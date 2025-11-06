Semana Internacional do Café abre para público final amanhã (07/11) ((Foto: Divulgação Semana Internacional do Café))

A capital mineira recebe um dos maiores e mais relevantes eventos do mercado cafeeiro mundial, a 13ª Semana Internacional do Café (SIC), que acontece no Expominas. O evento, realizado entre 05 e 07 de novembro, reúne líderes, produtores e profissionais de mais de 40 países para debater o futuro da cadeia sob o tema “Café em Transformação – Inovação, Sustentabilidade e Oferta do Mercado Global”.

Com uma área que cresceu 50%, a SIC ocupa 20 mil m² e ostenta um recorde de mais de 200 expositores. A expectativa de negócios na feira é ambiciosa: a organização projeta movimentar cerca de R$ 150 milhões, reforçando o papel de Minas Gerais na economia cafeeira mundial. A plataforma de negócios e conhecimento se organiza em oito frentes principais: Simpósio e Fórum, A Exposição, Salas de Cupping, Coffee of the Year, Rodada de Negócios, Festival Café da Semana, Campeonatos & Prêmios, e Encontros e Workshops.

O protagonismo de Minas Gerais e o compromisso ESG

A solenidade de abertura, na Arena SIC, contou com a presença dos realizadores e autoridades, que sublinharam a força do setor e o papel do estado. O Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Almeida Pereira Fernandes, destacou que o café é o protagonista das exportações do agronegócio mineiro, respondendo por quase 54% do valor total. Ele enfatizou as ações do Governo, como assistência técnica e pesquisa, e o compromisso com a sustentabilidade: “Apoiamos o produtor para garantir a qualidade do nosso produto. Tudo isso permite que o café mantenha sua posição de protagonista das exportações do agro mineiro.”

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues, reforçou a contribuição da entidade: “A SIC evidencia, mais uma vez, a qualidade, sustentabilidade e inovação da cafeicultura. Durante os três dias, o Sebrae Minas oferece a produtores e empreendedores oportunidades de conexões e negócios, além de capacitações.”

Caio Alonso Fontes, sócio-diretor da Espresso&CO e um dos realizadores, celebrou o crescimento da feira. “A SIC é um reflexo do mercado: o que vemos aqui hoje é um setor cafeeiro com uma força enorme, grande capacidade de crescimento, adaptação e transformação.”

O Simpósio DNA Café pautou debates de peso, como a relação do agronegócio com a COP30 e as oportunidades do Capital Verde & ESG para o café. A Sala Inteligência de Mercado, por sua vez, focou em workshops sobre exportação para mercados estratégicos como Singapura, China e Dubai.

Um dos pontos altos e vitrine da excelência brasileira são as Salas de Cupping & Negócios. Nelas, produtores de todo o país apresentam seus melhores lotes nas rodadas do Coffee of the Year, permitindo que traders e compradores avaliem a diversidade e a qualidade dos grãos nacionais, incluindo o Cupping Sebrae Nacional de IGs brasileiras.

Destaque para o consumidor: o Festival Café da Semana

Pensando na aproximação com o consumidor final e o coffee lover, a novidade desta edição é o Festival Café da Semana. Com uma atmosfera leve e interativa, o espaço dedicado à cultura das cafeterias reúne microtorrefações e marcas do setor. O Festival serve como um ponto de encontro e lançamento de produtos, e terá acesso dedicado ao público entusiasta no último dia do evento.

A SIC, uma realização conjunta de entidades como Espresso&CO, Sistema Faemg Senar, Sebrae e Governo de Minas Gerais, se consolida como o palco onde a inovação e o futuro da cafeicultura se encontram, gerando impacto econômico e promovendo a cultura do café de Minas para o mundo.

O evento é gratuito para Produtores Rurais (Código do Produtor exigido) e Profissionais do Setor (pessoas atuantes em empresas conectadas ao café; CNPJ exigido). Visitantes Gerais (futuros profissionais do mercado de café e grandes entusiastas) têm acesso por meio da compra de ingresso (R$ 150,00 para os três dias). E Consumidor Final (apaixonados pelo café) tem acesso disponível no dia 07/11 a partir da compra de ingresso (R$ 70,00).

