Paraty está entre as 50 vilas mais bonitas do mundo segundo a Forbes - (crédito: Uai Turismo)

Paraty está entre as 50 vilas mais bonitas do mundo segundo a Forbes ((Foto: Divulgação))

Paraty é um destino onde a história e a natureza se encontram de forma mágica. A cidade no Rio de Janeiro acaba de receber um reconhecimento global, sendo incluída na lista “The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025, According to Experts” (As 50 Vilas Mais Bonitas do Mundo 2025, Segundo Especialistas), divulgada pela revista Forbes. Paraty se tornou a única representante brasileira no ranking.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: 4 Destinos históricos brasileiros fora do óbvio que merecem ser descobertos

O Centro Histórico de Paraty, com seu traçado urbano original do período colonial, é um convite a uma imersão na história, onde a circulação é feita exclusivamente a pé. A preservação das construções e a proximidade com o mar são elementos que consolidam a reputação da cidade no turismo cultural e histórico.

A localização privilegiada de Paraty é um dos seus maiores atrativos. O município integra em um mesmo território uma vasta baía pontilhada por mais de 50 ilhas, cerca de 100 praias acessíveis e a rica vegetação da Mata Atlântica. É a perfeita integração entre o patrimônio arquitetônico, a natureza exuberante e a identidade local que garantiu a presença da cidade na lista da Forbes. Vale lembrar que o sítio cultural e natural “Paraty & Ilha Grande – Cultura e Biodiversidade” já é um reconhecido Patrimônio Mundial da UNESCO, elevando ainda mais o valor da experiência para o visitante.

Sandi Adamiu, proprietário do tradicional Sandi Hotel, afirmou que o reconhecimento da Forbes reforça a responsabilidade em “manter a autenticidade do destino, preservando sua história ao mesmo tempo em que recebemos viajantes do mundo inteiro com excelência”.

Paraty foi feita para ser explorada, oferecendo experiências que conectam história, natureza e cultura em um só percurso. Além da vivência única no centro histórico, o visitante pode embarcar em passeios de barco para explorar ilhas e praias isoladas na Baía de Paraty, ou se aventurar por trilhas que levam a áreas de Mata Atlântica, revelando cachoeiras e mirantes com vistas espetaculares.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Norte: Mostra de Cinema de Gostoso inaugura Mostra Potiguar

A jornada de descobertas se estende à produção local. Onde é possível conhecer a gastronomia rica em sabores regionais, visitar ateliês de cerâmica e vivenciar diferentes formas de expressão artística que pulsam na cidade.

O destino reúne hospedagens, experiências culturais e espaços gastronômicos que fortalecem a vocação de Paraty para receber visitantes nacionais e internacionais. Entre as opções, estão o Sandi Hotel, referência por sua localização no centro histórico, além de iniciativas como o Shambhala Spa Paraty, a Gelateria Miracolo, o restaurante Fugu Japanese Food, a Nectar Experience Paraty, a Galeria ao Quadrado, a Cerâmica Foz, o Pupus Panc Party e a Villa Bom Jardim, que representam a diversidade de propostas em hospitalidade e cultura na cidade.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo