Promoção de passagens de ônibus entre Minas Gerais e São Paulo com preços a partir de R$ 39

A FlixBus, empresa de tecnologia para o transporte rodoviário, anuncia uma nova promoção para viagens entre Minas Gerais e a Grande São Paulo, com descontos de até 40%, acrescidos de mais 10% caso a reserva seja feita pelo aplicativo da empresa, utilizando cupom de desconto. Com passagens a partir de R$ 39, é a oportunidade perfeita para planejar viagens com conforto, segurança e economia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
LEIA TAMBÉM: Semana Internacional do Café abre para público final amanhã (07/11)
A campanha é válida exclusivamente para passagens compradas no dia 7 de novembro de
2025, pelo site, aplicativo ou WhatsApp da FlixBus. Os embarques podem ocorrer de 7 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.
A promoção é um convite para viver mais — viajar, encontrar quem a gente gosta, descobrir novos lugares e aproveitar o clima de festas e férias com leveza. Ela faz parte do aquecimento da FlixBus para a Green Friday, uma mega promoção nacional que chega no fim de novembro. Até lá, outras ofertas também serão lançadas em diferentes regiões do país. “Queremos que mais pessoas possam colocar mais vida na vida real — e isso começa com experiências simples, como uma boa viagem, feita com conforto, segurança e um preço que cabe no bolso”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus.
Em Minas Gerais, os viajantes encontram roteiros que valorizam a cultura, a gastronomia e o turismo de natureza, enquanto na Grande São Paulo as opções urbanas, culturais e de entretenimento se multiplicam, tornando o trajeto ainda mais atrativo.
LEIA TAMBÉM: Parada LGBTQIA+ do Rio de Janeiro: 5 dicas para organizar o roteiro
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo