Vem aí o 2º Encontro de Governantas e Camareiras de hotéis      

Após o sucesso do primeiro “Encontro” realizado no mesmo local em 2019, este importantíssimo evento temático retornará em grande estilo entre os próximos dias 28 e 30 de novembro, novamente no Hotel Escola SENAC Grogotó em Barbacena, primeiro Hotel-Escola da América Latina e referência absoluta na formação de profissionais da hotelaria e gastronomia desde sua fundação em 1960. A carinhosamente chamada “Cidade das Rosas” não poderia ser o palco mais adequado para receber as valorosas equipes compostas por camareiras, supervisoras de andar e governantas da hotelaria vindas de várias partes do país.

As inscrições estarão abertas até o dia 27 de novembro e as vagas limitadas.

“O evento celebra o Dia da Governanta (17/11) e busca reunir profissionais para discutir tendências, ampliar conhecimentos e fortalecer redes de relacionamento no setor de governança hoteleira contribuindo para sua valorização profissional” explica Marcos Valério Rocha (Coordenador Regional MG da FBHA), idealizador e realizador do evento.

Público-alvo do evento

O público-alvo inclui governantas, supervisores, camareiras, arrumadores, líderes de governança, gerentes operacionais e proprietários de hotéis, pousadas, hostels, motéis de toda região Sudeste. A programação, cuidadosamente preparada inclui palestras técnicas e inspiradoras, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, além de espaços de autocuidado, lazer, shows musicais e ainda experiências culturais e gastronômicas.

O evento é uma promoção da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com a participação de sindicatos empresariais de diversas cidades de Minas Gerais, apoio do Sindicomércio de Barbacena e do Sistema Fecomércio MG, SESC e SENAC, contando ainda com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Foco nos desafios do setor

Em tempos de evidentes desafios do setor no que tange a mão de obra, seja na retenção ou atração de pessoas, mudanças estratégicas sendo implantadas na hotelaria passando pela adoção de escalas de trabalho 12×36 e 5×2, relegando ao modelo 6×1 ao passado e ainda na paulatina regulamentação de funções inerentes deste setor onde discute-se se há insalubridade, e caso afirmativo, em que grau (baixo, médio ou alto), o evento focará em temáticas de grande impacto na adequação profissional para os tempos atuais e futuros tais como:

O papel das mulheres no mercado de trabalho, suas duplas jornadas entre as atividades domésticas e profissionais.

A Importância das Camareiras, Supervisoras e Governantas na operação hoteleira.

Marketing de Relacionamento: Construção da própria imagem, comunicação verbal e não-verbal.

Detalhes que fazem toda diferença: Aromatização de Ambientes e Decoração.

Segurança Laboral, otimização de recursos no trabalho e melhora de produtividade.

Programação do 2º Encontro de Governantas e Camareiras

As palestras e oficinas programadas visam aprimorar e dar destaque ainda maior para o setor de governança, fundamental na percepção de qualidade de quem se hospeda em hotéis e outros meios de hospedagem, as mesmas foram cuidadosamente pensadas para enriquecer o aprendizado dos participantes.

Alexandre Sampaio (Presidente da FBHA), falará na abertura (dia 28) as 13 horas sobre a Importância das organizações patronais, laborais, empresariais e profissionais, na representação e defesa dos seus membros. Maria Elvira Salles Lopes (Fundadora do Centro Universitário Newton Paiva) iniciará o ciclo de palestras falando sobre “Mulheres que Inspiram, Empoderamento Feminino Através da Liderança, Voz e Protagonismo”. Renata Lanzana (Governanta Executiva do Hotel Unique em SP) palestrará a seguir sobre “A Arte de Encantar: Criando Experiências Memoráveis Para Clientes e Colaboradores”, na sequência Cristina Correia (Hospital Madre Teresa BH) abordará “Protocolos de Higienização e Biosegurança”. Concluindo o programa do primeiro dia, Ariadne Silva (AS Consultoria), versará sobre o tema: “Além do Cargo: A Arte de Liderar com Propósito e Inspirar Pessoas”. No sábado (dia 29) a programação começa com Juliana Lourenço e Patrícia Bernardo (Professoras do SENAC MG) abordando “Moda e Identidade: Expressão Pessoal no Trabalho”, em seguida Marcus Santiago (Publicitário e Fotógrafo) falará sobre “Imagem que Inspira: Fotografia e Vídeo no Trabalho da Governança”. Após o almoço Adriana Xavier (SESC MG) com o tema “Equilíbrio Corpo e Mente no Ambiente de Trabalho” e finalizando o dia, Cristiano Lopes (Estrategista em Marketing) trará sua consagrada palestra motivacional “Cortando na Alta – Motivação e Comprometimento da Sua Equipe”. Encerrando a valiosa programação teremos no domingo (dia 30) as duas oficinas. Tayna Ramos (Professora do SENAC MG) com a “Oficina Flores e Hospitalidade – O Toque Especial no Atendimento” e por fim Roberto Cunha (Professor do SENAC MG) trazendo “Sabores Que Acolhem, Como a Gastronomia Mineira Encanta os Hóspedes”.

Hotel-escola Grogotó

Em Tupi-Guarani, a palavra “Grogotó”, que dá nome ao Hotel-Escola significa o “Lugar de onde se avista o mais belo pôr do sol”. Ele foi inaugurado pela então Hidrominas, órgão governamental do Estado de Minas Gerais, e anos mais tarde, após convênio firmado, transferido para a tutela do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) este criado pelo Decreto-Lei 8.621 em 10 de janeiro de 1946.

Em janeiro de 2020, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Barbacena (COMPHA) aprovou por unanimidade o tombamento do hotel, mas logo a seguir, em 13 de maio de 2020 um susto! Devido crise financeira acentuada pela pandemia declarada em março daquele mesmo ano, o hotel foi fechado as vésperas de celebrar seus 60 anos de existência. Com o atendimento suspenso e sem reservas futuras programadas, decidiu-se pelo encerramento de suas atividades, tendo sido mantido apenas o funcionamento do Hotel-Escola incialmente no formato remoto e posteriormente no modelo tradicional presencial em seus excelentes laboratórios e cozinhas pedagógicas.

Finalmente o hotel foi reaberto ao público em 2 de outubro de 2023, após dedicados esforços do SENAC na revitalização de sua estrutura, dos espaços disponíveis e elevação dos seus padrões de atendimento e serviços ofertados. O hotel é com toda certeza uma excelente opção para descansar, trabalhar e se divertir com os amigos e familiares que podem desfrutar de sua estrutura acolhedora.

O conjunto arquitetônico situado em localização privilegiada, junto a uma natureza exuberante, conta com modernas instalações e oferece inúmeros cursos inclusive de nível superior. Ligado à unidade regional do SENAC em Barbacena, nele os alunos desenvolvem atividades práticas, sob a supervisão e orientação permanente dos seus instrutores, desde cursos básicos de culinária até os cursos de pós-graduação.

Estrutura e gastronomia

A estrutura deste patrimônio incalculável da hospitalidade é composta por 88 unidades habitacionais, sendo 83 apartamentos entre 22 e 24m2 somados as 5 suítes de 45m2 cada. Além delas, restaurante, scotch bar, estacionamento, salas de estar e de leitura, piscina adulta e infantil, piscina interna climatizada com cascata, saunas seca e a vapor, quadra poliesportiva, área de caminhada, fitness, salão de Jogos, salão nobre com piano e lareira, playground e um amplo centro de convenções climatizado para até 130 pessoas.

No hotel os passantes e hóspedes desfrutam ainda dos autênticos e variados aromas e sabores da cozinha mineira. Bolos, quitutes típicos e quitandas diversas são servidos no farto café da manhã e nos coffee breaks. No almoço e no jantar todos podem degustar do que há de mais requintado da gastronomia contemporânea mundial e, claro, mineira. O restaurante tem capacidade para receber até 200 comensais e atualmente é gerenciado pelo Chef Mauro Cesar de Paula, especialista em cozinha francesa e bistrô.

Localização

O Hotel-Escola SENAC Grogotó fica às margens da Rodovia BR-040 que liga o Rio de Janeiro a Capital Federal. Está ainda a 56 km de Tiradentes, 62 km de São João del-Rei, 74km de Conselheiro Lafaiete, 92 km de Juiz de Fora, 95 km de Ouro Branco, 139 km de Ouro Preto, 170 km de Belo Horizonte, 272 km do Rio de Janeiro, 505 km de São Paulo, 514 km de Vitória e 895 km de Brasília.

Endereço:

Alameda Artur Fontana, 1 – Caiçaras – Barbacena (MG)

Central e reservas: (32) 3339-3100

E-mail: reservasgrogoto@mg.senac.br

Site: www.hotelsenacgrogoto.com.br

???? Garanta agora a presença de seus colaboradores no 2° Encontro de Governantas e Camareiras em Barbacena, de 28 a 30 de novembro no Hotel-Escola SENAC Grogotó. As vagas são limitadas.

???? As inscrições podem ser feitas através do site: www.encontrohotel.com.br

“Quem forma, transforma. Gestores que investem em capacitação e permanente atualização constroem equipes mais fortes – estando sempre preparados para todos os desafios impostos pelas mudanças. Conhecimento é o que transforma rotina em excelência e resultados!”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

