Hotel de rede internacional lança espaço equestre em Ouro Preto

Inaugurado em maio deste ano, o Vila Galé Collection Ouro Preto continua anunciando novas ativações no hotel. O lançamento da vez, realizado na tarde desta segunda-feira (03), foi para o Centro Equestre Lusitano, que agora conta com um Haras e um Museu Equestre. O espaço foi construído pensado para valorizar a cultura equestre de Minas Gerais e o passado da área que atualmente abriga o hotel. O espaço anteriormente pertenceu ao primeiro Quartel do Regimento da Cavalaria de Minas Gerais, onde nasceu a Polícia Militar de Minas Gerais e, posteriormente, foi adquirido pela Ordem dos Salesianos, onde funcionou o Colégio Dom Bosco.

O recém inaugurado haras do Vila Galé Ouro Preto possui, atualmente, 5 cavalos e 1 pônei, sendo 2 cavalos da raça Mangalarga Marchador e 3 cavalos da raça Lusitano. De acordo com o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo de Araújo Santos, a seleção dos cavalos foi feita para valorizar a história equestre de Minas Gerais. Os cavalos da raça Lusitanos remontam do período colonial, tendo sido a raça utilizada pela família real portuguesa e enviados de Portugal para a cavalaria mineira, enquanto os cavalos da raça Mangalarga Marchador são tipicamente brasileiros.

Haras no Vila Galé Ouro Preto (Foto: Uai Turismo)

O espaço conta também com espaço de treinamento e prática de esportes equestres, sendo possível realizar passeio a cavalo, de charrete e volteio com ou sem guia no picadeiro.

O Museu Equestre conta um pouco da história da ligação de Minas Gerais com os cavalos, como o surgimento da raça Mangalarga e sua importância. O museu complementa a rede de atrativos do hotel que podem ser acessados até mesmo pelos não hóspedes através do Day Use. Além disso, também se soma a parte educativa da hospedagem, que já possui o Museu com a História do Quartel do Regime de Cavalaria e do Colégio Salesiano.

Jorge Rebelo de Almeida, fundador do grupo Vila Galé, afirmou que o turismo ajuda a manter a cultura viva através da conservação e propagação da informação, dando como exemplo o resgate e preservação de prédios antigo, a criação de acervos e museus e da atração de pessoas que frequentam esses espaços.

Para a Secretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Bárbara Botega, a inauguração do espaço tem uma grande importância no impulsionamento do turismo local. “A parte equestre é um ganho muito estratégico para a cidade, para o entorno e para o próprio hotel, que passam a receber eventos dessa natureza e passam a atrair um nicho diferente de turistas”, declara a secretária.

Capacidade máxima

Além do lançamento, outra novidade atual do Vila Galé Collection Ouro Preto é que a partir da primeira semana de novembro, o hotel passa a operar com sua capacidade total, com suas 311 acomodações disponíveis para reserva. São 95 quartos no edifício histórico principal e 216 divididos em 2 blocos. São ao todo 7 categorias, preparadas para receberem de casais a famílias com crianças. Grande parte dos acessos do hotel se dá por meio de escadas.

Além da área de lazer, que conta com piscinas e brinquedos infantis, e das áreas educativas, o hotel também oferece uma gama de atividades variadas para os hóspedes, que vão desde passeios de quadriciclos e trilhas na propriedade até um voo cativo de balão, que funciona como uma experiência simplificada para quem deseja vivenciar o passeio sem precisar se arriscar no voo livre.

Balonismo e Visita à Cascata Dom Bosco, tudo dentro da propriedade (Foto: Uai Turismo)

