Guarda-malas inteligentes otimizam a experiência do hóspede e a operação hoteleira

Com o notório aquecimento do setor hoteleiro e a crescente demanda por serviços ágeis e conectados, hotéis, hostels e pousadas buscam ativamente soluções tecnológicas para aprimorar sua competitividade no mercado. Dentre essas inovações, os guarda-malas inteligentes têm emergido como uma ferramenta eficaz que permite aos hóspedes armazenar suas bagagens e pertences de forma segura e autônoma, especialmente fora dos horários tradicionais de check-in e check-out.

Conforme explica Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker, ela não apenas adiciona valor significativo à experiência do visitante, que ganha mais autonomia para usufruir do destino sem a preocupação com bagagens, mas também proporciona um ganho tangível em eficiência operacional para os estabelecimentos. “A equipe de recepção é liberada de tarefas manuais e repetitivas, podendo se dedicar a serviços que exigem maior contato humano e personalização”, afirma Peixoto.

O cenário para a adoção dessas ferramentas é promissor. Dados recentes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) indicam um período de crescimento e investimentos robustos no setor, com uma previsão de aplicação de R$ 8,4 bilhões em quatro anos.

O CEO da Meu Locker ressalta o papel da tecnologia na transformação do segmento: “Estamos vivendo um momento de transformação no hospitality, onde a tecnologia deve servir para simplificar e enriquecer a jornada do hóspede. Os lockers inteligentes são um exemplo prático disso: eles oferecem conveniência imediata ao cliente e, ao mesmo tempo, trazem eficiência operacional tangível para o negócio, podendo inclusive abrir novas fontes de receita por meio de modelos de parceria.”

A tendência de adoção de ferramentas como os guarda-malas inteligentes deve se intensificar, acompanhando tanto a expansão do setor de hospedagem quanto as novas expectativas dos viajantes por serviços integrados e autônomos, um reflexo do novo perfil do consumidor no turismo.

