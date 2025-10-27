Do jogo à viagem: visite o Monte Y?tei (Hokkaido) de Ghost of Yotei ((Foto: divulgação))

A paisagem gélida e selvagem de Hokkaido, a ilha mais setentrional do Japão, está prestes a ganhar os holofotes do mundo dos games. Com o anúncio do lançamento de Ghost of Yotei Hokkaido, a Sucker Punch Productions coloca o jogador em uma jornada de vingança no século XVII, com a protagonista Atsu explorando as terras inóspitas da antiga Ezo. No entanto, o verdadeiro protagonista dessa história é o cenário. O imponente Monte Y?tei, uma maravilha natural que, na vida real, é um destino imperdível para quem busca aventura, cultura e paisagens de tirar o fôlego.

Carinhosamente apelidado de “Ezo Fuji” por sua forma cônica impressionante que lembra a montanha sagrada, o Monte Y?tei é na verdade um estratovulcão – caracterizado pela formação de camadas alternadas (estratos) de lava endurecida e materiais como cinzas, fragmentos de rocha de erupções passadas. Devido a essas características e à natureza explosiva de suas erupções, esses vulcões acumulam material, desenvolvendo um perfil simétrico e alta altitude.

Do game à viagem e vice-versa

Sua última erupção ocorreu há cerca de 5.000 anos, mas sua presença continua a ser uma força constante na paisagem. No verão, as trilhas de caminhada levam alpinistas ao cume, a 1.898 metros de altitude, onde vistas panorâmicas do Mar do Japão e do Oceano Pacífico se estendem até o horizonte. A flora alpina, com cerca de 80 tipos de plantas, cobre as encostas e transforma a montanha em um espetáculo de cores. Já no inverno, a região se torna um paraíso para esquiadores e snowboarders, especialmente nas estações de Niseko, conhecidas mundialmente pela qualidade da neve.

Mas o Monte Y?tei é mais do que um destino de aventura. Ele está no coração de uma região com uma história rica e complexa. No período Edo, em que a trama do jogo é ambientada, o território era conhecido como Ezochi e era habitado principalmente pelo povo indígena Ainu. Diferente da cultura japonesa continental, os Ainu são um povo caçador-coletor com uma religião baseada no animismo, a crença de que tudo na natureza, de animais a montanhas, possui um espírito, chamado kamui. A coexistência entre os Ainu e os japoneses foi marcada por conflitos e trocas comerciais, um contexto histórico que promete ser explorado em detalhes em Ghost of Yotei.

A popularidade do jogo pode inspirar uma nova onda de turismo, mas é fundamental que os visitantes se preparem adequadamente, já que as condições climáticas no Monte Y?tei podem ser rigorosas, e o respeito à natureza e às comunidades locais é essencial. Além de praticar esportes de inverno, os turistas podem relaxar nas muitas fontes termais (onsen) da região, explorar vilarejos charmosos e se deliciar com a culinária local, que inclui frutos do mar frescos e especialidades como as famosas batatas de Hokkaido.

Ghost of Yotei é uma oportunidade única para o público ocidental mergulhar em um período histórico e em uma cultura pouco explorada. À medida que os jogadores se preparam para seguir os passos de Atsu, eles são convidados a descobrir a beleza e a profundidade de um dos lugares mais fascinantes e intocados do Japão real.

A região do Monte Y?tei de Ghost of Yotei Hokkaido

A área ao redor do Monte Y?tei é um paraíso de aventura que atrai visitantes em todas as estações do ano. No inverno, o foco é a neve lendária. O principal polo de esqui é Niseko, um complexo de quatro grandes estações de esqui interligadas — Grand Hirafu, Hanazono, Annupuri e Niseko Village — todas com vistas espetaculares para a montanha. Niseko é famosa mundialmente pelo volume e qualidade de sua neve em pó, que atrai esquiadores e snowboarders de todos os cantos do planeta.

A vida noturna é agitada, com muitos bares e restaurantes de alta gastronomia que servem desde a culinária japonesa tradicional até pratos internacionais. No entanto, a beleza de Y?tei não se resume à neve. Na primavera e no verão, a paisagem se transforma em um paraíso verde. As trilhas que sobem a montanha se tornam ideais para caminhadas e escaladas. Para os que preferem atividades mais tranquilas, é possível fazer rafting nas águas cristalinas do Rio Shiribetsu ou andar de bicicleta pelos campos e plantações de batata. A região também é pontilhada por Onsens (fontes termais), como os de Rankoshi, que oferecem um banho relaxante com águas ricas em minerais, ideais para recuperar as energias depois de um dia de exploração.

