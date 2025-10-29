Outubro Rosa: rede hoteleira oferece exames preventivos gratuitos para colaboradoras ((Foto: Divulgação/Envato))

A Minor Hotels Europe & Americas, um grupo hoteleiro com um portfólio de 640 propriedades em 59 países, reforça seu engajamento com a responsabilidade social na América Latina, destacando as ações do programa SiNHmiedo. A iniciativa, que está em seu quarto ano, concentra-se na conscientização, exames gratuitos e combate ao câncer de mama, um tema de alta relevância regional.

O programa SiNHmiedo atende a uma necessidade crítica de saúde pública, especialmente à luz de dados do European Journal of Cancer Prevention (Wolters Kluwer, 2024). O estudo projeta que o câncer de mama continuará sendo a principal causa de morte por câncer em mulheres em 2025 em importantes mercados latino-americanos, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia e México.

Em resposta a essa realidade, a Minor Hotels tem implementado ações concretas nas Américas. Colaboradoras em países como México e Chile podem acessar exames diagnósticos gratuitos, com a expectativa de beneficiar mais de 90 mulheres. Na Colômbia, a iniciativa já foi realizada com sucesso, resultando em 180 pessoas recebendo exames médicos gratuitos, fruto de uma parceria com a Fundación Amiguitos Royal e a Liga Contra el Cáncer – seção Bogotá.

No contexto do Outubro Rosa, a iniciativa global de conscientização, o grupo hoteleiro reafirma seu compromisso com a promoção da prevenção e do diagnóstico precoce. Além dos exames, a companhia investe em campanhas informativas e palestras de sensibilização, visando fomentar a cultura do autocuidado entre seus colaboradores e ressaltar que o diagnóstico precoce é um fator que pode salvar vidas.

Roberto Hernández, líder do programa no México, enfatiza a abrangência da iniciativa: “Com o nosso programa SiNHmiedo, estamos comprometidos a trabalhar na luta contra o câncer, sensibilizando, educando e proporcionando ferramentas vitais para a prevenção e o manejo dessa doença entre os nossos colaboradores. Estamos unindo forças, envolvendo empregados, famílias e fornecedores para construir um futuro em que a solidariedade e o cuidado mútuo sejam a pedra angular de uma comunidade mais saudável e forte”.

O SiNHmiedo está alinhado à estratégia de responsabilidade social corporativa mais ampla da Minor Hotels, denominada Up For People, que busca promover o desenvolvimento humano tanto em suas equipes internas quanto nas comunidades onde opera. É nesse contexto que a companhia também impulsiona projetos como o DowNHstate, focado na inclusão laboral de jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual nas Américas. Com a soma dessas ações, a Minor Hotels Europe & Americas reforça seu papel na geração de um impacto positivo, demonstrando como o setor hoteleiro pode atuar ativamente no desenvolvimento social e na construção de um setor de turismo mais inclusivo.

