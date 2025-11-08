Transamérica Comandatuba participa da Festuris 2025 e reforça vínculos com o mercado turístico (Flávio Monteiro, diretor de Vendas e Marketing do resort destaca a importância da feira para o mercado alvo do resort (Foto: divulgação) )

Entre os dias 6 e 9 de novembro, o Transamérica Resort Comandatuba marcou presença no Festuris Gramado, evento considerado um dos principais encontros do trade turístico da América Latina. Realizado no Rio Grande do Sul, o festival reúne representantes do setor, agentes de viagem, operadoras e destinos nacionais e internacionais, consolidando-se como um espaço estratégico para articulação de negócios e trocas entre profissionais do trade do turismo.

O resort integrou o estande da Resorts Brasil com sua equipe comercial, buscando fortalecer o relacionamento com empresas e agentes que atuam diretamente na circulação de viajantes dentro e fora do país. Ao longo do evento, realizou também uma ação voltada ao público B2B, com sorteios diários de hospedagens destinadas a agentes de viagem, como forma de estimular o conhecimento direto do destino.

A participação ocorre em um momento no qual o setor turístico brasileiro segue em retomada e reorganização, especialmente considerando o papel do Rio Grande do Sul como um dos maiores emissores de turistas para diversas regiões do país. Para o Transamerica Comandatuba, estar presente na feira é parte de uma estratégia de aproximação com esse mercado.

O diretor de Vendas e Marketing do resort, Flávio Monteiro, enfatiza a importância da Festuris como ambiente de fortalecimento da cadeia do turismo:

“Comandatuba estar no Rio Grande do Sul, que é um mercado emissor muito grande de turismo para o Brasil, é fundamental para a força dessa indústria, que é muito importante no país. E principalmente após tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente está aqui não só prestigiando a região Sul como mostrando que estamos juntos nessa retomada. A feira é tradicional, um espaço onde todo mundo relevante do trade está presente fazendo negócios e trazendo novidades para o público do Sul do Brasil e do Mercosul”.

Monteiro também destacou a trajetória do resort e os elementos que o diferenciam dentro do setor nacional:

“O Transamérica Comandatuba é um dos primeiros resorts brasileiros, com 36 anos, ele sempre foi reconhecido pela qualidade da experiência oferecida. Ele é o único resort brasileiro localizado em uma ilha com aeroporto próprio, com voos exclusivos saindo de Congonhas diretamente para o resort. Nós cuidamos de toda a jornada do cliente desde o embarque, e essa é uma diferença importante”.

Localizado na Ilha de Comandatuba, no litoral sul da Bahia, o Transamérica Resort Comandatuba oferece áreas de lazer, atividades ao ar livre e estrutura para viagens de lazer e para eventos corporativos. Ao participar da Festuris, o Transamérica Comandatuba reforça seu compromisso em manter diálogo constante com o trade, fortalecer parcerias e estimular novos fluxos turísticos. A feira segue como um espaço estratégico de encontro entre destinos e profissionais, contribuindo para a integração do setor e para o desenvolvimento do turismo em diferentes regiões do país.

