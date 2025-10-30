Natal no SeaWorld Orlando: milhões de luzes e 4 festas em uma única celebração ((Foto: Divulgação))

A época mais maravilhosa do ano está chegando ao SeaWorld Orlando para uma temporada ainda mais especial e brilhante do que nunca. Durante a SeaWorld’s Christmas Celebration, que acontece em datas selecionadas de 7 de novembro a 5 de janeiro, o parque se transforma no cenário natalino perfeito para memórias inesquecíveis em família.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Paraty está entre as 50 vilas mais bonitas do mundo segundo a Forbes

Reconhecida pelo 10Best do USA Today como uma das principais celebrações de Natal em parques temáticos dos Estados Unidos, a Christmas Celebration do SeaWorld Orlando transforma mais de 48 hectares do parque em um deslumbrante paraíso de inverno, repleto de milhões de luzes e, nesta edição, promete mais decorações do que nunca.

As famílias poderão vivenciar espetáculos emocionantes, personagens queridos, fogos de artifício especiais e tradições natalinas exclusivas do SeaWorld — tudo incluído no ingresso do parque.

Um paraíso de inverno

Cada canto do SeaWorld brilha com o espírito natalino. Os visitantes podem passear pelo Sea of Trees, onde árvores se iluminam ao ritmo de clássicos de Natal em torno da lagoa — incluindo uma árvore central de 21 metros de altura. Ao longo da área do Waterfront, os visitantes podem se encantar com flocos de neve caindo, soldadinhos de brinquedo marchando e bailarinas rodopiando ao som de músicas natalinas.

Novas e reimaginadas experiências de Natal

Nesta temporada, os visitantes poderão aproveitar novas experiências festivas por todo o parque. A Cozinha Mágica da Mamãe Noel (Mrs. Claus’ Magic Kitchen) foi totalmente renovada, misturando tradições clássicas do Polo Norte com um toque moderno — repleta de dicas culinárias, doces surpresas e momentos perfeitos para fotos.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Norte: Mostra de Cinema de Gostoso inaugura Mostra Potiguar

Uma nova experiência com o Papai Noel trará ainda mais alegria à temporada, com mais oportunidades de fotos incríveis e novas formas para as famílias criarem memórias inesquecíveis. Além disso, o show queridinho do público, Clyde & Seamore’s Countdown to Christmas, retorna esse ano para encantar as famílias mais uma vez.

Atrações queridas pelo público

Da Sesame Street Christmas Parade, onde Elmo e seus amigos lideram um alegre desfile de Natal, ao inspirador O Wondrous Night, um espetáculo com mais de 30 canções natalinas, marionetes em tamanho real e animais vivos — a Christmas Celebration do SeaWorld oferece algo para todos.

Os visitantes também podem curtir o Elmo’s Christmas Wish Show no Seaport Theater e o deslumbrante show de patinação no gelo Winter Wonderland on Ice. Cada noite termina com Holiday Reflections: Fireworks Finale, uma exibição deslumbrante de luzes e fogos de artifício ao som de músicas natalinas que iluminam o céu com o espírito da temporada.

Experiências festivas para toda a família

Os visitantes podem conhecer o Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, na área Rudolph’s Christmastown, tirar fotos com os amigos da Sesame Street em trajes natalinos e admirar uma encantadora exposição de trens em miniatura próxima ao Dolphin Nursery.

LEIA TAMBÉM: 4 Destinos históricos brasileiros fora do óbvio que merecem ser descobertos

Em um toque tipicamente floridiano, os visitantes podem ainda patinar no gelo no Bayside Stadium, deslizando por uma bela pista ao lado da lagoa (com taxa adicional).

Tradições sazonais

Celebração de Hanukkah: Os visitantes podem participar do Festival das Luzes no SeaWorld Orlando. De 14 a 21 de dezembro, famílias e amigos poderão assistir à iluminação tradicional da menorá na Sesame Street Land™ durante o Hanukkah. O Big Bird também contará histórias sobre o feriado durante as celebrações.

Os visitantes podem participar do Festival das Luzes no SeaWorld Orlando. De 14 a 21 de dezembro, famílias e amigos poderão assistir à iluminação tradicional da menorá na Sesame Street Land™ durante o Hanukkah. O Big Bird também contará histórias sobre o feriado durante as celebrações. Festividades de Kwanzaa: De 26 de dezembro a 1º de janeiro, os visitantes poderão vivenciar um momento de alegria, reflexão e celebração da herança africana com a iluminação noturna da kinara na Sesame Street Land™.

De 26 de dezembro a 1º de janeiro, os visitantes poderão vivenciar um momento de alegria, reflexão e celebração da herança africana com a iluminação noturna da kinara na Sesame Street Land™. Véspera de Ano Novo: No dia 31 de dezembro, os visitantes poderão celebrar a conexão com o mar, a vida marinha e o mundo que compartilhamos, dando as boas-vindas a 2025 em grande estilo, com fogos de artifício, entretenimento festivo e muito mais.

No dia 31 de dezembro, os visitantes poderão celebrar a conexão com o mar, a vida marinha e o mundo que compartilhamos, dando as boas-vindas a 2025 em grande estilo, com fogos de artifício, entretenimento festivo e muito mais. Celebração dos Três Reis Magos: Em homenagem a uma tradição típica das culturas latinas, as famílias são convidadas a comemorar a chegada dos Três Reis Magos. A celebração inclui culinária temática, apresentações no Nautilus Theater e a decoração especial permanecem no parque de 2 a 6 de janeiro, mantendo o espírito natalino vivo por ainda mais tempo.

LEIA TAMBÉM: Natal de Joinville terá mais de 50 dias de programação

Sabores e Delícias da Temporada

Os visitantes podem saborear o famoso Joyful Chicken & Waffles, ou adoçar o dia com Cookies Recheados Assados na Hora. Experimente o Frozen S’mores Hot Chocolate, uma versão gelada de um clássico do inverno; brinde com um Gingerbread Martini; ou aprecie o tradicional Coquito, bebida festiva do Caribe. De pratos reconfortantes a bebidas fotogênicas, cada mordida e gole promete espalhar ainda mais a alegria.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



