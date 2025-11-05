Natal das Montanhas: evento de Monte Verde terá Renato Teixeira e Tiago Iorc ((Foto: Eliria Buso))

Monte Verde, distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, vai encerrar o ano em grande estilo. A charmosa vila alpina da Serra da Mantiqueira realizará mais uma edição do Natal nas Montanhas, entre 15 de novembro e 1º de fevereiro, com o tema “Advento, tempo de esperança”. O evento é gratuito e promete encantar moradores e visitantes com shows, desfiles, apresentações artísticas e espaços temáticos.

A programação cultural terá dois grandes destaques musicais: o cantor e compositor Renato Teixeira, ícone da música regional brasileira, se apresenta no dia 15 de novembro, às 19h, abrindo oficialmente o evento com um repertório que celebra a cultura e as raízes do interior. Já Tiago Iorc, um dos nomes mais sensíveis e contemporâneos da nova MPB, sobe ao palco no dia 29 de novembro, às 20h30, prometendo emocionar o público com sucessos de sua carreira e canções marcadas por poesia e melodia.

Além dos shows, o Natal nas Montanhas contará com desfiles temáticos, apresentações de corais, espetáculos teatrais, performances de balé, dança e música, além da presença de personagens natalinos recepcionando os visitantes no portal da cidade. A tradicional Casa do Noel também estará aberta para visitação em dias e horários específicos, proporcionando momentos especiais para as famílias. No dia 31 de dezembro, às 19h, acontecerá a Parada de Ano Novo, uma celebração vibrante que marca a passagem do ano com alegria e emoção. A programação pode ser conferida no site oficial do evento.

Com seu clima europeu e alma mineira, Monte Verde é ideal para quem deseja celebrar o Natal e o Réveillon em meio à natureza, boa gastronomia e conforto. A vila oferece atrações para todas as idades, como o Parque Verner Grinberg, a Fazenda Radical e o Ice Bar, além de um centro charmoso com lojinhas, chocolaterias e restaurantes.

Hospedagem com conforto para a temporada

O distrito é repleto de opções de hospedagem. Dentre os diversos estabelecimentos, podemos citar a Pousada Pedras e Sonhos como uma excelente opção para se hospedar no período. Com fácil acesso por via pavimentada, é cercada por muita natureza e uma vista incrível das montanhas. Com suítes completas, que oferecem lareira, banheira de hidromassagem com cromoterapia, ar-condicionado quente e frio e varanda privativa, é um verdadeiro refúgio de aconchego em meio à serra. Outro destaque é o café da manhã artesanal, preparado com produtos regionais.

Outra opção bem recomendada é a Pousada Jardim da Mantiqueira, que fica a poucos minutos à pé do centro e mesmo assim traz todos os benefícios de estar cercado pela natureza: com seu exuberante jardim, é um oásis de tranquilidade. Seus chalés são amplos e contam com diferentes sistemas de aquecimento. Além disso, algumas unidades são ainda mais completas, com banheira de hidromassagem e ar-condicionado. O estabelecimento também possui carregador para carro elétrico. O café da manhã é outro ponto alto, com pães, bolos e geleias caseiras que reforçam o sabor e o charme da hospitalidade mineira.

