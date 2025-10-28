Evento internacional de investimentos coloca Curaçao no mapa global (Essa abrangência setorial o torna um ponto de encontro relevante para quem busca aproveitar oportunidades de mercado na região. (Foto: Divulgação))

O Ministério do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, em colaboração com a Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de Curaçao (CINEX), anunciam o Curaçao International Investment Summit (CIIS) 2025. O evento ocorrerá entre 2 e 5 de dezembro de 2025, com o objetivo de posicionar Curaçao como um hub global para investimentos, reunindo stakeholders internacionais, investidores e inovadores.

O CIIS 2025 é apresentado como uma plataforma essencial para investidores, empreendedores e líderes corporativos. O summit focará em discussões de alto nível, rodadas de negócios e diálogos sobre políticas públicas destinados a catalisar a transformação econômica da ilha.

O evento concentrará atores-chave de diversos setores econômicos, incluindo serviços financeiros, e-commerce, tecnologia, economia azul, energia renovável, comércio, logística, mercado imobiliário e turismo. Essa abrangência setorial o torna um ponto de encontro relevante para quem busca aproveitar oportunidades de mercado na região.

O CIIS 2025 foi estruturado para destacar os atributos competitivos de Curaçao: sua infraestrutura financeira estável, serviços de padrão internacional, posição geográfica estratégica e um ecossistema de investimentos abrangente. O evento também tem como meta ressaltar a ilha como uma jurisdição confiável para investimentos transfronteiriços nos mercados regionais.

Miles Mercera, CEO da CINEX, enfatiza o papel de Curaçao no cenário global: “CIIS 2025 é mais do que um evento, é a declaração de Curaçao para o mundo. Estamos prontos para servir como ponte para investimentos, inovação e parcerias que moldarão o futuro da nossa região. O CINEX atua como conector entre empresas locais e internacionais que desejam oferecer seus produtos e serviços, e recebemos o mundo com orgulho em Curaçao para este encontro.”

O Ministério e a CINEX convidam investidores, empreendedores e parceiros globais a participar do CIIS 2025 e a se engajar no papel crescente de Curaçao como um polo de inovação, comércio e investimentos no Caribe. O evento é visto como um passo fundamental no desenvolvimento estruturado do setor produtivo local.

Para mais informações acesse o site oficial do evento.

