Parada LGBTQIA+ do Rio de Janeiro: 5 dicas para organizar o roteiro (Para quem vem de outras cidades ou estados, o evento é uma ótima oportunidade de unir festa, turismo, mas também exige planejamento para aproveitar ao máximo. (Foto: Freepik))

Marcada para o dia 23 de novembro, a tradicional Parada LGBTQIA+ do Rio de Janeiro promete inundar a orla de Copacabana com milhões de pessoas em uma celebração vibrante de amor, respeito e diversidade. É o momento para quem que busca unir a festa à experiência de viagem, mas exige planejamento para garantir conforto e segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Hotel de rede internacional lança espaço equestre em Ouro Preto

A Parada não é apenas um dia de festa; ela impulsiona o turismo e a cultura na capital fluminense, com uma programação estendida que atrai visitantes de todo o país. Marco Lisboa, CEO e fundador da 365 Fun Fest, uma rede de franquias de viagens focada no público LGBTQIA+, compartilha cinco orientações essenciais para transformar a viagem em um roteiro ideal.

1. Hospedagem: antecipe e escolha com estratégia

A procura por acomodação dispara nas semanas que antecedem o evento. “Hotéis e pousadas em Copacabana e arredores costumam lotar rapidamente. A dica é reservar com pelo menos 20 dias de antecedência e, se possível, buscar opções que já tenham histórico de bem receber o público LGBTQIA+”, aconselha Marco Lisboa.

Para quem busca proximidade com um pouco mais de sossego, Ipanema e Leme são regiões ideais. Já para quem prefere economizar sem abrir mão da praticidade, bairros como Botafogo, Flamengo e Catete oferecem bom custo-benefício, fácil acesso ao metrô e proximidade com a zona sul.

2. Flexibilidade em voos e segurança no transfer

Viajantes de outras cidades e estados devem priorizar passagens (aéreas ou rodoviárias) que permitam remarcação. “Como é um evento de rua, o clima ou imprevistos podem influenciar. Ter flexibilidade no retorno é crucial para evitar contratempos”, destaca o CEO.

LEIA TAMBÉM: Natal nas Montanhas: evento de Monte Verde terá Renato Teixeira e Tiago Iorc

Para o deslocamento na cidade, a segurança é prioridade. Marco recomenda o uso do metrô para chegar ao evento e sugere a contratação de transfers oficiais ou motoristas de aplicativo credenciados, alertando para a importância de evitar transportes irregulares.

3. Roteiros além da parada: turismo e cultura em foco

A Parada é o ponto alto, mas o Rio de Janeiro vibra com festas temáticas, feiras e exposições culturais durante a semana do evento. “O Rio tem uma programação riquíssima voltada à diversidade”, lembra Lisboa.

Aproveitar a viagem para explorar ícones da cidade é fundamental: inclua no roteiro paradas estratégicas como o Museu do Amanhã, o MAR (Museu de Arte do Rio) e o clássico Bondinho do Pão de Açúcar.

4. Foco na segurança pessoal e digital

Em grandes aglomerações, a atenção deve ser redobrada. A recomendação é levar apenas o essencial: documento, cartão e celular.

“Use pochete antifurto e evite guardar pertences no bolso. E lembre-se: segurança digital também conta. Ative a localização, evite postar o local exato em tempo real e, se possível, apague os aplicativos do banco no dia do evento”, orienta Marco.

LEIA TAMBÉM: Não deixe o clima estragar a viagem: três destinos à prova de chuva para viajar de ônibus

5. Respeite limites e mantenha a hidratação

O clima carioca em novembro pode ser intenso. A hidratação constante e as pausas são vitais para curtir a festa do começo ao fim. “É uma festa de celebração, não uma maratona. Curtir o evento com consciência é a melhor forma de aproveitar tudo até o final”, finaliza Marco Lisboa.

O evento, que é um dos maiores do calendário nacional, reforça a importância de que o turista busque serviços e orientações especializadas para desfrutar da experiência em sua totalidade, combinando lazer, cultura e, acima de tudo, segurança.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



