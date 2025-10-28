O Halloween da Casa de Bruxa celebra o Ano Novo das Bruxas no Brasil ((Foto: Divulgação))

Outubro é o período em que a tradição do Halloween, ou Dia das Bruxas, ganha força no imaginário popular. Esta celebração remonta ao antigo festival celta do Samhain, no hemisfério norte, historicamente conhecido como o Ano Novo das Bruxas. Esse festival marcava o fim das colheitas e a chegada do outono, momento em que, segundo a tradição ancestral, o véu entre os mundos se tornava mais tênue, permitindo a conexão com os ancestrais e as forças espirituais. Foi a partir desses rituais de poder e conexão que se originaram os símbolos e as lendas do que hoje se conhece como Halloween.

No Brasil, um dos pontos altos dessa celebração mística é o Halloween da Casa de Bruxa, conduzido por Tânia Gori, a bruxa mais famosa do país. Tânia Gori é a fundadora da maior Convenção de Bruxas e Magos da América Latina, realizada há mais de 20 anos, e também idealizadora da Bruxaria Natural no Brasil, uma filosofia de vida que promove o bem-estar, a harmonia com a natureza e o culto a deuses e deusas ancestrais, sem dogmas religiosos. Anualmente, Tânia Gori realiza um dos rituais mais expressivos do calendário místico nacional.

A edição de 2025, que acontece nesta sexta-feira (31) tem como tema “As 13 Matriarcas da Sabedoria”. Serão 13 rituais especiais, preparados ao longo de cinco meses por um grupo mágico de 60 integrantes, que se unem para manifestar a essência da magia em uma celebração de quatro horas de intensa conexão.

Cada participante do evento receberá um Kit Mágico exclusivo, contendo um Oráculo das 13 Matriarcas, permitindo que a experiência mística seja continuada em práticas individuais no ambiente doméstico. Durante a celebração, será realizado um Grande Caldeirão de Encantamento, onde cada pessoa terá a oportunidade de depositar três pedidos para o novo ciclo que se inicia. O Halloween da Casa de Bruxa é um ritual de poder, mistério e encantamento, que marca o verdadeiro Ano Novo das Bruxas e convida o público a uma noite de intensa conexão espiritual, alinhando-se à crescente busca por experiências autênticas e de vivência cultural.

Ingressos à venda pela plataforma Sympla.

