Abav realiza missão internacional como co-expositora da Embratur e promove negócios para agentes brasileiros (Luis Strauss, da missão Abav no estande Brasil pela Embratur (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

O novo Estande elaborado pela Embratur para a promoção internacional do turismo brasileiro estava repleto de novidades nos detalhes que enaltecem a pluralidade do país. Com o tema sobre a “vibe brasileira” o espaço inaugurado em Londres será o novo formato para as feiras internacionais. A Abav mais uma vez como co-expositora da Embratur levou uma missão com 13 integrantes e concretiza o elo entre promoção e realização do turismo brasileiro no mundo por meio do agente de viagens. Grande parte dos associados são empresas de receptivos no Brasil.

A missão Abav, primeiramente, deu oportunidade aos empresários de conhecerem como a Embratur tem promovido o turismo brasileiro, como é a recepção do público estrangeiro em relação aos atrativos do Brasil, assim como sensibiliza o agente de viagens a concretizar ações que são promovidas nas feiras internacionais.

Empresários da missão em treinamento com rede Hyatt de Hotéis (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O elo entre a promoção internacional e a realização do turismo interno

A participação de empresários agentes de viagens associados Abav de 4 estados brasileiros teve metas de atendimentos, relatórios, e reuniões de discussão sobre o que foi realizado na missão, tornando-se um elo fundamental para concretizar o que a Embratur tem magistralmente promovido no exterior. Compreenda-se que Agentes de Viagens são empresários de receptivos, de locadoras, de operadoras e também de agências que organizam pacotes e grupos de viagens. A definição é vasta e muitas vezes compreendida parcialmente.

Antes de mais nada, promoção turística tem custo elevado e o retorno depende de como os agentes brasileiros se preparam para receber os turistas internacionais atraídos para o Brasil. A ida de empresários agentes de viagens (emissivos e receptivos) sensibiliza mudanças em suas diretrizes, fomenta treinamentos de equipes, inspira ampliações e novos negócios com foco no turista estrangeiro.

Izabela Medeiros, Jessica Correa, Jerusa Hara diretoria da ABAV Nacional e a presidente Ana Carolina Medeiros com o presidente do Instituto de Turismo de Curitiba Rodrigo Swinka. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Na onda do recorde

O resultado da promoção do Brasil nas novas diretrizes da Embratur ficou evidente com o número recorde de turistas estrangeiros, mais de 7 milhões até início de novembro. O que poderá ultrapassar os 9 milhões com a temporada de final de ano. O que torna a participação dos associados ABAV fundamental para entender as demandas do turista estrangeiro.

Por isso, o número recorde de turistas vindos do exterior inspirou empresários de 4 estados a participarem da Missão Abav: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Na feira em Londres, os empresários atenderam e foram atendidos por destinos como Arábia Saudita, Espanha, México, Itália, China, além da rede de hotéis Hyatt, entre outros.

As reuniões detalhavam como receber o turista estrangeiro, logística, conectividade aérea, e até meios de pagamento. Para Bruno Waltrick, empresário paulista na Missão Abav foi uma das principais observações que leva da feira: “nós temos meios de pagamento peculiares para o público brasileiro como boleto, parcelamentos. Além disso temos um suporte mais próximo ao consumidor”, pontua. Os empresários receberam subsídios parcial para participação na feira.

Integrantes da Missão Abav (Foto: @paespelomundo)

Para Fernando Souza, do Mato Grosso do Sul, também na missão Abav, as principais dúvidas dos operadores estrangeiros são as mesmas dos operadores locais, sendo de fundamental importância sana-las em eventos como este. “Nosso principal objetivo é trazer conhecimento” conclui.

O turismo – este setor que é feito por muita gente – quando bem direcionado, age como uma orquestra, cada componente é muito importante para o rito final. Promover o Brasil é tão importante quanto o saber receber, e estar preparado para isso e fundamental para o futuro do Brasil que queremos: com um turismo forte, robusto, empregando, concretizando políticas públicas, realizando sonhos. Parabéns Embratur por mostrar que estamos realmente de braços abertos para receber o turista estrangeiro. Bravo Abav, por mais missões assim!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Travel, Food & Drinks. Press: contato@paespelomundo.com.br

