação familiar.

Para destinos internacionais, a regra geral é que o passaporte de todos os viajantes deve ter, no mínimo, seis meses de validade a partir da data do voo. Entretanto, para os países da América do Sul que integram ou são associados ao Mercosul, é possível embarcar utilizando apenas o Registro Geral (RG), desde que esteja em bom estado de conservação e tenha sido emitido há menos de 10 anos. Além disso, é imprescindível verificar se o país de destino exige algum tipo de visto de entrada.

Em viagens dentro do território brasileiro, crianças e adolescentes de até 15 anos devem apresentar a certidão de nascimento ou um documento oficial com foto, que contenha o nome dos pais ou responsáveis.

Se o menor estiver viajando desacompanhado, ou apenas com um dos pais ou responsáveis, seja em roteiros nacionais ou internacionais, a legislação brasileira exige a apresentação da autorização de viagem do outro genitor, com firma reconhecida em cartório.

Para facilitar a vida dos viajantes, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) disponibiliza uma série de dicas sobre os documentos necessários para o embarque. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oferece uma cartilha detalhada com as principais informações sobre viagens ao exterior com crianças e adolescentes.

Planejamento do roteiro e antecedência

Segundo especialistas do setor, como Junior Lins, Diretor Executivo do Clube Bancorbrás, “a ausência dos documentos obrigatórios impede o embarque e pode comprometer toda a programação familiar. É importante que toda a família fique atenta aos itens essenciais antes da viagem”.

Lins também reforça que o planejamento prévio é fundamental para garantir um roteiro que agrade a todos, dos pequenos aos adultos. “A sugestão é procurar por programas que despertem interesse de alguma forma para todos e que sejam em locais que atendam a capacidade de mobilidade de quem está na viagem”, comenta.

Outra dica essencial é a compra antecipada: “É indicado realizar as reservas e comprar os bilhetes para as atrações com antecedência, dessa forma é possível conseguir bons descontos e até gratuidade”, explica o diretor.

Vacinas em dia

Além da documentação pessoal, as exigências sanitárias do destino também merecem atenção. Alguns países requerem a apresentação do cartão de vacinação atualizado, podendo incluir a necessidade do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), emitido pela Anvisa, como medida para evitar a disseminação de doenças.

“É fundamental verificar as exigências do país de destino com antecedência. A vacinação preventiva e a documentação adequada garantem tranquilidade no embarque e segurança durante a estadia”, finaliza Lins.

Um planejamento detalhado, que inclui a checagem rigorosa da documentação e das exigências sanitárias, é a melhor forma de começar a sua próxima viagem em família com o pé direito, focando apenas no que importa: a diversão e a experiência.

