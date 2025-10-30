Entrevista com Carlos Altman destaca tendências do turismo: retomada, sustentabilidade e experiências autênticas ((Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press))

As tendências do turismo no Brasil ganharam nova dimensão na entrevista de Carlos Altman, coordenador da editoria de turismo do jornal Estado de Minas, ao podcast Uai Turismo. Com olhar de quem vive o jornalismo há décadas, Altman descreve um viajante atual mais exigente e consciente, que, na retomada pós-pandemia, passou a priorizar deslocamentos curtos, contato direto com a natureza e experiências que valorizem a identidade de cada destino.

Segundo Altman, trilhas, cachoeiras, parques e áreas de conservação assumiram o protagonismo por conciliarem bem-estar, contemplação e atividades ao ar livre. Esse movimento, porém, só se torna sustentável com planejamento e gestão de fluxo: regras claras de visitação, sinalização eficiente, limites de capacidade e monitoramento de impactos são decisivos para proteger áreas sensíveis e garantir uma experiência de qualidade ao visitante. A diversificação de rotas e a capacitação de guias e receptivos locais também despontam como pilares de destinos que desejam se consolidar entre as principais tendências do turismo.

A entrevista destaca ainda a busca por experiências autênticas que conectam viajantes à cultura e à natureza do lugar. Feiras, mercados, cozinhas regionais e passeios conduzidos por comunidades criam narrativas de pertencimento e pertencem às tendências do turismo que mais crescem. No cardápio, produtos como cacau, cafés especiais e ingredientes amazônicos contam histórias de origem e sustentabilidade, fortalecendo a economia local e enriquecendo o roteiro com sabor e significado.

No segmento de alto padrão, Altman aponta uma virada de chave: menos ostentação, mais personalização, hospitalidade cuidadosa e curadoria cultural. O chamado “luxo consciente” valoriza fornecedores locais, reduz desperdícios — com cafés da manhã à la carte, por exemplo — e coloca o serviço no centro da experiência, em sintonia com as tendências do turismo global.

Ao final, a mensagem é clara: o diferencial competitivo do turismo hoje nasce da combinação entre organização, preservação e experiências memoráveis. Com informação de serviço transparente e gestão responsável, destinos e viajantes constroem jornadas mais seguras, ricas e sustentáveis — agora e no futuro.

A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai, no link acima.

