3 fatos sobre viagens para o público 60+

O turismo para pessoas com 60 anos ou mais se consolidou como um dos segmentos que mais cresce no Brasil, representando cerca de 15% dos turistas domésticos e 10% dos internacionais. Estima-se que esse público realize aproximadamente 27 milhões de viagens ao ano, impulsionado pelo aumento da expectativa de vida, maior poder aquisitivo e pelo desejo de aproveitar a vida com qualidade.

Mais do que lazer, viajar nessa fase tornou-se uma estratégia de saúde, bem-estar e socialização, contribuindo para o fortalecimento de vínculos, a estimulação da mente e o aumento da vitalidade.

Segundo Rodrigo Pastore, co-CEO da Pastore Turismo, operadora especializada em viagens para o público 50+, quando falamos em turismo, nem sempre direcionamos o olhar para o público 60+. No entanto, trata-se de um grupo já consolidado, em grande parte formado por aposentados, que possui enorme potencial para explorar viagens, conhecer novos destinos e criar experiências sociais.

Três razões pelas quais as viagens transformam a vida de quem está na terceira idade:

1. Viagem como opção de saúde mental

Planejar e realizar viagens ajuda a reduzir estresse e ansiedade, enquanto passeios culturais, caminhadas em grupo e contato com a natureza mantém corpo e mente ativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), manter-se mentalmente estimulado na terceira idade pode reduzir em até 30% os riscos de declínio cognitivo.

“Viajar nessa fase da vida vai muito além do lazer. O simples ato de planejar uma viagem já ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, enquanto as experiências durante o percurso, como passeios culturais, caminhadas e contato com a natureza, estimulam a mente e fortalecem a saúde emocional. Para o público 60+, cada viagem é uma oportunidade de se manter ativo, curioso e cheio de vitalidade”, explica Rodrigo Pastore.

2. Socialização

O isolamento social é uma das maiores preocupações da terceira idade. Muitas pessoas com 60 anos ou mais já criaram filhos, se aposentaram e, em alguns casos, ficaram viúvas, o que faz com que não estejam mais inseridas em uma rotina constante de trocas e convivência social. Nesse cenário, as viagens em grupo surgem como uma oportunidade de conexão, oferecendo novas experiências, amizades e estímulo para uma vida mais ativa e plena.

Segundo o executivo, o Mercado Prateado é um público cheio de energia e extremamente carinhoso. “Muitos são viúvos e encontram nas viagens em grupo uma oportunidade especial para conhecer novas pessoas e criar laços. Acompanhamos diversos grupos que começaram viajando juntos e, a partir dessa experiência, passaram a organizar novas viagens, fortalecendo amizades e tornando-se grandes companhias uns para os outros. Além disso, já tivemos casos de casais que, após a viuvez, se conheceram em nossas viagens e iniciaram novos relacionamentos.”

3. Destinos mais procurados

O turismo para pessoas com 60 anos ou mais tem se destacado como um dos segmentos de maior crescimento no Brasil. Somente no turismo doméstico, esse público já é responsável por cerca de 18 milhões de viagens ao ano, segundo o Ministério do Turismo. Esse avanço acompanha o aumento da expectativa de vida no país, a busca por bem-estar e a valorização de experiências que unem lazer, cultura e socialização.

Atender às necessidades dessa geração é essencial para o setor de turismo. “ O público 60+ valoriza conforto, atendimento personalizado e uma programação cuidadosamente pensada. O turismo voltado à terceira idade não é apenas uma oportunidade comercial, mas um compromisso em proporcionar qualidade de vida em forma de viagem”, pontua Pastore.

Entre os destinos mais procurados pelos viajantes com mais de 60 anos estão locais como Gramado, Lençóis Maranhenses, Pantanal, Bonito e o Nordeste, reconhecidos por oferecer segurança, conforto e experiências memoráveis. No exterior, além dos tradicionais roteiros pela Europa, esse público tem buscado alternativas que fujam do óbvio. “Muitos clientes já conheceram países como Itália, Portugal e França e agora desejam explorar experiências diferentes em lugares como Japão, Nova Zelândia, Alemanha e Holanda”, conclui Rodrigo.

