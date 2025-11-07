Turismo de experiência e inovação tecnológica movem novo perfil de espetáculos no Brasil ((Foto: Divulgação))

O modelo tradicional de shows e corridas dá lugar a grandes produções híbridas que combinam música, esporte, efeitos visuais e interação digital. O movimento segue uma tendência global de espetáculos sensoriais, com impacto direto na economia criativa e no turismo.

De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o setor movimenta mais de R$ 1 trilhão por ano no mundo, somando competições, transmissões e eventos temáticos. No Brasil, esse formato começa a ganhar força, impulsionado por projetos que unem tecnologia, performance e turismo, como é o caso do Desafio Jota Racing, que será realizado em Balneário Camboriú (SC) no dia 19 de dezembro.

O evento foi escolhido como exemplo do que especialistas chamam de “entretenimento expandido” — experiências que extrapolam o eixo tradicional dos esportes e incorporam elementos de show, cinema e realidade virtual. Realizado na pista da Speedway Music Park, o espaço será transformado em uma arena multimídia, com efeitos de LED, drones, fogos, música ao vivo e lutas, além de carros de diferentes categorias do automobilismo nacional.

Idealizado pelo piloto Jonathan Neves, primeiro campeão brasileiro de Drift, o projeto conta com investimento estimado em R$ 5 milhões e deve reunir cerca de 5,5 mil pessoas em oito horas de programação contínua. Segundo o empresário, a proposta é aproximar o público de um universo ainda considerado restrito no país. “O automobilismo, principalmente o drift, ainda tem um público limitado. Queremos levá-lo a um patamar de entretenimento de massa, com narrativa, imagem e emoção”, afirma.

A iniciativa surge em um momento estratégico para o turismo catarinense. De janeiro a agosto de 2025, Santa Catarina registrou 565 mil visitantes estrangeiros, um aumento de 66,45% em relação a 2024, segundo a Secretaria Estadual de Turismo. O estado, conhecido por sua vocação para o espetáculo, tem se consolidado como palco de eventos que unem cultura, inovação e esportes.

Com 90% da equipe formada por profissionais locais, o projeto também evidencia o papel dos grandes eventos como motores de desenvolvimento regional, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, audiovisual e tecnologia. Para o piloto, esse tipo de formato contribui para posicionar o Brasil no circuito mundial de experiências de entretenimento. “É uma nova forma de conectar o público à emoção — não apenas assistir, mas sentir o evento acontecer”, completa.

O Desafio Jota Racing é um entre tantos exemplos do que vem sendo chamado de “turismo de impacto emocional”, no qual o visitante busca vivenciar algo inédito, com apelo estético e sensorial. A aposta é que, nos próximos anos, o país atraia um público cada vez mais interessado nesse tipo de imersão, unindo esporte, arte e tecnologia em um mesmo palco.

