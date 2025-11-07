Após décadas, primeira usina hidrelétrica de Foz do Iguaçu é reaberta para visitação ((Foto: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company))

O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural e lar das Cataratas do Iguaçu, tem mais uma opção de visitação para conhecimento da história local e imersão na natureza. É o Espaço Usina, estrutura revitalizada da Usina São João, que funcionou até 1989 e possibilitou a construção das estruturas históricas do parque. A entrega da obra faz parte do plano de investimentos da concessionária Urbia+Cataratas e ocorreu em 28 de outubro.

A reabertura do espaço completa o Circuito São João, uma trilha de 2,8 quilômetros que oferece aos visitantes uma imersão na Mata Atlântica, permitindo banho em cachoeiras e uma viagem no tempo, resgatando a história do desenvolvimento e fundação do Parque Nacional do Iguaçu e da própria cidade de Foz do Iguaçu. O acesso ao Espaço Usina está incluso no ingresso regular do parque.

Para Mario Macedo, CEO da Urbia+Cataratas, a inauguração reforça a sinergia da parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, demonstrando que os contratos de concessão em unidades de conservação são viáveis e efetivos. “Temos nas paredes plantas originais da estrutura da usina, e o piso em que estamos é o mesmo da época. O cuidado dedicado a essa usina resgata sua história e nos enche de orgulho. Esta é mais uma entrega dentro do nosso plano de expansão, para que este seja um dos melhores parques do mundo”.

Marcelo Skaf, diretor-técnico da Urbia+Cataratas, destaca que a equipe está comprometida em gerar resultados para o parque, a comunidade e os visitantes. “Estamos aqui hoje em um espaço renovado, preparado para receber o público, com a sensação de dever cumprido diante da importância que este local tem para a cidade e para o próprio parque. Sabemos que é possível encontrar o equilíbrio entre conservação e turismo de natureza”, afirma.

O Espaço Usina

Localizado ao final do Circuito São João, o local é um espaço gastronômico com cafés, chás e opções de alimentação, com varanda para a cascata que na época era usada para girar as turbinas para a geração de energia. O cardápio contempla opções de bebidas, doces e salgados, convidando o visitante a uma pausa para recarregar as energias na trilha. Com a abertura do espaço, a Trilha do Circuito São João conta com 2,8 quilômetros de extensão, passando por elementos históricos dos anos 1940 a 1980 em meio à mata conservada.

Resgate histórico

O Espaço Usina é apenas um elemento do Complexo Hidrelétrico do Rio São João, um dos mais extraordinários bens históricos e culturais de Foz do Iguaçu, aberto agora à visitação. No auge da sua construção, em 1942, a casa de força contou com o trabalho de mais de 30 homens. De 1943 a 1982, foi responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios do Parque Nacional do Iguaçu, do antigo Aeroporto do Parque (atual Gresfi, no centro de Foz do Iguaçu) e até do Hotel das Cataratas. Além de abastecer a cidade de Foz do Iguaçu até 1959.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, ressalta que a reabertura do espaço para a comunidade é uma grande conquista. “Hoje, ver a usina revitalizada e acessível nos enche de orgulho. Contamos com o trabalho, a pesquisa e a dedicação de muitas pessoas. Nos profissionalizamos para que o Iguaçu seja uma grande referência no Sistema Nacional de Unidades de Conservação — e um exemplo para o mundo”.

A organização do Espaço Usina como parte de um circuito reforça a estratégia de ampliar a visitação para além das Cataratas do Iguaçu. Carla Guaitanele, diretora-substituta na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, destaca: “Ao oferecer novas alternativas de visitação, deixamos de ter um olhar exclusivo para as Cataratas e passamos a atrair diferentes públicos. Aqui, por exemplo, já é possível realizar atividades tão desejadas ao longo dos anos, como tomar banho no rio e vivenciar novas experiências dentro de um parque nacional”.

(Foto: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company)

Pedro Menezes, diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, reforça que um parque nacional vai muito além de observar paisagens. “O direito à recreação em contato com a natureza é mais do que ver — é viver, estar dentro, passear, sentir, cheirar, molhar-se. As medidas que estão sendo construídas em conjunto, como a criação de trilhas, a revitalização de prédios e de espaços, e a ampliação de atividades que permitem ao visitante pedalar pela mata, entre outras experiências, mostram esse compromisso”.

Elementos históricos

Além da riqueza natural, o espaço museológico revitalizado apresenta elementos originais e réplicas, como as antigas calhas de transmissão de eletricidade no chão, o quadro de força original na parede, réplicas das plantas arquitetônicas de Angelo Murgel, arquiteto contratado pelo Serviço Florestal do Ministério da Agricultura para projetar as sedes administrativas dos primeiros parques do Brasil, entre eles o Parque Nacional do Iguaçu. Além disso, é possível conferir diários de produção de eletricidade originais e diversos elementos de maquinário de menor porte.

A estrutura faz parte do Complexo Hidrelétrico, que conta com casa de força (o Espaço Usina), estrada e escada de serviço, duto forçado, castelo d’água, canal adutor, barragem principal e barragem de regularização.

Como acessar

O Espaço Usina está localizado ao final do Circuito São João. Para acessá-lo, é recomendado utilizar o transporte interno do Parque Nacional do Iguaçu. Na primeira parada, seguindo sentido à ciclovia e à Escola Parque, a entrada fica a 300 metros. O trajeto tem sinalização, o que permite ser autoguiado, além de possibilitar a contemplação dos elementos naturais e históricos, assim como das áreas de banho. O Espaço Usina abre diariamente, das 10h às 16h, e o acesso está incluso no ingresso regular do parque.

Banho de cachoeira no Circuito São João

Além da riqueza histórica, no Circuito São João é possível também tomar banho de cachoeira. Existem três pontos próprios para banho, identificados com sinalização indicativa e com acesso permitido conforme o nível do rio. Assim, ao longo de 2,8 quilômetros, os visitantes têm a possibilidade de experimentar um contato profundo com a natureza, com o lazer e com a história do Patrimônio Mundial Natural.

Investimentos

A inauguração do Espaço Usina faz parte do projeto robusto que a concessionária Urbia+Cataratas está implementando no Parque Nacional do Iguaçu. Inspiradas nas melhores referências mundiais, as novas experiências e espaços estão encantando ainda mais os visitantes do parque e promover o desenvolvimento econômico da região.

