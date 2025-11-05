Festuris vai celebrar a cultura afro-brasileira ((Foto: Divulgação))

O 37º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, um dos mais importantes eventos do setor na América Latina, chega à sua nova edição com uma proposta ainda mais plural e transformadora. O Espaço LGBT+ está se transformando em Espaço Diversidade, ampliando o diálogo para diferentes formas de turismo inclusivo, como o afroturismo, o turismo indígena, o turismo acessível e claro, o LGBTQIA+.

Em um momento de fortalecimento do afroturismo no Brasil e no mundo, o Festuris abre espaço para reflexões, conexões e experiências que celebram a ancestralidade negra e o protagonismo de afroempreendedores.

Dentro da programação, o evento convida o público para a palestra “Afroturismo em Pauta”, conduzida por Fabiana Oliveira, Coordenadora-Geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, e que contará com a participação de Isadora Bispo, Diretora de Articulação Interfederativa do Ministério da Igualdade Racial, e Natália Oliveira, Consultora Embratur/CAF. Elas estarão no palco Diversidade na tarde do dia 7, às 15h.

O encontro apresentará ações e políticas públicas voltadas à promoção e ao desenvolvimento do afroturismo no Brasil, com destaque para o Programa Rotas Negras, que busca fortalecer o setor como ferramenta de promoção da igualdade racial.

Durante o debate, serão abordados temas como a importância do Programa Rotas Negras; Roteiros que valorizam ancestralidade, cultura negra e experiências únicas; Orientações sobre práticas antirracistas no turismo. As vagas são limitadas.

Para Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris, a iniciativa marca uma nova fase para o turismo brasileiro. “A diversidade é uma pauta essencial e uma oportunidade real de desenvolvimento econômico, inovação e justiça social. O Espaço Diversidade reflete essa mudança e abre caminho para um turismo mais representativo e inclusivo”, destaca.

Com o apoio do Ministério do Turismo e da Unesco, o mapeamento nacional do afroturismo e o fortalecimento do Programa Rotas Negras reforçam o compromisso com um turismo que valoriza identidades, impulsiona comunidades e amplia horizontes.

