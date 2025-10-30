Rio Grande do Norte: Mostra de Cinema de Gostoso inaugura Mostra Potiguar (Estreia da Mostra Potiguar reúne curtas do RN na 12ª Mostra de Cinema de Gostoso (Foto: Sara De Santis))

Após 11 edições celebrando o cinema nacional, a Mostra de Cinema de Gostoso inaugura em 2025 a Mostra Potiguar, uma nova janela dedicada exclusivamente à produção audiovisual do Rio Grande do Norte. A iniciativa marca um momento histórico para o evento e para o audiovisual potiguar, que vem crescendo em qualidade, diversidade e representatividade.

A 12ª Mostra de Cinema de Gostoso acontecerá entre os dias 20 e 24 de novembro de 2025. O evento promove a exibição de filmes brasileiros em duas salas de cinemas montadas na paradisíaca praia do Maceió em São Miguel do Gostoso (RN), com uma programação totalmente gratuita, aliando conforto e alta qualidade de projeção.

A Mostra Potiguar apresenta uma seleção de nove curtas-metragens realizados por cineastas do estado, revelando narrativas que transitam entre ficção, documentário e animação, com temáticas que vão da memória cultural à experimentação estética. A estreia da mostra reforça o compromisso da Mostra de Cinema de Gostoso com o fortalecimento da produção regional e com a valorização de novos talentos.

Para compor a equipe de curadoria da Mostra Potiguar, foi convidado o curador e realizador potiguar Rosy Nascimento, que se soma à equipe formada por Carine Fuiza, Eugenio Puppo, Janaína Oliveira, Mariana Souza e Matheus Sundfeld.

A criação da Mostra Potiguar é resultado do amadurecimento da cena audiovisual do Rio Grande do Norte, que vem se consolidando com produções autorais, narrativas potentes e uma crescente presença em festivais nacionais. A nova mostra é um convite para que o público mergulhe nas histórias e olhares que nascem do território potiguar e ganham força no cenário cinematográfico brasileiro.

Filmes selecionados para a Mostra Potiguar:

Medo de Cachorro

Animação, 9 min, RN, 2025, livre

Direção: Italo Tapajós

Sinopse: O que são memórias? São recordações do passado ou uma idéia fragmentada de quem somos? Um jovem reflete sobre sua infância, ponderando não só seu medo de cachorros, mas a natureza do medo em si.

O Nó do Diabo

Ficção, 18 min, RN, 2025, 14 anos

Direção: Igor Bezerra

Sinopse: Após uma noite de furtos, um trio de ladrões — Messias, Arthur e Sérgio — foge para uma mata e encontra, aos pés de uma árvore amaldiçoada, sacos cheios de dinheiro. À medida que a noite avança, seduzidos pela ganância, eles mergulham em uma espiral de violência e morte que termina com todos enredados mortalmente no medonho nó do diabo.

Passagem Única

Ficção, 15 min, RN, 2025, livre

Direção: Raquel de Queiroz

Sinopse: Renata e Olivia são duas gêmeas idênticas que realizaram o sonho de passar no vestibular para o curso que elas queriam, porém elas moram em uma cidade do interior longe da faculdade e se deparam com a dura realidade do preço do transporte. Elas então decidem dividir uma única passagem para conseguirem ir para faculdade fazendo uma se passar pela outra enquanto enfrentam dilemas e desafios no caminho.

Trajeto do Desmoronamento

Ficção, 14 min, RN, 2025, 10 anos

Direção: Helena Antunes

Sinopse: Em meio à destruição causada pela especulação imobiliária, uma mulher solitária percorre o trajeto de suas próprias ruínas. Ao explorar escombros físicos e emocionais, encontra uma figura enigmática que a desafia a confrontar seus demônios internos e algo além da sua própria sobrevivência.

Entre o céu e o mar

Animação, 3 min, RN, 2024, livre

Direção: Lindenberg Oliveira e Vanda Mafra

Sinopse: Em conversas durante as oficinas de animação do projeto Anima Gostoso, era recorrente o assunto “Mar“ e seus segredos e seus mistérios e nesse caminho foram desenvolvidos personagens e cenários a partir do olhar de crianças autistas das oficinas, transformando suas vivências com o litoral de São Miguel do Gostoso em filme.

A Maré

Documentário, 21 min, RN, 2025, livre

Direção: Jair Libanio

Sinopse: As histórias contadas por quem vive do Rio Potengi revelam o ritmo das marés e o pulsar de um rio que é memória, sustento e resistência. Entre o mangue, o tempo e a cidade, A Maré mergulha nas vozes e nos silêncios de quem molda o cotidiano às águas, atravessando lembranças, afetos e lutas que fazem do Potengi um espelho vivo da existência e da permanência.

As Dançadeiras de São Gonçalo

Documentário, 16 min, RN, 2024, livre

Direção: Jorge Andrade

Sinopse: O documentário “As Dançadeiras de São Gonçalo” revela a força e a tradição das mulheres quilombolas da comunidade Pêga, em Portalegre (RN), por meio da Dança de São Gonçalo, manifestação centenária que mantém viva a memória, a fé e a identidade cultural de gerações.

Carnavaleska

Ficção, 19 min, RN, 2025, 12 anos

Direção: Hannah Carneiro e Cauã Brilhante

Sinopse: Regina, uma jovem dona de um sebo, mergulha nos escritos do sambista Nelson Labareda, que relata sua paixão fulminante por Valeska durante as domingueiras e suas rodas de samba.

Recife Tem um Coração

Documentário, 20 min, RN, 2025, 10 anos

Direção: Rodrigo Sena

Sinopse: Silvo Silva, conhecido como fenômeno do brega em Recife, Brasil, faz uma transmissão ao vivo com seus seguidores para comprar uma nova caixa de som.

