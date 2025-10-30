4 Destinos históricos brasileiros fora do óbvio que merecem ser descobertos (Petrópolis, um refúgio a 70km do Rio de Janeiro (Foto: @viajandocomhistoria))

O Brasil que vai além de 7mil km de praias belíssimas em seu litoral tem destinos fora dos roteiros clássicos que são verdadeiras joias históricas. Elas combinam memória, cultura, patrimônio, gastronomia e natureza exuberante. Então aí vai um pouco de inspiração para planejar a sua próxima viagem por destinos históricos nacionais que eu pessoalmente amei conhecer. Nesta primeira coluna eu compartilho sobre 4 cidades que ficam na região sudeste cobrindo Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Boa Leitura, e boa viagem!

1- Santa Teresa / ES

No Espírito Santo subimos a Serra até a charmosa Santa Teresa, a primeira cidade de colonização italiana no Brasil, e que celebrou 150 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes. A partir da capital Vitoria, o percurso é de 80km até este destino pouco conhecido na minha opinião.

Degustação de vinhos, cervejaria artesanal, gastronomia, natureza exuberante, belas montanhas são algumas das atrações que o visitante irá encontrar em Santa Teresa. Um destaque é o Circuito Caravaggio, com em torno de 14km, é uma boa opção para quem gosta de turismo de aventura e muito contato com a natureza. E vale uma parada na igrejinha Nossa Senhora do Caravaggio para contemplar a vista panorâmica da região. É belíssima!

2- Itu / SP

Perto de São Paulo, ótima para passar um fim de semana, Itu, conhecida como berço da república, tem uma importância histórica no movimento que levou o Brasil a Proclamação da República principalmente pela influência dos barões do café.

Os pontos de interesse são bem próximos no centro e eu fiz tudo praticamente a pé. Ai vão alguns lugares para você colocar no seu roteiro: museu republicano, igreja nossa senhora da candelária, a antiga fábrica São Luiz a 1ª de tecidos movida a vapor em São Paulo inaugurada em 1869. E aproveite também para dar uma espiada na chamada Casa da Princesa que ficou conhecida por ter hospedado a Princesa Isabel e sua família.

Itu também é conhecida como a cidade dos exageros. Na praça matriz inclusive está o famoso orelhão gigante. A cidade também tem diversas atrações para crianças.

E como sugestão para o almoço, a parmegiana no tradicional e histórico Bar do Alemão de 1902 merece toda a fama que possui.

E não vá embora da cidade sem uma passada no Parque do Varvito com rochas que foram esculpidas naturalmente por mais de 200 milhões de anos.

O Brasil é recheado de pequenos destinos cheios de história (Fotos: @viajandocomhistória)

3- Petrópolis / RJ

A cidade imperial faz parte da minha infância e da minha história. Foram muitas férias escolares passeando pelo Quitandinha, pela casa que pertenceu a Santos Dumont, museu imperial, Catedral, Palácio de Cristal e tantas outras atrações incríveis que Petrópolis possui. Em torno de 70km do Rio de Janeiro, o refúgio de verão da família imperial foi fundada em 1843 e é perfeita para uma viagem de final de semana, um bate-volta ou para curtir um friozinho na serra. E dizem que foi justamente o clima ameno que fez D. Pedro II se encantar com Petrópolis. Ele construiu o Palácio Imperial que hoje é o museu e a principal atração da cidade. Eu sou suspeita para falar de Petrópolis, mas na minha opinião é daqueles destinos que todos os brasileiros precisam conhecer e que combina história, cultura e natureza.

4- Serro / MG

Ela é uma joia escondidinha com arquitetura colonial, recheada de sobrados, escadarias, passeios de pedra sabão, a cidade de Serro em Minas Gerais é uma opção linda para quem busca um lugar tranquilo, histórico e fora do roteiro tradicional. O cartão postal é a capela de Santa Rita. São 57 degraus de pedra e lá em cima o visitante é recebido com uma vista panorâmica de cidade.

E como história e natureza sempre rendem uma boa combinação, a sugestão é conhecer a Cachoeira do Tabuleiro na Serra do Espinhaço que está em torno de 1hora e meia de Serro. Ela é a mais alta de Minas Gerais com 200 metros de queda livre rodeados por um paredão imponente e multicolorido. A caminhada de 800 metros até o mirante foi mais tranquila que eu imaginava e a vista é de tirar o fôlego.

Ao visitar destinos históricos, redescobrimos o que há de mais genuíno na cultura brasileira

Estas cidades históricas e que possuem patrimônio preservado são somente alguns exemplos de pequenos refúgios fora dos roteiros tradicionais e ótimas opções para um fim de semana, um feriado prolongado, ou mesmo uma semana inteira de férias.

Algumas são mais urbanas como Petrópolis, outras estão inseridas em um ambiente mais rural como Serro. Cada uma com sua característica, mas todas são testemunhas vivas da nossa história, da nossa gente e da nossa cultura.

O Brasil acabou de bater um recorde recebendo mais de 7 milhões de visitantes estrangeiros de janeiro a setembro de 2025. E para chegar nestas 4 cidades, nem é preciso atravessar um oceano inteiro. Estão logo ali. Boa Viagem e até a próxima!

