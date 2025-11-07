Papai Noel chega a 4 shoppings de Belo Horizonte neste final de semana ((Foto: Divulgação))

Novembro marca o início oficial da temporada natalina em Belo Horizonte, e os shoppings da capital mineira já prepararam grandes festas gratuitas para a chegada do Papai Noel neste fim de semana, nos dias 8 e 9 de novembro. Com decorações temáticas, muita luz, música e atividades interativas, a programação promete encantar famílias e turistas.

Boulevard Shopping BH: Natal Mágico dos Esquilos

(Foto: Divulgação)

O Natal do Boulevard Shopping BH 2025 se inspira na magia da natureza com tema “Natal Mágico dos Esquilos”. A decoração transforma o shopping em um ambiente lúdico com tons sofisticados de verde e dourado, nozes, folhas e esquilos espalhados pelos pisos. Cenários instagramáveis, atrações interativas e o Giratório de Nozes divertem todas as idades. Além da temporada natalina, o shopping celebra 15 anos de história, criando um momento duplamente especial.

Quando: 8 de novembro, sábado, a partir das 14h

Onde: Av. dos Andradas, 3000 – Santa Efigênia

Chegada do Papai Noel: O bom velhinho chega às 15h40 em um cortejo festivo pelos corredores do shopping, acompanhado de personagens encantados e do Esquilo, mascote oficial do Natal do Boulevard. Antes de sua chegada, um musical especial de Natal com o Coral Black to Black e personagens encantados emocionam o público.

Programação do dia:

14h – Distribuição de balões para as crianças na Praça de Eventos

15h – Musical especial de Natal com personagens encantados e Coral Black to Black

15h40 – Chegada do Papai Noel em cortejo com personagens e o mascote Esquilo pelos corredores do shopping

Shopping Estação BH: “Estação Encantada – O Natal que Floresce em Venda Nova”

(Foto: Divulgação)

O Natal do Shopping Estação BH resgata as memórias de Venda Nova e celebra a transformação da região, projetando um futuro de união, pertencimento e crescimento. Mais do que decoração, é um espetáculo interativo que conecta famílias, tradições e natureza: “Iluminar memórias. Transformar futuro”.

Quando: 8 de novembro, sábado, a partir das 15h

Onde: Av. Cristiano Machado, 11833 – Vila Cloris

Chegada do Papai Noel: O trenzinho do Noel partirá do Centro Cultural Venda Nova (CCVN), fazendo um cortejo por 12 das principais vias do entorno – dentre elas, as avenidas Vilarinho, Padre Pedro Pinto e Dom Pedro I -, até chegar à portaria da Cristiano Machado e assumir a festa no shopping. Dentro do shopping, uma apresentação do espetáculo “Estação Encantada” dá o tom à celebração na Praça Central de eventos, conectando o público que aguarda o começo da festa aos encantos que acontecem no trenzinho do Bom Velhinho. O espetáculo teatral 100% autoral tem direção executiva e produção assinados pelo badalado Grupo Confesso, uma das principais referências em criação, produção e gestão de projetos culturais e corporativos em Minas Gerais. Com as duas histórias se entrelaçando – a narrativa no trenzinho do Noel e o teatro na Praça Central de Eventos -, ao chegar ao Shopping Estação BH, o cortejo com o Noel, personagens e sua banda ingressam pela portaria da Cristiano Machado até o palco da magia, na praça principal, e com o esperado discurso do Papai Noel, é declarada aberta a temporada de Natal no empreendimento.

Fotos com Papai Noel: de 8/11 a 24/12, de acordo com o funcionamento do shopping

Local do trono: dentro da decoração no 1º piso, na praça central de eventos

Programação do dia:

15h30 – Saída do Trenzinho Encantado do Centro Cultural com crianças e personagens;

15h30 (em paralelo, no shopping) – Início da apresentação do espetáculo “Estação Encantada” no mall, conectada à mesma narrativa do trem

16h – Trenzinho chega ao shopping; cortejo com Noel, personagens e bandinha pela entrada da Av. Cristiano Machado até o palco principal, na praça de eventos

16h15 (aprox.) – Discurso do Papai Noel e abertura oficial do Natal: acendimento das luzes, chuva de prata, personagens acendendo árvores nas bikes

Rota do trenzinho: R. José Ferreira dos Santos/ Av. Vilarinho/ Av. Baleares / Av. Padre Pedro Pinto/ R. Dr. Álvaro Camargos/ Av. Vilarinho/ R. das Melancias/ Av. Dr. Cristiano Guimarães/ Av. Dom Pedro I/ R. Aldemiro Fernandes Torres/ R. das Gabirobas/ Av. Cristiano Machado/ Shopping Estação BH

ViaShopping Barreiro: “Natal do Via: Vem viver essa Magia”

(Foto: Divulgação)

O centro de compras da maior regional de BH se transforma em um grande picadeiro e, entre palhaços, acrobatas e muita magia, recebe o Papai Noel no mais alto estilo.

Quando: 8 de novembro, sábado, a partir das 15h, na praça de eventos

Onde: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 – Barreiro

Chegada do Papai Noel: o mestre de cerimônia circense, como um mágico, vai tirar da cartola surpresas, enquanto um acrobata em tecido completa a festa; apresentações musicais e teatrais acontecem até a chegada do protagonista

Fotos com Papai Noel: fotos gratuitas, com opção paga, do dia 8 ao dia 27/11, 14h às 20h; 28/11 – 9h às 23h (horário estendido pela Black Friday); depois de 10h às 22h

Local do trono: em frente à árvore (praça de eventos do 1º piso)

Shopping Del Rey: “A Emoção nos Une”

(Foto: Reprodução Instagram)

O Natal do Del Rey traz a temática “A Emoção nos Une” e reúne um universo de experiências que vão conectar e encantar as famílias. A grande novidade deste ano é a Pista L’Occitane de Patinação no Gelo, que será palco para momentos de diversão e grande emoção na programação natalina do shopping.

Quando: 9 de novembro, domingo, a partir das 15h

Onde: Av. presidente Carlos Luz, 3.001 – Caiçara

Chegada do Papai Noel: Para marcar a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração de Natal, o Del Rey prepara uma grande festa que acontecerá no dia 9 de novembro (domingo), a partir das 15h. O evento inclusivo abrirá oficialmente o período natalino, com uma programação especial repleta de música, diversão, emoção e muitas surpresas. O personagem Pisca – anfitrião do Natal do shopping – comandará esse momento especial mantendo a energia do público em alta. Pela primeira vez, o evento de abertura do Natal do Del Rey será inclusivo a pessoas com diferentes tipos de deficiência, oferecendo tradução simultânea de Libras, audiodescrição em parceria com a Vias Acessíveis, espaço destinado a pessoas com mobilidade reduzida e ambiente de autorregulação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – que também podem solicitar no SAC (2º piso) o empréstimo gratuito de abafadores de ruídos e cordão de identificação. O empreendimento ainda contará com um trono acessível, em que as pessoas com deficiência poderão se posicionar com a cadeira de rodas ao lado do Bom Velhinho.

Fotos com Papai Noel: de 9/11 a 24/12, de acordo com o funcionamento do shopping

Local do trono: Praça de Eventos, 1º piso

Programação cultural gratuita: Além de patinar e se divertir em família, com o apoio dos instrutores, o público poderá conferir uma programação cultural gratuita e periódica durante todo o período natalino.

