Imersão cultural e gastronômica em encontro Brasil-França-África em Salvador

De 5 a 8 de novembro de 2025, a capital baiana será o ponto de convergência de culturas e debates com a realização do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África. O evento, um dos pontos altos da Temporada França-Brasil 2025, transforma Salvador em um vibrante palco para o turismo de vivência, unindo arte, gastronomia e reflexão.

Principal evento do Festival, o “Fórum Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África – Nossos Lugares em Partilha” oferece um espaço único de encontro e reflexão, onde jovens e figuras proeminentes da África, França e Brasil se reúnem para discutir as cidades inclusivas e sustentáveis.

Entre os participantes confirmados estão o filósofo camaronês Achille Mbembe, a ex-ministra da Justiça francesa Christiane Taubira, a ativista Erika Hilton e o pesquisador Malcom Ferdinand. Conduzido por um triplo comissariado brasileiro, beninense e francês, o programa destaca as juventudes e as novas vozes das sociedades civis brasileiras, africanas e francesas, que terão a oportunidade de se dirigir diretamente ao Presidente da França Emmanuel Macron para defender suas ideias, esperanças e soluções para um mundo mais inclusivo. As propostas e debates gerados durante o Fórum serão compilados em um documento oficial que será apresentado durante a COP30 em Belém.

Durante o Fórum, haverá ainda encontros técnicos entre cerca de 50 prefeitos e autoridades municipais do Brasil, França e África para discutir diplomacia territorial e cooperação trilateral nos setores de inclusão e sustentabilidade. Estes encontros acontecerão no Arquivo Público Municipal e representam uma preparação estratégica para a COP30.

Também nessa programação, acontece o MídiaCOP: cobertura midiática do Festival por jovens-repórteres, que traz 15 alunos brasileiros, que fazem parte da rede estadual e participam do projeto Agência de Notícias na Escola, do Instituto Anísio Teixeira (SEC), e cinco jovens franceses, do Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information), para realizar a cobertura midiática colaborativa do evento. Os jovens repórteres realizarão matérias, mini documentário e entrevistas com palestrantes e participantes do Fórum em formato inovador.

Roteiro de Arte, Sabor e Ancestralidade

O Festival é um convite irrecusável à imersão cultural, oferecendo múltiplas vias para explorar a conexão Brasil-França-África.

O circuito cultural é amplo, com nove exposições simultâneas em museus emblemáticos de Salvador, como o Museu de Arte da Bahia (MAB), o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira e a Casa do Benin. As mostras abordam temas como arte moderna africana, videoarte e fotografia, garantindo ao público uma rica jornada pelas artes visuais.

Para os amantes da sétima arte, o Cinemas do Futuro: Ciclo de Filmes da Cinémathèque Afrique apresentará 24 filmes no Cinema Walter Silveira e no Cinema da UFBA, de 6 a 9 de novembro. O ciclo, com curadoria de Morgana Gama (UFBA), incluirá duas mesas redondas para aprofundar a discussão sobre a pluralidade cultural da África e da diáspora, com abertura marcada pela exibição do filme “Njangan”, do diretor senegalês Maham Johnson Traoré.

No campo da música e performance, o Trace Fest Salvador será um marco na celebração da cultura afro-urbana. O evento reforça a conexão dos territórios da diáspora africana em um grande encontro de música, diversidade e inovação, e nesta edição receberá a cantora franco-caboverdiana Ronisia, promovendo um intercâmbio criativo entre artistas locais e internacionais.

A gastronomia também tem destaque especial com As Grandes Mesas: Encontro Gastronômico França-Brasil-África. O projeto conecta chefs do Brasil, da França e do continente africano por meio de jantares colaborativos e demonstrações em renomados restaurantes de Salvador, como Origem, Zanzibar, Preta Tira Chapéu e Bóia. Com foco nas práticas sustentáveis e nos diálogos afro-diaspóricos, o projeto ressalta as heranças africanas como o elo comum entre as tradições gastronômicas brasileira e francesa, com cinco chefs franceses da diáspora afro trabalhando em parceria com renomados chefs baianos.

