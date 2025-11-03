Não deixe o clima estragar a viagem: três destinos à prova de chuva para viajar de ônibus - (crédito: Uai Turismo)

Com a chegada da primavera, muitos viajantes procuram destinos que unam economia, conforto no transporte e roteiros 100% à prova das incertezas do clima e a imprevisibilidade da chuva. Esta busca é reforçada pelos recentes prognósticos. O Prognóstico Climático da Primavera de 2025, emitido pelo INMET em parceria com o INPE, indica que a estação será marcada por uma intensa instabilidade no Brasil, devido à expectativa de formação do fenômeno La Niña.

Este cenário climático favorece a ocorrência de temperaturas acima da média em grande parte do país, alternadas por episódios de frio atípico e chuvas acima do normal em regiões como o Centro-Oeste e partes do Sudeste, enquanto outras áreas podem ter volumes abaixo da média. Diante desta variação e do risco de temporais localizados, explorar atrações indoor é uma estratégia inteligente que garante que o investimento de tempo e dinheiro na viagem não dependa da previsão do tempo.

Para isso, a ClickBus, aplicativo líder em vendas de passagens de ônibus online, listou três destinos temáticos e estratégicos com uma programação indoor de cultura, gastronomia e entretenimento. Nesses roteiros, o conforto começa no embarque do transporte rodoviário e se estende até a atração final. Confira:

Snowland (Gramado/RS)

Para quem busca aventura e uma experiência europeia sem sair do Brasil, o Snowland em Gramado garante uma aventura 100% indoor e à prova de chuva: neve real. Considerado o primeiro parque indoor de neve das Américas, ele permite que os viajantes de todas as idades desfrutem de esqui, snowboard e patinação no gelo em um ambiente temático e totalmente climatizado. É o destino perfeito para quem chega à Serra Gaúcha de ônibus e quer garantir um dia inteiro de diversão intensa, sem depender das condições climáticas externas.

Tauá Aquapark Indoor (Alexânia/GO)

Para o Centro-Oeste, o lazer aquático é totalmente garantido em Goiás, no estratégico eixo entre Brasília e Goiânia. A região abriga o primeiro parque aquático indoor temático da região, o Aquapark do Tauá Resort. O complexo oferece piscinas, brinquedos e áreas de relaxamento com água quente e em um ambiente coberto e climatizado. É o refúgio perfeito para quem viaja de ônibus em busca de um contraponto tropical à neve de Gramado, garantindo uma experiência temática e exclusiva, blindada da chuva ou do frio, e com toda a comodidade para os viajantes.

Parque da Mônica (São Paulo/SP)

Em São Paulo, a capital do entretenimento, a exclusividade está no Parque da Mônica. Localizado em um grande shopping center, este parque temático é 100% coberto e climatizado, recriando o universo dos gibis do Maurício de Sousa. Com 12 mil metros quadrados de pura diversão, o parque conta com atrações como a Roda-Gigante do Cebolinha e a Casa da Mônica. Ele garante uma experiência mágica, segura e nostálgica para toda a família, blindada da chuva e do movimento da cidade.

A ClickBus convida o viajante a aproveitar o conforto das poltronas leito e semileito disponíveis no aplicativo. Essa combinação de transporte confortável e destinos protegidos do clima demonstra que, com o planejamento certo, a viagem de ônibus é uma forma inteligente de garantir que o lazer seja aproveitado ao máximo, independentemente da previsão do tempo.

