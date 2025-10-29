Ostras do Cabaraquara, no Paraná, conquistam selo de Indicação Geográfica ((Foto: Divulgação/Sebrae-PR)))

Com sabor único e tradição no cultivo desde os anos 80, as ostras do Cabaraquara (PR) foram reconhecidas nesta terça-feira (28) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como Indicação Geográfica (IG) na modalidade de Procedência (IP). Na prática, isso significa que os moluscos nativos possuem qualidade, reputação ou características específicas ligadas à região.

O município produtor está localizado no litoral do Paraná, na Baía de Guaratuba, tendo como limite as escarpas da Serra do Mar, a oeste, e o Oceano Atlântico, a leste, com extensão de 50,19 km². O pedido foi oficializado em 21 de junho de 2024.

A Associação Guaratubana de Maricultores (Aguamar) foi a responsável pelo depósito do pedido. Segundo o presidente e produtor local, Elvisley José Rocha Ferreira, a associação conta com cerca de dez produtores atuando na maricultura com produção de cerca de 80 mil dúzias anualmente. O reconhecimento vem para somar a todas as frentes da economia, como o turismo, a gastronomia e a comercialização segura.

“A procura pelas ostras vem aumentando. Todo o processo de reconhecimento já fez grande diferença e, com essa conquista, teremos ainda mais credibilidade no mercado”, destacou.

O processo de organização da Aguamar para obtenção do selo começou em 2022 com apoio de diversos parceiros, entre eles o Sebrae.

Atualmente o Brasil conta com 145 IGs, sendo esta a 22ª do estado. Somente nos últimos dois anos, o Sebrae realizou 95 diagnósticos de IGs em todo o país. Deste total, 69 têm potencial para adquirir a certificação.

“As ostras de Cabaraquara são um exemplo do potencial produtivo e da excelência que os pequenos empreendedores locais podem alcançar quando unem tradição, cuidado com o meio ambiente e conhecimento técnico”, avalia Hulda Giesbrecht, coordenadora de Tecnologias Portadoras de Futuro do Sebrae Nacional.

As ostras produzidas na localidade de Cabaraquara apresentam sabor leve e adocicado e representam, de acordo com o INPI, um santuário ecológico onde diversas fazendas marinhas e restaurantes realizam a produção e comercialização de ostras, sendo a ostreicultura a principal atividade econômica realizada na área geográfica.

