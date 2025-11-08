Festa Veludo Sunset celebra o novo disco de Velino no pôr do sol de Acuruí (Foto: Eduardo Bento)

O dia 15 de novembro, é da data para a Rota Turística Jaguara conhecer e prestigiar o cantor e compositor Velino, que realiza o show de lançamento de seu novo álbum, “Veludo”, na Cervejaria Acuruí, um novo e belo equipamento, na entradinha de Acuruí, distrito de Itabirito (MG).

A apresentação faz parte da Festa Veludo Sunset, que começa às 15h, celebrando o pôr do sol mais bonito de Acuruí, um cenário perfeito para brindar a nova fase do artista.

O evento também contará com o set da DJ Nata, que promete embalar o público com uma seleção de grooves e batidas que se conectam à atmosfera pop e urbana de Velino.

“Veludo” é o terceiro álbum de estúdio do artista, inteiramente produzido por ele, e reúne nove faixas que passeiam pelo pop, soul e música brasileira urbana, com participações de nomes como Sest, Breno Duarte e Agatha. Com melodias sofisticadas e letras intensas, o disco reafirma a autenticidade e a identidade sonora que consagraram Velino como um dos nomes mais promissores do cenário indie nacional.

Para Velino, seguir com a carreira artística, foi uma decisão acertada, “seguir com a carreira artística foi, e continua sendo, um ato de fé e de amor. A música sempre foi o que me move, o que me faz sentir vivo. É uma caminhada cheia de desafios, principalmente no cenário independente, mas também repleta de recompensas que vão muito além do reconhecimento. É sobre conexão, sobre tocar alguém de verdade. Hoje, poder estar lançando mais um álbum, com tudo o que ele representa, me enche de gratidão. Cada som, cada verso, carregam um pedaço dessa jornada, e eu me sinto muito feliz por continuar criando, apesar de tudo. Esse projeto é uma celebração disso: da persistência, do afeto e da arte como forma de conexão”.

O artista, que já acumula mais de 200 mil ouvintes nas plataformas digitais e 80 milhões de visualizações em seus conteúdos online, vem consolidando sua trajetória como compositor e produtor independente, agora com o apoio do selo de artistas da ONErpm.

Em seu terceiro álbun, Velino confirma, que seu processo de amadurecimento fica nítido e exposto nas suas obras ao longo do tempo. “Os trabalhos anteriores são reflexos de tudo aquilo que eu vi, vivi e experienciei, assim como Veludo também é”.

A carreira artística é um processo amplo de vivencias, pensar, organizar e lançar um álbum, não se trata apenas de apresentar uma coletânea de músicas, mas sim, uma narrativa que será passada para o ouvinte ao longo da escuta. “O amor e o afeto como temas universais, tanto românticos quanto familiares, aproximam as pessoas que compartilham desse sentimento, e se enxergam representadas em obras que se conectam com suas experiências pessoais”, afirma o autor.

“Veludo” chega com tudo e de fato, é um passeio pelo soul e mpb urbana. Esse álbum é, de certa forma, um reflexo das referências e das experiências de vida do artista, jovem e com uma longa e promissora carreira pela frente. “Quando falo sobre um passeio pelo soul e pela música urbana, é justamente essa mistura de raízes, sobre o calor humano, o groove, a melodia, mas também o concreto, o cotidiano e o agora”, arremata.

Velino garante, que “trazendo essa atmosfera mais orgânica e emocional do soul, mas com uma linguagem atual, que dialoga com o que eu vivo e escuto hoje foi umas das maneiras que encontrei de passar a minha mensagem e de me aventurar em novos gêneros. É um encontro entre o sentimento e a rua, entre o clássico e o contemporâneo”. Esse equilíbrio é o que faz o “Veludo” ser tão especial!

O novo álbum chega ao mercado repleto de boas parcerias, neste sentido, o autor comenta, “As parcerias têm um papel muito especial para mim. A música, no fim das contas, é sobre troca, e cada pessoa que participa deste álbum traz um universo junto com ela. Os três convidados acrescentaram camadas que, sozinho, não conseguiria criar, é uma soma de vivências, de timbres e de histórias. Acredito muito nessa construção coletiva da arte, e esse álbum é um reflexo disso. Trabalhar com pessoas que admiro, que entendem a mensagem e colocam o coração no processo, faz tudo ganhar outro sentido. Cada participação em Veludo é um presente e um lembrete de que a caminhada fica mais bonita quando é compartilhada”.

O mercado sonoro mundial, se modernizou e se aproximou do grande público. Como ouvinte atento e também como músico, percebo fácil a relação com a inovação do mercado digital, as nuances da produção dos trabalhos e as impressões sobre ser o artista e o produtor ao mesmo tempo. São novos os caminhos e é inegável, que a modernização do mercado é algo que abriu muitas portas.

“Com as ferramentas digitais, o artista tem uma liberdade muito maior para criar, experimentar e lançar suas músicas do jeito que acredita. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma responsabilidade enorme, porque você acaba assumindo diversos papéis: o de artista, produtor, estrategista… e tudo isso demanda entrega e visão de mercado, muitas vezes tendo que deixar a parte artística de lado”, avalia Velino, que completa, “eu gosto desse processo, porque me permite estar próximo de cada detalhe, entender o som, o conceito, a estética, e garantir que tudo esteja alinhado com o que eu quero transmitir. A tecnologia é uma aliada, no entanto, o mais importante para mim continua sendo a essência e a emoção que está por trás da música. Acho que o verdadeiro desafio é usar as ferramentas modernas sem perder o toque humano, que é o que realmente conecta”.

Por conhecer bem o artista, achei importante falarmos sobre a entrada do seu trabalho no mercado, entender sobre a aceitação, a expressão dos números gerados e a descoberta do seu nicho de mercado. É muito satisfatório perceber, como a nova geração, sabe fazer uso e aproveita todos os mecanismos e canais disponíveis para a obtenção de bons resultados e uma boa performance no universo artístico atual.

Foto: Eduardo Bento

Com Velino, não foi diferente, “ver meu trabalho ganhando espaço e sendo recebido com tanto carinho é algo que me emociona de verdade. No começo, a gente nunca sabe exatamente onde vai chegar, é tudo na base da intuição, da verdade e da vontade de comunicar algo. Com o tempo, fui entendendo melhor o meu público, o meu som e o meu lugar dentro desse mercado. Os números, claro, são importantes, porque mostram que a mensagem está chegando, mas o que mais me marca é sentir que existe uma identificação real. Descobrir esse nicho, esse grupo de pessoas que se conecta com o que eu faço, tem sido uma das partes mais bonitas da jornada. É um processo de construção, passo a passo, mas muito gratificante”.

Fica a dica, a Festa Veludo Sunset marca não apenas o lançamento de um álbum, mas o início de um novo ciclo na trajetória de Velino, um artista que aprendeu a traduzir suas vivências em som, poesia e presença. No cenário bucólico e inspirador de Acuruí, você poderá conhecer outros equipamentos da Rota Turística Jaguara e entre a natureza e o pôr do sol, o público é convidado a compartilhar da mesma energia que move o cantor, a busca pela verdade, pela emoção e pela arte que toca o coração.

A festa Veludo Sunset, é um evento, que une música, paisagem, afeto e reflete exatamente o espírito do novo trabalho sofisticado, sensível e genuinamente brasileiro. No palco, “Veludo” será um show especial, uma celebração da persistência e da autenticidade em tempos de pressa e superficialidade.

Unindo parcerias criativas, tecnologia e alma, Velino reafirma que a música independente pode, sim, ser profunda, plural e contemporânea.

A Festa, com sua atmosfera leve e solar, será o espelho perfeito dessa nova fase do músico. Um brinde à arte feita com propósito, à conexão entre artista e público e à beleza de seguir acreditando, mesmo quando o caminho é desafiador e que a arte ainda é o elo mais forte entre as pessoas.

No seu lugar, eu não perderia. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, em lotes antecipados, e também na portaria no dia do evento.

Pra facilitar sua vida, anote aí, o Album Veludo, será lançado no dia 15 de novembro, sábado, a partir das 15 horas, na Cervejaria Acuruí – Distrito de Acuruí, Itabirito (MG), em plena Rota Turística Jaguara. Por lá, uma tarde repleta de atrações, Show de Velino + DJ Nata. Se não quiser acessar a platarforma de ingressos, não tem problema, é só chegar e garantir seu ingresso na portaria.

Nos vemos lá, até a próxima!

