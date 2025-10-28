Experiências wellness ganham força em destinos ao redor do mundo (Spa de cerveja fica próximo de Akureyri, no norte da Islândia (Foto: Divulgação))

Uma mudança significativa no comportamento do viajante está redefinindo a indústria: cada vez mais turistas trocam roteiros acelerados por experiências que priorizam o equilíbrio físico e a saúde mental. Esta tendência, conhecida como turismo de wellness (ou bem-estar), experimenta um crescimento global, motivada pela busca por descanso, contato com a natureza e vivências culturais com propósito.

De acordo com o Global Wellness Institute (2025), o mercado wellness já movimenta impressionantes US$ 830 bilhões anuais, com uma projeção de crescimento de 62%, atingindo US$ 1,35 trilhão até 2028. Isso reflete o novo perfil do viajante, que enxerga a jornada não apenas como lazer, mas como uma forma de autocuidado.

Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, destaca a profundidade desse movimento: “As pessoas estão buscando experiências que vão além do turismo tradicional: querem vivenciar o destino de maneira mais profunda, cuidando de si e se reconectando com a cultura local. O wellness travel traduz exatamente esse novo perfil do viajante moderno”.

A Civitatis, plataforma global de visitas guiadas e excursões, identificou essa demanda e reuniu experiências que mesclam relaxamento e autenticidade ao redor do mundo, do campo à spa.

Imersão em Café e Relaxamento na Colômbia

Fazenda de café com spa fica na rural de Antioquia, na Colômbia (Foto: Divulgação)

No coração das montanhas de Antioquia, na Colômbia, um tour de dois dias em uma fazenda de café com spa oferece uma imersão completa. O visitante aprende sobre o cultivo e processamento do grão, e depois desfruta de terapias inspiradas no café, incluindo banho a vapor e uma massagem de 45 minutos com o grão.

The Beer Spa na Islândia

Spa de cerveja na Islândia (Foto: Reprodução site)

Entre fiordes e vulcões, na Islândia, o The Beer Spa oferece uma das experiências mais originais de bem-estar. O local proporciona banhos de imersão em uma mistura de cerveja morna, levedura viva, lúpulo e cevada. Enquanto relaxam em banheiras de madeira com vista para as montanhas, os turistas podem degustar uma cerveja artesanal gelada.

Sofisticação em Praga com Vinho e Sal

Praga, República Tcheca (Foto: Divulgação)

Na capital tcheca, o relaxamento ganha um toque sofisticado com a experiência em spa de vinho e gruta de sal. O tratamento inicia com um banho de Cleópatra (vinho tinto, leite de cabra e lavanda) e segue para uma imersão em uma gruta de sal, conhecida por purificar o corpo e melhorar a saúde respiratória. Duas taças de prosecco são servidas para complementar o relaxamento.

Retiro Milenar de Ioga na Índia

Forte de Jhansi, India (Foto: Divulgação)

Próximo a Déli, o retiro de ioga de 4 dias em Jhansi é uma imersão em práticas indianas milenares. Os participantes vivenciam sessões de ioga, meditação e massagens ayurvédicas, complementadas por alimentação vegetariana. O itinerário inclui visitas à cidade histórica de Orchha e cerimônias tradicionais com monges, focando no equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

A Tradição Termal na Espanha

Castillo Termal Solares fica na região de Cantábria (Foto: Divulgação)

Na Cantábria, Espanha, o Castilla Termal Solares, situado em um edifício histórico do século XIX, é um balneário emblemático. Inspirado na Belle Époque, o spa oferece banhos termais e massagens com óleos que remetem aos jardins do complexo. Os visitantes podem escolher entre o ingresso com acesso às piscinas termais ou uma massagem corporal de 85 minutos que utiliza técnicas centenárias próprias do local.

