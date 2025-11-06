Um hotel de rede internacional internacionaliza o destino? (Visita ao terreno onde será construído o Vila Galé de Brumadinho (Foto: Uai Turismo))

Em maio deste ano o Vila Galé inaugurou sua primeira unidade em Minas Gerais. O Vila Galé Collection Ouro Preto foi apenas o primeiro passo da parceria entre a rede portuguesa e o estado. Dois dias após a inauguração do haras e do centro equestre da unidade de Ouro Preto, que aconteceu no dia 03 de novembro, o Vila Galé assinou a transferência do terreno em que vai construir mais um hotel internacional em Minas Gerais, mas dessa vez em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A cidade de Brumadinho abriga o maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, que por si só já tem uma fama internacional. Mas para além do museu de arte contemporânea, Brumadinho está em busca de se tornar um novo polo para o turismo em Minas Gerais — com experiências que ressaltam a contemporaneidade do destino e que valorizam a cultura e a natureza local.

Um dos grandes dilemas para o desenvolvimento do turismo em uma região, é a oferta de hospedagem, que precisa ser ampla e variada para atender diferentes níveis de turistas. A chegada de um hotel de bandeira internacional vira os holofotes para o destino, acendendo um alerta de que chegou o momento de desenvolver o turismo de maneira estruturada na localidade. De acordo com Josiane de Souza, Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, investimentos do exterior funcionam como um “selo de qualidade” para o destino Minas Gerais, provando a positividade dos negócios no segmento do turismo no estado.

O Prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras, afirma que o turismo tem se tornado um foco de investimento na cidade, buscando transformar a cidade primeiro para o morador, para então se tornar um destino atrativo para o turista.

“Não existe nenhuma cidade turística que ela não é bem iluminada, que não é limpa, que ela não é segura. E a gente fazendo isso, deixando Brumadinho turística, a gente está investindo no nosso povo. Porque uma cidade que é boa para o turismo, antes de tudo, ela precisa ser boa para quem mora nela. Estamos investindo em novos acessos, estamos investindo em iluminação pública, estamos investindo em segurança pública, vamos criar a guarda municipal, estamos fazendo novos investimentos de atração para novas pousadas, para novos hotéis, novos restaurantes, novos bistrôs. Nós estamos realmente preparando Brumadinho, porque Brumadinho sempre foi um diamante para o turismo, e agora a gente está lapidando”, afima o prefeito.

Construir o turismo de maneira estruturada pensando no desenvolvimento da cidade e fazendo investimentos significativos para que o destino se torne um local bom para seu morador, é fundamental para que o setor evolua de maneira sustentável, tornando-se uma atividade econômica viável para a localidade. O turismo não acontece da noite pro dia e por isso precisa ser pensado além do mandato da governança atual, colocando como prioridade o futuro do destino e da sua população.

Assinatura da transferência do terreno. Na imagem estão o Prefeito de Brumadinho Gabriel Parreiras e Presidente da Rede Vila Galé Jorge Rebelo, respectivamente (Foto: Uai Turismo)

Outro investimento a longo prazo apontado por Gabriel Parreiras é o empenho em qualificar a população para atuar no turismo. A escassez de mão de obra tem sido uma dificuldade encontrada por todo setor em Minas Gerais, onde empresários disputam seus funcionários com os altos salários de mineradoras e auxílios. Com uma oferta de profissionais preparados para atuar no setor, investindo na educação, o destino se mostra comprometido em impulsionar sua população a se comprometer com o turismo. Cabe agora ao setor privado proporcionar salários que sejam compatíveis com o investimento estudantil.

“Estamos trazendo um Instituto Federal, em que vários dos cursos dos IF são voltados para a área do turismo. Então, antes do Vila Galé iniciar as construções, a gente já está iniciando o curso. Ou seja, quando o Vila Galé estiver pronto em Brumadinho, a prefeitura já deu conta e já teve tempo para qualificar o seu próprio povo”, afirma o prefeito.

A proposta inicial para a construção do Vila Galé em Brumadinho aconteceu em 2021, mas acabou não evoluindo e a ideia acabou indo para debaixo do tapete. Contudo, o sonho estava apenas adormecido e foi reacendido durante a inauguração do Vila Galé de Ouro Preto uma conversa entre Jorge Rebelo, presidente da rede Vila Galé, e o Governo de Brumadinho. O presidente da rede portuguesa afirmou estar muito satisfeito com as mudanças que ele presenciou na cidade, afirmando que esses investimentos auxiliam na chegada de turistas à cidade. Rebelo chegou a afirmar que o turismo é o “novo ouro” de Minas Gerais, um ouro mais sustentável e mais duradouro, que gera emprego, desenvolvimento e que pode trazer boas ligações para a cidade.

“Saio daqui hoje muito satisfeito, porque notei uma mudança muito grande na cidade, sobretudo na organização, no urbanismo e nos espaços de jardins, eu notei que a cidade teve aqui uma melhoria grande. A prefeitura já deu mostras de dar uma melhoria na imagem da cidade, o que para nós é muito importante, porque o nosso hotel pode ser muito bom, mas precisamos que a prefeitura tenha a mesma onda enérgica”, apontou Jorge Rebelo.

A sinergia entre poder público e a iniciativa privada são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do turismo em uma localidade. É através de políticas públicas que empresários do setor são impulsionados e conseguem se organizar para a chegada de turistas. Da mesma forma, é através da percepção de uma cidade que está aberta ao desenvolvimento que é possível obter investimentos de grandes empresas. A cadeia do turismo funciona com o apoio de todos os atores participantes.

A chegada do hotel de rede internacional não deve ser vista como uma ameaça para pequenos empreendedores, mas sim como uma oportunidade. O hotel coloca o destino “no mapa mundial”, atraindo turistas nacionais e internacionais que irão conhecer a cidade impulsionados pela confiança que já possuem da rede. Com essa movimentação, a cidade e o turismo local se fortalecem, criando um posicionamento e uma imagem que atraem ainda mais turistas, onde nem todos estarão procurando o “padrão Vila Galé”, mas muitas vezes um empreendimento menor, mais acessível e/ou mais exclusivo.

“A gente sabe que existem clientes fidedignos de determinadas redes, assim como o Vila Galé. Isso traz para além do que o próprio município já tem de atrativos, a rede de resort com a sua qualidade, com o seu padrão, atrai diferentes públicos, agregando muito do que o município tem a oferecer para esse público internacional. Acho que para além do turismo em si, é um local que vai gerar muito emprego para a cidade. A gente tem visto que a cidade tem crescido cada vez mais nesse segmento turístico, eu acho que está sendo dado devido valor para o potencial que a cidade tem. Então, como eu disse, só agrega e traz muitos benefícios para nós, enquanto população de Brumadinho, e para que as pessoas, não só do Brasil, mas que de fora possam utilizar desses empreendimentos enquanto local de lazer, de hospedagem, para conhecer todo o resto que a gente tem aqui dentro da cidade”, afirma Cristiano Maciel, morador de Brumadinho.

Vila Galé de Brumadinho

O novo hotel internacional tem pretensão para o início das obras em 2026, com previsão de conclusão para 2028. O hotel, além de ser próximo ao Inhotim, também terá uma bela vista da região e seguirá o padrão “resort de campo”. Serão 312 unidades de alojamento e todos os requisitos do padrão tradicional do Vila Galé, que inclui 3 restaurantes, 2 bares, uma área esportiva e uma área de eventos. As novidades ficam a par de um grande lago e de uma piscina de ondas preparadas para surfas.

