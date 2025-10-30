Onde ficar em Poços de Caldas: a experiência literária do Ibis Styles (O hotel temático traz leveza à hotelaria executiva (Foto: Uai Turismo))

Poços de Caldas segue se firmando como um destino que combina tradição, cultura, natureza e bem-estar. Localizada no sul de Minas Gerais, a cidade é conhecida por suas águas termais, pelo clima ameno ao longo do ano e por um ritmo acolhedor que atrai tanto turistas a passeio quanto visitantes a trabalho. Entre seus cartões-postais, estão o Parque José Affonso Junqueira, o histórico Palace Casino, a Fonte dos Amores e o famoso teleférico que conduz ao Cristo Redentor no alto da Serra de São Domingos, pontos que ajudam a construir uma atmosfera charmosa e contemplativa.

É nesse cenário que o ibis Styles Poços de Caldas se destaca como uma proposta diferente do que normalmente se imagina de uma hospedagem urbana. O hotel abraça a literatura como conceito central, criando um ambiente que foge do óbvio. Ao circular pelos espaços comuns ou mesmo pelos corredores, o hóspede encontra referências a obras, autores e universos narrativos. Não se trata apenas de decoração temática, mas de uma tentativa de fazer com que a estadia desperte sensações. Lembrando que viajar é, muitas vezes, uma forma de viver histórias.

A escolha por celebrar o mundo literário encontra ressonância direta com um dos eventos culturais mais importantes da cidade: o Flipoços “Festival Literário Internacional de Poços de Caldas”. Em 2025, o evento marcou o aniversário de 21 anos, reafirmando sua relevância no cenário cultural brasileiro ao reunir escritores, leitores, pesquisadores e artistas em torno da palavra escrita. O Ibis Styles, ao propor uma experiência que dialoga com a literatura, acaba se alinhando naturalmente ao clima que o Flipoços promove anualmente: o da troca intelectual, da imaginação coletiva e da valorização da leitura como prática viva.

Apesar de muitas pessoas acharem que Ibis é um hotel executivo, o Ibis Styles Poços de Caldas oferece ambiente para diversos tipos de público, especialmente famílias (Fotos: Uai Turismo)

Para quem viaja a trabalho, o hotel equilibra bem a atmosfera cultural com a funcionalidade e o lobby amplo e versátil oferece muita comodidade. Já para famílias, o Espaço Kids garante que as crianças tenham suas próprias descobertas, sem que isso comprometa o clima elegante do lugar. A academia aberta 24h, os serviços acessíveis e a ambientação literária tornam o espaço atrativo para uma hospedagem leve.

Poços de Caldas tem uma longa relação com o acolhimento, seja através de suas águas, de seus jardins ou de sua vida cultural. Hospedar-se em um hotel que entende essa identidade e a transforma em experiência é um diferencial que vai além do conforto físico. A viagem se torna narrativa, e cada hóspede é convidado a escrever seu próprio capítulo.

