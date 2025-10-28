Festival Esquina do Mundo começa dia 31 de outubro em Arraial d’Ajuda (O festival promete ser um marco para Porto Seguro, celebrando a rica cultura gastronômica local e impulsionando o empreendedorismo regional. (Foto: Juliano Monteiro))

De 1º a 16 de novembro de 2025, a charmosa vila de Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, será o ponto de encontro da boa gastronomia no 7º Festival Esquina do Mundo. Com o tema “Do Campo à Mesa – Cozinha Km 0”, o festival é o convite perfeito para viajar pelos sabores da Bahia. O conceito de “Gastronomia Km 0” significa que será possível provar pratos feitos com o que há de mais fresco e local, celebrando os ingredientes que nascem e são colhidos ali pertinho.

O festival começa com uma grande festa de abertura em 31 de outubro, com o destaque sendo a Vila do Sabor, montada na Praça da Igreja de Arraial d’Ajuda. A Vila do Sabor é onde se encontrará o melhor da gastronomia local em um só lugar, concentrando experiências únicas com a Cozinha Show, a expertise da Escola de Gastronomia do Senac e a feirinha de produtos locais da Veracel. É a oportunidade ideal para interagir com a comunidade, conhecer quem planta e quem cozinha, e sentir a energia da cultura local através da comida.

O Festival Esquina do Mundo é um convite para explorar Arraial d’Ajuda além das praias! Dezenas de restaurantes e estabelecimentos competem em categorias como prato principal, petiscos e sobremesas, todos usando ingredientes locais para criar verdadeiras obras de arte culinárias.

A grande novidade para quem se hospeda é a categoria Café da Manhã. Hotéis e pousadas estão se superando para oferecer desjejuns criativos e deliciosos. A proposta permite que o turista comece o dia provando pães, bolos e frutas regionais, tudo preparado com o carinho e a autenticidade da Bahia.

O Secretário de Turismo de Porto Seguro, Guto Jones, resume a experiência: “O Festival Esquina do Mundo é um marco para a gastronomia de Porto Seguro, pois valoriza o que temos de mais autêntico: nossos sabores, nossos produtores e a criatividade dos nossos chefs”.

O Festival Esquina do Mundo é mais do que um evento, é a sua chance de se apaixonar pelos sabores de Porto Seguro, apoiando a economia local e vivendo momentos inesquecíveis.

